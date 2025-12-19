Félreértésnek nevezik a nyugdíjas-kedvezmények tervezett korlátozását

Mégsem ogják korlátozni az idősek ingyenes utazását, ígéri a marosvásárhelyi városháza
Fotó: Haáz Vince
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
2025. december 19., 15:132025. december 19., 15:13
2025. december 19., 15:342025. december 19., 15:34
Részletes cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a decemberi marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén van egy határozattervezet, ami az utazási kedvezményekről szól.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
Ebben megerősítik, hogy januártól is érvényesek maradnak az eddigi kedvezmények, amelyeket a diákoknak, egyetemistáknak, háborús veteránoknak és nyugdíjasoknak biztosítanak. De van egy cikkely, amely kimondja, hogy
A városháza sajtóirodája pénteken egy közleményben próbálta tisztázni a nagy felháborodást keltett cikkelyt. Mint írják: a tömegközlekedési kedvezményekről és ingyenességekről szóló tervezetbe technikai hiba csúszott:
Elmondásuk szerint a hibát azonosították, a tervezetet pedig a keddi képviselő-testületi ülésen kijavítják.
„Marosvásárhely azon romániai városok közé tartozik, amelyek a legszélesebb körű kedvezményeket és ingyenességeket biztosítják a lakosság számára, ezzel is kifejezve elkötelezettségünket a mindenki számára elérhető tömegközlekedés mellett. Elnézést kérünk az okozott félreértésért, és biztosítjuk Önöket, hogy a határozat végleges formája pontosan tükrözni fogja a kedvezményeket” – fogalmaznak.
Mint ismert, a most hibásnak nevezett határozattervezet szükségességét Gombos Csaba városmenedzser és a közterület-rendezési igazgató, Florian Moldovan indokolta meg, és
Frunda Csenge, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője csütörtök este állásfoglalást osztott meg közszereplői Facebook-oldalán, miszerint
Mint írta, az RMDSZ kezdeményezni fogja a tanácshatározat-tervezet azon pontjának törlését, amely szerint a nyugdíjasok ingyenes bérletei hétköznapokon 6:30 és 8:30 között nem lennének érvényesek.
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete továbbra is elkötelezett a nyugdíjasok bérleteinek ingyenessége mellett – fogalmaz Frunda Csenge a bejegyzésben.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.
A tanév rendjének megfelelően a pénteki tanórák után kezdődik és január 7-ig tart a téli vakáció. A diákok január 8-án térnek vissza az iskolákba.
szóljon hozzá!