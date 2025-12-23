Rovatok
Nem korlátozzák a nyugdíjasok utazását Marosvásárhelyen, ingyenesség a városházán dolgozóknak is

Tatár Béla, a tömegközlekedési vállalat vezetője és Claudiu Maior tanácsos • Fotó: Haáz Vince

Tatár Béla, a tömegközlekedési vállalat vezetője és Claudiu Maior tanácsos

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.

Simon Virág

2025. december 23., 12:59

Ünnepi hangulatban, de érdemi vitákkal zajlott kedden délelőtt Marosvásárhely idei utolsó rendes tanácsülése, ahol Soós Zoltán polgármester megköszönte, hogy a tanácsosok támogatták a kezdeményezéseket, tervezeteket, és úgy értékelte, hogy jövőre sem lesz könnyebb év, így továbbra is szükség lesz a közös munkára.

Nincsenek korlátozások, csak további engedmények

Ahogy várható volt, a városi tömegközlekedés kapcsán kisebb vita alakult ki. Mint korábban beszámoltunk róla, az előterjesztett tervezetben még az szerepelt, hogy az ingyenes nyugdíjas bérleteket korlátozzák munkanapokon reggel fél hét és fél kilenc között, hogy ne legyenek zsúfoltak a járatok.

Kedden azonban Kovács Mihály Levente alpolgármester már azt javasolta, hogy

  • vegyék ki azt a cikkelyt, amely korlátozza a nyugdíjasok utazását,

  • ugyanakkor tegyék be azt, hogy a városháza alkalmazottai és az önkormányzathoz tartozó igazgatóságoknál dolgozók, munkaügyben díjmentesen utazhassanak busszal.

Jakab István tanácsos is javaslattal élt: azt kérte, hogy ingyen buszozhassanak azok az otthoni beteggondozók is, akik olyan alapítványoknál és civil szervezetnél dolgoznak, akik együttműködnek a városháza szociális igazgatóságával. Ezeket a javaslatokat megszavazták a tanácsosok.

Ünnepi hangulat a decemberi marosvásárhelyi tanácsülésen. Azért a vitának is volt helye • Fotó: Haáz Vince

Ünnepi hangulat a decemberi marosvásárhelyi tanácsülésen. Azért a vitának is volt helye

Fotó: Haáz Vince

Nem lehet teljes ingyenesség

A Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Dan Mașca azonban tovább ment:

azt kérte, hogy mindenki utazhasson ingyen a városi autóbuszokon.

Azzal indokolta nagyvonalú kérését, hogy a város, a saját költségvetéséből nagy összegeket fizet a kedvezményekért, és elenyésző azok száma, akik jegyet váltanak, bérletet vásárolnak. Ezt a javaslatot a helyi tanácsosok azonban nem fogadták el.

Az ülés végén Kovács Mihály Levente alpolgármester is megköszönte az idei munkát az önkormányzati képviselőknek, külön kiemelve, hogy fontosak az ellenzék tanácsosok is, mert a vitákból, ellenérvekből is lehet tanulni.

Idén utolsó alkalommal találkoztak személyesen a tanácsosok • Fotó: Haáz Vince

Idén utolsó alkalommal találkoztak személyesen a tanácsosok

Fotó: Haáz Vince

Marosszék
