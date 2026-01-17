Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu

Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.

Csíkszeredában mínusz 21,2 fok, Gyergyóalfaluban pedig egy picit még ennél is hidegebb, mínusz 21,7 Celsius-fok volt szombatra virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálata adatai szerint.

Bodzafordulón ezúttal „csak” mínusz 15,6 fok volt, noha kedden szinte mínusz 21 fokig esett vissza a hőmérséklet a Kovászna megyei településen.

Székelyudvarhelyen mínusz 9,7 fok volt, Marosvásárhelyen mínusz 13,1, Sepsiszentgyörgyön pedig mínusz 11,5 Celsius-fok.

Az ország nyugati részén – és csak ott – ezúttal nem fagyott, Nagyváradon például plusz 1 fok volt, de ehhez képest még a tengerparton is mínusz 10 fok körüli hőmérsékleti értékek voltak.

