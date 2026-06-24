Az is megtörténhet, hogy nem lesz miniszterelnök-helyettes a Grindeanu-kormányban

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége Ovidiu Popát, Radu Opreát és Marian Neacșut bízta meg azzal, hogy az alakulat nevében tárgyalásokat folytassanak a parlamenti pártokkal a PSD-kormány támogatását rögzítő megállapodásról.

Székelyhon 2026. június 24., 15:472026. június 24., 15:47

Sorin Grindeanu pártelnök szerint a megállapodás olyan fontos témákra tér majd ki, mint az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása, az OECD-csatlakozás, a SAFE program végrehajtása vagy a költségvetési hiánycélok betartása. Újságírói kérdésre válaszolva Grindeanu azt is közölte, hogy Hirdetés

ha kormányalakítási megbízást kap az államfőtől, legfeljebb egy miniszterelnök-helyettese lesz „vagy egy sem”, és az államtitkárok számát is csökkenteni fogják.

Beszámolt arról is, hogy a külügyminisztérium vezetésével Luca Niculescut bízná meg, mert szerinte

Románia párizsi nagyköveteként és az ország OECD-csatlakozásának koordinálásával megbízott szakemberként is nagyon jó munkát végzett.