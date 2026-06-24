Kéthetes amerikai álom: 44 csíki diák indul életre szóló tapasztalatokért

Amerikai egyetemek, középiskolák, fogadócsaládok és pályaorientációs programok várják azt a 44 diákot, akik a Márton Áron Főgimnázium Marci2US programjának első résztvevőiként utazhatnak az Egyesült Államokba.

Nagy Lilla 2026. június 24., 15:262026. június 24., 15:26

Új távlatokat nyithat a csíkszeredai fiatalok számára a Marci2US program, amelynek keretében 44 diák tölthet két hetet az Egyesült Államokban tanulmányi és kulturális csereprogram résztvevőjeként.

A kezdeményezést a Hungarian Medical Association of America Transylvanian Chapter (HMAATC) szervezi a Márton Áron Főgimnázium együttműködésével.

Hirdetés A program céljáról Zsombori Gabriellával, a Márton Áron Főgimnázium igazgatójával beszéltünk. Szerinte nem egyszerűen egy külföldi kirándulás megszervezés a cél, hanem az, hogy

a résztvevők valós amerikai oktatási és társadalmi környezetben szerezzenek tapasztalatokat.

A diákok középiskolai és egyetemi órákon vesznek részt, amerikai családoknál laknak, miközben közvetlenül ismerkedhetnek meg az Egyesült Államok mindennapjaival.

A cél az, hogy diákjaink valós oktatási környezetben találkozzanak az amerikai iskolai és egyetemi élettel, tanítási módszerekkel, közösségi működéssel és mindennapi családi élettel”

– fogalmazott Zsombori Gabriella igazgató. Nem csak a jó jegyek számítottak A programra jelentkezőket egy részletes, százpontos értékelési rendszer alapján választották ki. A pályázóknak motivációs levelet, önéletrajzot, nyelvtudást igazoló dokumentumokat, tanulmányi eredményeket és egyéb igazolásokat kellett benyújtaniuk, majd angol nyelvű interjún is részt vettek. A kiválasztás során nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény volt mérvadó.

A szervezők azokat a fiatalokat keresték, akik nyitottak az új tapasztalatokra, képesek alkalmazkodni, és méltó módon képviselhetik közösségüket.

A 44 fős csoportból 42 diák a Márton Áron Főgimnázium tanulója, ugyanakkor a program más csíkszeredai középiskolák előtt is nyitva állt. Végül egy-egy tanuló a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumból, illetve a Székely Károly Szakközépiskolából is bekerült a résztvevők közé. Jelentős befektetés, szociális támogatással A program komoly anyagi vállalást jelent a családok számára. A költségek között szerepel a programdíj, az előleg, valamint az utazással kapcsolatos kiadások, például a repülőjegy, a vízum és a biztosítás.

A programdíj ugyanakkor magában foglalja az amerikai tartózkodás alatti ellátást, a helyi közlekedést, a belépőjegyeket és a szervezési költségeket.

A szervezők arra is figyeltek, hogy a lehetőség ne kizárólag a jobb anyagi helyzetben lévő családok gyermekei számára legyen elérhető.

Egy szociális helyet biztosítottak, amelynek keretében a HMAATC átvállalta a program teljes költségét egy rászoruló diák esetében.

Fogadócsaládok és szigorú biztonsági háttér A diákokat amerikai fogadócsaládoknál helyezik el, amelyek kiválasztását és ellenőrzését az amerikai szervezők végzik. A családok részletes adatlapot töltenek ki életkörülményeikről, korábbi tapasztalataikról és a fogadás feltételeiről.

A két hét programjai részletesen megtervezettek, a résztvevőket végig felnőtt felügyelet, programvezetők és kísérőtanárok segítik.

A csoporttal három Márton Áronos pedagógus utazik. Egyetemek, vállalatok és Washington A program első állomása Evansville városa lesz Indiana államban. A diákok amerikai középiskolai órákon vesznek részt, ellátogatnak a University of Evansville és a University of Southern Indiana intézményeibe, valamint különböző workshopokon és szakmai bemutatókon is jelen lesznek. A szervezők céglátogatásokat is terveznek, ahol

a fiatalok bepillantást nyerhetnek a sporteszközgyártás, az autóipar, az egészségügy, a mérnöki tudományok, az üzleti élet és a mesterséges intelligencia világába.

A program része Indianapolis meglátogatása, majd Washington D.C. felfedezése is. A résztvevők olyan meghatározó helyszíneket keresnek fel, mint a Capitolium, a Kongresszusi Könyvtár, múzeumok és emlékhelyek, valamint magyar és román diplomáciai intézmények.

Sokszor egy találkozás, egy labor, egy egyetemi campus, egy jó előadás, egy beszélgetés vagy egy teljesen új közeg indít el benne valamit”

– hangsúlyozta az igazgató a pályaorientáció jelentőségéről. Kipróbált modellre építettek A Márton Áron Főgimnázium számára fontos szempont volt, hogy a kezdeményezés nem előzmények nélküli. Erdélyben korábban már eredményesen működött hasonló program Székelyudvarhelyen Gimi2US, illetve Marosvásárhelyen Bolyai2US néven. A döntést ugyanakkor

a diákok és a szülők részéről tapasztalt nagy érdeklődés is megerősítette.

A jelentkezések minősége azt mutatta, hogy a fiatalok tudatosan keresik a fejlődési és továbbtanulási lehetőségeket. „A Márton Áron Főgimnázium egyszerre erősen helyi és nyitott a világra. Fontos, hogy a diákjaink tudják, honnan jönnek, de azt is lássák, hogy a világ nagyobb, mint amit naponta megszoknak” – fogalmazott Zsombori Gabriella. Hazatérve bátrabbak lehetnek A program egyik legfontosabb hozadéka várhatóan nem a meglátogatott helyszínek vagy az elkészített fényképek száma lesz, hanem a szemléletváltozás. A szervezők abban bíznak, hogy a résztvevők nagyobb önbizalommal, szélesebb látókörrel és több kezdeményezőkészséggel térnek majd haza.

Nem az a cél, hogy mindenki külföldi egyetemben gondolkodjon, hanem az, hogy merjenek kérdezni, jelentkezni, próbálkozni, kilépni a megszokott keretek közül”