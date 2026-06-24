Kéthetes amerikai álom: 44 csíki diák indul életre szóló tapasztalatokért

Fotó: Zsombori Gabriella archívuma
Amerikai egyetemek, középiskolák, fogadócsaládok és pályaorientációs programok várják azt a 44 diákot, akik a Márton Áron Főgimnázium Marci2US programjának első résztvevőiként utazhatnak az Egyesült Államokba.
Új távlatokat nyithat a csíkszeredai fiatalok számára a Marci2US program, amelynek keretében 44 diák tölthet két hetet az Egyesült Államokban tanulmányi és kulturális csereprogram résztvevőjeként.
A program céljáról Zsombori Gabriellával, a Márton Áron Főgimnázium igazgatójával beszéltünk. Szerinte nem egyszerűen egy külföldi kirándulás megszervezés a cél, hanem az, hogy
A diákok középiskolai és egyetemi órákon vesznek részt, amerikai családoknál laknak, miközben közvetlenül ismerkedhetnek meg az Egyesült Államok mindennapjaival.
– fogalmazott Zsombori Gabriella igazgató.
A programra jelentkezőket egy részletes, százpontos értékelési rendszer alapján választották ki. A pályázóknak motivációs levelet, önéletrajzot, nyelvtudást igazoló dokumentumokat, tanulmányi eredményeket és egyéb igazolásokat kellett benyújtaniuk, majd angol nyelvű interjún is részt vettek. A kiválasztás során nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény volt mérvadó.
A 44 fős csoportból 42 diák a Márton Áron Főgimnázium tanulója, ugyanakkor a program más csíkszeredai középiskolák előtt is nyitva állt. Végül egy-egy tanuló a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumból, illetve a Székely Károly Szakközépiskolából is bekerült a résztvevők közé.
A program komoly anyagi vállalást jelent a családok számára. A költségek között szerepel a programdíj, az előleg, valamint az utazással kapcsolatos kiadások, például a repülőjegy, a vízum és a biztosítás.
A szervezők arra is figyeltek, hogy a lehetőség ne kizárólag a jobb anyagi helyzetben lévő családok gyermekei számára legyen elérhető.
A diákokat amerikai fogadócsaládoknál helyezik el, amelyek kiválasztását és ellenőrzését az amerikai szervezők végzik. A családok részletes adatlapot töltenek ki életkörülményeikről, korábbi tapasztalataikról és a fogadás feltételeiről.
A csoporttal három Márton Áronos pedagógus utazik.
A program első állomása Evansville városa lesz Indiana államban. A diákok amerikai középiskolai órákon vesznek részt, ellátogatnak a University of Evansville és a University of Southern Indiana intézményeibe, valamint különböző workshopokon és szakmai bemutatókon is jelen lesznek.
A szervezők céglátogatásokat is terveznek, ahol
A program része Indianapolis meglátogatása, majd Washington D.C. felfedezése is. A résztvevők olyan meghatározó helyszíneket keresnek fel, mint a Capitolium, a Kongresszusi Könyvtár, múzeumok és emlékhelyek, valamint magyar és román diplomáciai intézmények.
– hangsúlyozta az igazgató a pályaorientáció jelentőségéről.
A Márton Áron Főgimnázium számára fontos szempont volt, hogy a kezdeményezés nem előzmények nélküli. Erdélyben korábban már eredményesen működött hasonló program Székelyudvarhelyen Gimi2US, illetve Marosvásárhelyen Bolyai2US néven. A döntést ugyanakkor
A jelentkezések minősége azt mutatta, hogy a fiatalok tudatosan keresik a fejlődési és továbbtanulási lehetőségeket. „A Márton Áron Főgimnázium egyszerre erősen helyi és nyitott a világra. Fontos, hogy a diákjaink tudják, honnan jönnek, de azt is lássák, hogy a világ nagyobb, mint amit naponta megszoknak” – fogalmazott Zsombori Gabriella.
A program egyik legfontosabb hozadéka várhatóan nem a meglátogatott helyszínek vagy az elkészített fényképek száma lesz, hanem a szemléletváltozás. A szervezők abban bíznak, hogy a résztvevők nagyobb önbizalommal, szélesebb látókörrel és több kezdeményezőkészséggel térnek majd haza.
– emelte ki az iskola igazgatója.
A Marci2US végső üzenete talán éppen ez: megmutatni a fiataloknak, hogy a világ elérhető közelségben van, miközben saját gyökereik és közösségük értékeit is magukkal vihetik bárhová.
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