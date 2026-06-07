Mit találunk a székelyföldi Csomád alatt? – vulkándetektívek válaszolnak

A Csomád alatt, 10–20 kilométer mélyen ma is lehet valamennyi olvadékot tartalmazó magmatározó. Archív

Egyetlen aprócska kristály rengeteget elárul a tűzhányók működéséről. Rávilágít a kitörések okára és történetére, a földfelszín alatt zajló folyamatokra, és jelzi, hogy mikor törhet ki újra egy régóta szunnyadó tűzhányó, például a Csomád vulkán.

Farkas Orsolya 2026. június 07., 17:262026. június 07., 17:26

Ritkán adódik rá lehetőség, hogy betekintést nyerjünk a vulkándetektívek izgalmas, kihívásokkal teli munkájába. A Szent Anna-tónál ebben az évben a gyermeknappal együtt először ünnepelték meg a vulkánok nemzetközi napját, és erre az alkalomra meghívták azokat a kutatókat is, akik évtizedek óta vizsgálják a Székelyföld titokzatos, szunnyadó tűzhányóját: a Csomádot.

Több száz látogató fordult meg a vulkánok napján a Szent Anna-tónál Fotó: Tuchiluș Alex

Arról, milyen folyamatok zajlanak a földfelszín alatt, hogyan vizsgálhatók, és milyen vulkáni utóműködések tapasztalhatók napjainkban, a Csomád kutatói meséltek: Lukács Réka, Cserép Barbara, Kis Boglárka-Mercedesz, Harangi Szabolcs és Jánosi Csaba. Jöjjön egy kis tudomány A Csomád tanulmányozása már az 1900-as években elkezdődött, és ma is izgalomban tartja a kutatókat.

Aki kíváncsi a történetére, annak vissza kell utaznia az időben legalább harmincezer évet, a legutolsó kitörés idejére.

Amint Lukács Réka, az MTA–HUN–REN CSFK Lendület PannonVulkán Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadó magyarázta, az utolsó kitörés időpontját a Csomád déli peremén végzett feltárásban talált elszenesedett fatörzsmaradványok vizsgálatával (C14-es radiometrikus kormeghatározási módszerrel) határozták meg. Itt azonban nem álltak meg, hiszen arra is kíváncsiak voltak, mikor és milyen aktivitás előzte meg az utolsó kitörést, és ehhez új megközelítésre volt szükség.

Lukács Réka beavatott a vulkáni működés rejtelmeibe Fotó: Tuchiluș Alex

Így kezdték el vizsgálni a csomádi kőzetekben megtalálható picinyke ásványt: a cirkont, illetve a benne található héliumizotópokat. A kőzeteket összetörték, és ebből a porból különítették el az apró, a tűhegyhez képest is elenyésző méretű cirkon kristályokat, amelyeket ezután műszeres izotópos vizsgálatoknak vetették alá.

Az izotópmérések eredményeiből számolták ki a képződési korokat és következtettek a vulkáni működések idejére.

A tudományos adatok pedig betekintést adtak a Kárpát-Pannon térség legfiatalabb vulkánjának teljes kitöréstörténetébe. Lávadómokkal tűzdelt, mesebeli táj A cirkon kristályoknak tehát meghatározó szerepük volt a Csomád vulkánkitöréseinek feltárásában, sőt abban is, hogy a vulkánkitörések közötti nyugalmi időszakok hosszát megismerjük. Mint kiderült: a Hargitához tartozó Piliskén , illetve az Erdővidék felett őrködő Nagy-Murgón kicsit több mint másfél millió évvel ezelőtt fejeződött be a vulkanizmus;

viszonylag hosszú szünet után aztán új helyen kezdődtek kitörések, csaknem egymillió évvel ezelőtt jöttek létre Málnás és Sepsibükszád lávadómjai, továbbá a Bába-Laposa és a Nagy-Hegyes is;

ismét több mint százezer év inaktivitás után, 640–580 ezer évvel ezelőtt új lávakitüremkedések történtek: kialakult a Büdös-hegy és Bálványos;

majd megint több mint százezer évig szunnyadt a vulkáni terület, és körülbelül 344 ezer évvel ezelőtt alakult egy új dóm a mai Tusnádfürdőn, ahol az Apor bástya áll ma.

