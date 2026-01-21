Nem enyhül a fagy: újra mínusz 21 fok alá zuhant a hőmérséklet Székelyföldön

Ismét mínusz 21 fok alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban tizedre pontosan ugyanakkora fagyot mértek, mint pár nappal korábban, Csíkszeredában pedig picivel még hidegebb is volt, mint a hétvégén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint szerdán hajnalban is a Hargita megyei medencékben volt a leghidegebb az országban:

Gyergyóalfaluban mínusz 21,7 fokot mértek, ami megegyezik a szombat hajnali minimum-hőmérséklettel,

Csíkszeredában pedig mínusz 21,5 fokig hűlt a levegő, ami háromtizeddel alacsonyabb a szombatinál.

Maroshévízen is egy tized híján mínusz 20 fok volt, Székelyudvarhelyen ellenben „csak” mínusz 13,5 fokot mértek.

Háromszéken ezúttal is Bozdafordulón volt a leghidegebb, ott mínusz 19,1 fokot mutatott a hőmérő. Sepsiszentgyörgyön mínusz 13,1, Kézdivásárhelyen mínusz 12,9, Baróton mínusz 14,1 fokot regisztráltak a műszerek.

Marosszéken is fagyosan indult a reggel, Marosvásárhelyen mínusz 17,6 fokig hűlt a levegő.

A meteorológusok előrejelzése szerint Románia északi és központi területein a csütörtökre virradó éjszaka is fagy várható, mínusz 17 és mínusz 9 Celsius-fok közötti hőmérsékleti értékekkel.