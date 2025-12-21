Rovatok
Most jön a leghosszabb éjszaka

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló délután 5 óra 3 perckor lesz. A téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben „hajlik el” a Nap sugaraitól.

Székelyhon

2025. december 21., 11:462025. december 21., 11:46

Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és

az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja

– írja az MTI a HungaroMet Zrt. tájékoztatására hivatkozva.

A téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án.

A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik.

Magazin
