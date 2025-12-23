Nem korlátozzák a nyugdíjasok utazását Marosvásárhelyen, ingyenesség a városházán dolgozóknak is

Tatár Béla, a tömegközlekedési vállalat vezetője és Claudiu Maior tanácsos
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.
Ünnepi hangulatban, de érdemi vitákkal zajlott kedden délelőtt Marosvásárhely idei utolsó rendes tanácsülése, ahol Soós Zoltán polgármester megköszönte, hogy a tanácsosok támogatták a kezdeményezéseket, tervezeteket, és úgy értékelte, hogy jövőre sem lesz könnyebb év, így továbbra is szükség lesz a közös munkára.
Ahogy várható volt, a városi tömegközlekedés kapcsán kisebb vita alakult ki. Mint korábban beszámoltunk róla, az előterjesztett tervezetben még az szerepelt, hogy az ingyenes nyugdíjas bérleteket korlátozzák munkanapokon reggel fél hét és fél kilenc között, hogy ne legyenek zsúfoltak a járatok.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
Kedden azonban Kovács Mihály Levente alpolgármester már azt javasolta, hogy
vegyék ki azt a cikkelyt, amely korlátozza a nyugdíjasok utazását,
ugyanakkor tegyék be azt, hogy a városháza alkalmazottai és az önkormányzathoz tartozó igazgatóságoknál dolgozók, munkaügyben díjmentesen utazhassanak busszal.
Jakab István tanácsos is javaslattal élt: azt kérte, hogy ingyen buszozhassanak azok az otthoni beteggondozók is, akik olyan alapítványoknál és civil szervezetnél dolgoznak, akik együttműködnek a városháza szociális igazgatóságával. Ezeket a javaslatokat megszavazták a tanácsosok.
Ünnepi hangulat a decemberi marosvásárhelyi tanácsülésen. Azért a vitának is volt helye
Fotó: Haáz Vince
A Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Dan Mașca azonban tovább ment:
Azzal indokolta nagyvonalú kérését, hogy a város, a saját költségvetéséből nagy összegeket fizet a kedvezményekért, és elenyésző azok száma, akik jegyet váltanak, bérletet vásárolnak. Ezt a javaslatot a helyi tanácsosok azonban nem fogadták el.
Az ülés végén Kovács Mihály Levente alpolgármester is megköszönte az idei munkát az önkormányzati képviselőknek, külön kiemelve, hogy fontosak az ellenzék tanácsosok is, mert a vitákból, ellenérvekből is lehet tanulni.
Idén utolsó alkalommal találkoztak személyesen a tanácsosok
Fotó: Haáz Vince
A Temesvári Nyugati Egyetem rektora, Marilen Pirtea veheti át Daniel David helyét az oktatási minisztérium élén.
Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.
Oroszország keddre virradóra újabb dróntámadásokat intézett Ukrajna ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.
Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.
A tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) kezdeményezett referendumon – közölték az elnöki hivatal illetékesei.
Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.
Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter.
Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.
Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.
szóljon hozzá!