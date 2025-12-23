Nem korlátozzák a nyugdíjasok utazását Marosvásárhelyen, ingyenesség a városházán dolgozóknak is

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.

Ünnepi hangulatban, de érdemi vitákkal zajlott kedden délelőtt Marosvásárhely idei utolsó rendes tanácsülése, ahol Soós Zoltán polgármester megköszönte, hogy a tanácsosok támogatták a kezdeményezéseket, tervezeteket, és úgy értékelte, hogy jövőre sem lesz könnyebb év, így továbbra is szükség lesz a közös munkára.

Nincsenek korlátozások, csak további engedmények

Ahogy várható volt, a városi tömegközlekedés kapcsán kisebb vita alakult ki. Mint korábban beszámoltunk róla, az előterjesztett tervezetben még az szerepelt, hogy az ingyenes nyugdíjas bérleteket korlátozzák munkanapokon reggel fél hét és fél kilenc között, hogy ne legyenek zsúfoltak a járatok.

korábban írtuk Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.

korábban írtuk Korlátoznák a nyugdíjasok ingyenes utazási kedvezményét Marosvásárhelyen A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.

Kedden azonban Kovács Mihály Levente alpolgármester már azt javasolta, hogy

vegyék ki azt a cikkelyt, amely korlátozza a nyugdíjasok utazását,

ugyanakkor tegyék be azt, hogy a városháza alkalmazottai és az önkormányzathoz tartozó igazgatóságoknál dolgozók, munkaügyben díjmentesen utazhassanak busszal.

Jakab István tanácsos is javaslattal élt: azt kérte, hogy ingyen buszozhassanak azok az otthoni beteggondozók is, akik olyan alapítványoknál és civil szervezetnél dolgoznak, akik együttműködnek a városháza szociális igazgatóságával. Ezeket a javaslatokat megszavazták a tanácsosok.