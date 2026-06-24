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Az is megtörténhet, hogy nem lesz miniszterelnök-helyettes a Grindeanu-kormányban

• Fotó: PSD/Facebook

Fotó: PSD/Facebook

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége Ovidiu Popát, Radu Opreát és Marian Neacșut bízta meg azzal, hogy az alakulat nevében tárgyalásokat folytassanak a parlamenti pártokkal a PSD-kormány támogatását rögzítő megállapodásról.

Székelyhon

2026. június 24., 15:472026. június 24., 15:47

Sorin Grindeanu pártelnök szerint a megállapodás olyan fontos témákra tér majd ki, mint az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása, az OECD-csatlakozás, a SAFE program végrehajtása vagy a költségvetési hiánycélok betartása.

Újságírói kérdésre válaszolva Grindeanu azt is közölte, hogy

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ha kormányalakítási megbízást kap az államfőtől, legfeljebb egy miniszterelnök-helyettese lesz „vagy egy sem”, és az államtitkárok számát is csökkenteni fogják.

Beszámolt arról is, hogy a külügyminisztérium vezetésével Luca Niculescut bízná meg, mert szerinte

Románia párizsi nagyköveteként és az ország OECD-csatlakozásának koordinálásával megbízott szakemberként is nagyon jó munkát végzett.

Az Alexandru Nazare esetleges pénzügyminiszteri jelölésére vonatkozó kérdésre Grindeanu azt válaszolta, hogy Nazarét is jó szakembernek tartja, úgy véli, hogy jó munkát végzett a tárca élén.

Eddig azonban egyetlen miniszterjelölt személyéről sem született végleges döntés, erre majd egy későbbi szakaszban kerülhet sor – tette hozzá a PSD elnöke az Agerpres beszámolója szerint.

Belföld
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