Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az idei tél leghidegebb napja: mínusz 21 fok alatt Csíkszereda és Gyergyóalfalu

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mínusz 21 fok alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban is. Ez volt a leghidegebb az országban.

Székelyhon

2026. január 17., 08:492026. január 17., 08:49

2026. január 17., 08:542026. január 17., 08:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csíkszeredában mínusz 21,2 fok, Gyergyóalfaluban pedig egy picit még ennél is hidegebb, mínusz 21,7 Celsius-fok volt szombatra virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálata adatai szerint.

A legalacsonyabb hőmérsékletek 2026. január 17-re virradóan • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

A legalacsonyabb hőmérsékletek 2026. január 17-re virradóan

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Bodzafordulón ezúttal „csak” mínusz 15,6 fok volt, noha kedden szinte mínusz 21 fokig esett vissza a hőmérséklet a Kovászna megyei településen.

Hirdetés

Székelyudvarhelyen mínusz 9,7 fok volt, Marosvásárhelyen mínusz 13,1, Sepsiszentgyörgyön pedig mínusz 11,5 Celsius-fok.

Az ország nyugati részén – és csak ott – ezúttal nem fagyott, Nagyváradon például plusz 1 fok volt, de ehhez képest még a tengerparton is mínusz 10 fok körüli hőmérsékleti értékek voltak.

korábban írtuk

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön

Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

korábban írtuk

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Meglepte a játék minősége a Sportklub kanadai támadóját
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Norvégiából érkezett a gólgyáros: új csatárral erősített a Sepsi OSK
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Székelyhon

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Székelyhon

Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Meglepte a játék minősége a Sportklub kanadai támadóját
Székely Sport

Meglepte a játék minősége a Sportklub kanadai támadóját
Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Krónika

Kelemen Hunor szerint meg kell követni a választókat az adóemelések miatt
Norvégiából érkezett a gólgyáros: új csatárral erősített a Sepsi OSK
Székely Sport

Norvégiából érkezett a gólgyáros: új csatárral erősített a Sepsi OSK
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán

Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
Hirdetés
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében

Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől

Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott

Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!