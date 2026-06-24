Az is megtörténhet, hogy nem lesz miniszterelnök-helyettes a Grindeanu-kormányban

Fotó: PSD/Facebook
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége Ovidiu Popát, Radu Opreát és Marian Neacșut bízta meg azzal, hogy az alakulat nevében tárgyalásokat folytassanak a parlamenti pártokkal a PSD-kormány támogatását rögzítő megállapodásról.
Sorin Grindeanu pártelnök szerint a megállapodás olyan fontos témákra tér majd ki, mint az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása, az OECD-csatlakozás, a SAFE program végrehajtása vagy a költségvetési hiánycélok betartása.
Újságírói kérdésre válaszolva Grindeanu azt is közölte, hogy
Beszámolt arról is, hogy a külügyminisztérium vezetésével Luca Niculescut bízná meg, mert szerinte
Az Alexandru Nazare esetleges pénzügyminiszteri jelölésére vonatkozó kérdésre Grindeanu azt válaszolta, hogy Nazarét is jó szakembernek tartja, úgy véli, hogy jó munkát végzett a tárca élén.
Eddig azonban egyetlen miniszterjelölt személyéről sem született végleges döntés, erre majd egy későbbi szakaszban kerülhet sor – tette hozzá a PSD elnöke az Agerpres beszámolója szerint.
A nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájára feliratkozott több mint 148 ezer diák közül 4883 nem jelent meg szerdán a matematikából tartott írásbeli felmérőn – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Az Alkotmánybíróság ma megerősítette, hogy alkotmányos az a törvény, amellyel megduplázták a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát – jelentette be közösségi oldalán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
Amerikai egyetemek, középiskolák, fogadócsaládok és pályaorientációs programok várják azt a 44 diákot, akik a Márton Áron Főgimnázium Marci2US programjának első résztvevőiként utazhatnak az Egyesült Államokba.
Medve jelenéte miatt figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a Csíkszentlélek községhez tartozó fitódiakat szerda délután.
Hallgatólagosan elfogadta szerdai ülésén a képviselőház a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló törvénytervezetet.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a bizalomhiány a romániai társadalom „legsúlyosabb deficitje”, a legnagyobb gond pedig az, hogy az állam intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) vállalja a kormányzást és Sorin Grindeanut javasolja miniszterelnöknek.
A múlt évben 9399 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 13,6 százalékkal nagyobb mint 2024.ben; a kiadások átlagösszege 8037 lej volt, ami a jövedelem 85,5 százalékát jelentette.
Sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Erdély, Moldova, Dobrudzsa, Munténia, és Olténia 23 megyéjének egyes térségeire.
Naponta 800 munkás, több mint 700 munkagép dolgozik a Marosvásárhely-Nyárádszereda autópálya-szakasz építésén, ahol már elkezdték az aszfaltozást – közölte Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.
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