A Mohos-tőzegláp robbanásos kitörés nyomán jött létre nagyjából 50–60 ezer éve Fotó: Tuchiluș Alex

A tudományos adatok szerint ismét egy hosszú, több mint százezer éves inaktivitás következett, de ezután mondhatni már felgyorsultak az események. A kitörések gyakoribbak lettek és több magma jutott a felszínre: megközelítőleg 130–156 ezer évvel ezelőtt létrejöttek új lávadómok: a Kis-Haram, Fűharam, Nagy-Csomád, Kis-Csomád és a Vártető ;

húszezer év szünet után, nagyjából 96–106 ezer esztendővel ezelőtt kialakult a Mohos és Nagy-Haram ;

ezt negyvenezer év nyugalom követte, és csaknem 60 ezer évvel ezelőtt már robbanásos kitörések is voltak, illetve létrejöttek a Kövesponk, Kokojzás és Tóbérce lávadómok;

még a legfiatalabb aktív vulkáni működés során is lehettek hosszú, akár több ezer éves szünetek. A robbanásos kitörések nyomán jött létre a Mohos-tőzegláp krátere (körülbelül 50–60 ezer éve) és a Szent Anna-tó krátere (30 ezer éve). Azóta a vulkán nyugalmi állapotban van, tehát szunnyad. A kutatók e nemzetközi szinten is különleges, részletes kutatási eredmény alapján hívták fel a figyelmet, hogy

a Csomád egy jellemzően hosszan szunnyadó vulkán,

az aktív kitörési szakaszok között több tízezer év is eltelhet, de arra is van bizonyíték, hogy több mint százezer éves nyugalom után is aktiválódott a vulkán. Kitörhet-e még a Csomád? E kérdés megválaszolásához le kell nézni a vulkán alá, azaz meg kell ismerni a vulkáni működéshez vezető okokat, a földkéregben lévő magmatározóban zajló folyamatokat. Ehhez pedig ismét a múlt vulkánkitöréseinek kőzeteit kell faggatni. Egy rövid ideig fennálló magmatározó esetében a cirkon kristályok keletkezése rövid időt fog át. Ezzel szemben, a nagyobb, hosszú ideig létező magmatározókban a cirkon kristályok keletkezésére több tíz- vagy több százezer év is rendelkezésre áll.

Harangi Szabolcs több mint két évtizede kutatja a Csomád területét Fotó: Tuchiluș Alex

Minden adat arra utal – szögezte le Lukács Réka – hogy

a Csomád alatt egy kiterjedt, nagy magmatározó lehetett.

A földköpeny olvadásából keletkezett magma először egy mélybeli tározót hozott létre körülbelül 30 kilométerrel a felszín alatt, a földkéreg alsó részén. Innen ismétlődően nyomultak feljebb magmaadagok, és néhány százezer év alatt egy hosszan elnyúló, néhány kilométer vastag tározó jött létre immár a földkéregben, nagyjából 10–15 kilométer mélyen. Ez a magmatározó, ami a Csomád legintenzívebb vulkáni működését táplálta, már jóval a kitörések megindulása előtt kialakult. Ez világosan jelzik a cirkon kristályok keletkezési ideje, többségük ugyanis 150–300 ezer évvel ezelőtt képződött. Hirdetés Ez azt is jelenti, hogy a magmatározóban mindig volt valamennyi olvadék még akkor is, amikor a felszínen semmi nem történt, látszólagos nyugalom volt. Ehhez az kellett, hogy időszakosan jöjjenek új magmaadagok a tározóba. Amikor egy ilyen „utánpótlás” részben felolvasztotta a magmatározó egy részét, a magma elindult a felszín felé, és lávadómot hozott létre, ritkább esetekben pedig robbanásos vulkánkitörést váltott ki.

A Szent Anna-tó környéke lávadómokkal tűzdelt: itt a Nagy-Murgó, Büdös-hegy, Piliske is Fotó: Tuchiluș Alex

Érdekes kérdés, hogy van-e jelenleg is olvadéktartalmú magmatározó a Csomád alatt. A kutatócsoport erre is végzett vizsgálatokat, mint ahogy romániai kutatók is elemezték a helyzetet egy másik módszerrel. Mindkét tudományos kutatás arra a következtetésre jutott, hogy

jelenleg is lehet 10–20 kilométer mélyen valamennyi olvadékot tartalmazó magmatározó.

