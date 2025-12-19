Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását

Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.

Simon Virág 2025. december 19.

Részletes cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a decemberi marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén van egy határozattervezet, ami az utazási kedvezményekről szól. korábban írtuk Korlátoznák a nyugdíjasok ingyenes utazási kedvezményét Marosvásárhelyen A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk. Ebben megerősítik, hogy januártól is érvényesek maradnak az eddigi kedvezmények, amelyeket a diákoknak, egyetemistáknak, háborús veteránoknak és nyugdíjasoknak biztosítanak. De van egy cikkely, amely kimondja, hogy

az ingyenes nyugdíjas bérlet nem használható hétköznapokon reggel fél hét és fél kilenc között. A tervezet ezen pontja sok érintett esetében kiverte a biztosítékot.

Városháza: a hibát azonosítottuk A városháza sajtóirodája pénteken egy közleményben próbálta tisztázni a nagy felháborodást keltett cikkelyt. Mint írják: a tömegközlekedési kedvezményekről és ingyenességekről szóló tervezetbe technikai hiba csúszott:

az az állítás, miszerint az idősek bérletei hétfőtől péntekig reggel 6:30 és 8:30 között nem lennének érvényesek, nem tükrözi a polgármesteri hivatal álláspontját.

Elmondásuk szerint a hibát azonosították, a tervezetet pedig a keddi képviselő-testületi ülésen kijavítják. Hirdetés „Marosvásárhely azon romániai városok közé tartozik, amelyek a legszélesebb körű kedvezményeket és ingyenességeket biztosítják a lakosság számára, ezzel is kifejezve elkötelezettségünket a mindenki számára elérhető tömegközlekedés mellett. Elnézést kérünk az okozott félreértésért, és biztosítjuk Önöket, hogy a határozat végleges formája pontosan tükrözni fogja a kedvezményeket” – fogalmaznak. Mint ismert, a most hibásnak nevezett határozattervezet szükségességét Gombos Csaba városmenedzser és a közterület-rendezési igazgató, Florian Moldovan indokolta meg, és

Soós Zoltán polgármester neve alatt nyújtották be.

Frunda Csenge, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője csütörtök este állásfoglalást osztott meg közszereplői Facebook-oldalán, miszerint

nem támogatja az RMDSZ a nyugdíjas bérletek korlátozását.