Ennek kiterjedését és olvadéktartalmát jelenleg is vizsgálják újabb módszerekkel. A vulkáni folyamatok megértése a cél A Csomád vulkán gyomra tehát rejthet magmát. Ettől persze nem kell félni, mert ez általánosnak mondható, a Föld számos részén van magma még nyugalomban lévő vulkáni területek alatt is – hívták fel a figyelmet a szakértők. Fontos megjegyezni, amit a kutatók is megerősítettek, hogy

jelenleg nincsenek jelek arra, hogy mozgolódna a magmatározó, nem utal semmi arra, hogy a közeljövőben vulkánkitörés készülne.

A nemzetközi kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a nyugalmi állapotban lévő vulkánok akár rövid idő alatt aktívvá válhatnak.

Cserép Barbara a kristályokban lévő, kitöréseket előidéző folyamatok nyomait vizsgálja Fotó: Tuchiluș Alex

Ezért fontos a tanulmányozásuk, a működésük mögötti folyamatok megértése, így a kőzettani detektívmunka is – emelte ki Cserép Barbara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) doktorandusza és a kutatócsoport segédmunkatársa – hiszen ezek lehetővé teszik a lehetséges kitörések előtti folyamatok gyorsabb felismerését, ezzel együtt az emberi életek megmentését, gazdasági károk csökkentését. A kőzetekben lévő kristályokban benne van a kitöréseket előidéző folyamatok nyoma, Barbara ezeket vizsgálja doktori munkájában. Ezek a térség legértékesebb természeti kincsei A sajátos kőzetek, továbbá a környéken található mofetták, ásványvizek, sőt a Csomád formája is mind-mind a vulkáni tevékenységhez kapcsolódnak. Kis Boglárka-Mercedesz geológus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója és a PannonVulkán kutatócsoport kutatója a Csomád térségében tapasztalt szén-dioxid gázömléseket vizsgálja. Mint mondta,

a vulkánok – legyen szó aktív, pöfékelő tűzhányóról, vagy szunnyadó vulkánról – viszonylag nagy mennyiségű szén-dioxidot juttatnak a légkörbe,

habár nem a vulkánok okozzák a légköri szén-dioxid jelentős növekedését. A térségben ma is számos mofetta van, közülük legismertebb a torjai Büdös-barlang; ugyanakkor vizes mofettákban is gazdag a vidék, például az Apor lányok feredője vagy a Csiszárfürdő buborékoló, gázzal telített vizei ma is közkedveltek a fürdőzők, gyógyulni vágyók körében.

Kis Boglárka-Mercedesz szerint a Csomád területén feltörő zén-dioxid 60–70 százaléka magmás eredetű Fotó: Tuchiluș Alex

Emellett vulkanológiai szempontból is érdekes a kigázasodásokat kutatni, mert a szén-dioxid információt hordoz a mélybeli magmás folyamatokról, segít megérteni a Csomád működését. Érdekesség, hogy a kigázasodások általában azokon a területeken jelennek meg, ahol valamilyen törésvonal van a föld szerkezetében – emelte ki a geológus –, és ha ezeket feltérképezik, gyakorlatilag kirajzolható, hogy hol vannak ezek az úgynevezett gyenge, töréses zónák a vulkán környezetében.

Még egy olyan hely nincs a Kárpátok területén, mint a Csomád

– szögezte le Kis Boglárka-Mercedesz –, hiszen itt található a legaktívabb kigázasodási terület, ahol évente minimálisan több mint nyolcezer tonna szén-dioxid jut a felszínre. A nemesgáz izotópos mérések eredményei arra utalnak, hogy e területen egyedülállóan, a feltörő szén-dioxid 60-70 százaléka magmás eredetű, azaz mélybeli magmából származik.

Jánosi Csaba geológus feltérképezte a Csomád térségének mintegy 250 ásványvízforrását Fotó: Tuchiluș Alex

Ha pedig a Csomád ásványvíz-térképére tekinthetünk, igazán szerencsésnek tekinthetjük magunkat: bővelkedünk a változatos borvizekben. Jánosi Csaba geológus, a térség ásványvizeinek kutatója elmondta:

több mint 250 forrás található itt,