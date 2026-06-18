Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek

Ha szükséges civileket is bevonnak az eltűnt személyek keresésébe • Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Ha szükséges civileket is bevonnak az eltűnt személyek keresésébe

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.

Barabás Hajnal

2026. június 18., 19:152026. június 18., 19:15

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság az év első öt hónapjában 32 eltűnéses esetet regisztrált, ezek közül tizenegy kiskorú – ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján Iordan Mircea-Ștefan, a Hargita megyei rendőrség parancsnoka. Hozzátette, a bejelentések többsége olyan személyekre vonatkozott, akik önként hagyták el lakóhelyüket.

Hirdetés

A tizenegy eltűnt kiskorú között nyolc lány és két fiú szerepelt, közülük ketten gyermekvédelmi központból távoztak engedély nélkül. Három gyermek korábban is megszökött otthonról, esetükben visszatérő jelenségről van szó.

Az idei bejelentések nyomán 28 személyt sikerült felkutatni, köztük valamennyi eltűnt gyermeket. Négy felnőttet továbbra is keresnek.

A rendőrség kiemelte egy nyolcéves gyermek esetét is Gyergyószentmiklósról, akinek eltűnését az édesapja mintegy két órával azután jelentette be, hogy észrevette fia hiányát.

A rendőrök, csendőrök, önkéntesek és nyomkövető kutyák bevonásával végzett keresésnek köszönhetően a gyermeket körülbelül négy órán belül élve és sértetlenül találták meg.

Idézet
Az ilyen ügyek felderítésére jelentős erőket mozgósítunk, a rendőrök mellett a csendőrség, a katasztrófavédelem, esetenként a hegyimentők és más társszervek is bekapcsolódnak a keresésbe”

– hangsúlyozta Irimia Mădălina, a Hargita megyei rendőrség bűnügyi nyomozó szolgálatának irodavezetője.

A kiskorúak eltűnésének okairól elmondta, hogy a legtöbb esetben nem bűncselekmény áll a háttérben. Többségük egyszerűen elmegy szórakozni, és nem szól a szüleinek. Sokszor azért nem kérnek engedélyt, mert tudják, hogy nem kapnák meg – jegyezte meg.

A felnőtteknek külföldön veszik nyomuk

Az eltűnt felnőttek kapcsán elhangzott, hogy a keresett négy felnőtt mind külföldön tűnt el. „A családok azért fordulnak hozzánk, mert hónapok vagy akár évek óta nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.

Idézet
Nem ritka, hogy valaki külföldre költözik dolgozni, majd egyszerűen megszakítja a kapcsolatot a családjával”

– magyarázta.

Mint mondta, a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében ellenőrzi ezeket az eseteket. Többször előfordult már, hogy

az eltűntként keresett személyt sikerült megtalálni, ő azonban kifejezetten kérte, hogy tartózkodási helyét ne közöljék hozzátartozóival.

„A jogszabály lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk arról, az illető életben van és biztonságban, ugyanakkor ha nem akar kapcsolatot tartani a családjával, ezt tiszteletben kell tartanunk” – fogalmazott Irimia Mădălina.

A legtöbb ilyen eset Németországhoz, Hollandiához vagy Magyarországhoz köthető.

Vannak évtizedes megoldatlan ügyek is

A rendőrség nyilvántartásában továbbra is szerepelnek régi eltűnéses esetek, köztük tizenkét felnőtt és négy kiskorú.

A legrégebbi, még aktív, kiskorút érintő eset 2002-ből származik: akkor tűnt el egy gyergyószentmiklósi fiú, akiről azóta sem került elő semmilyen használható nyom.

A megoldatlan ügyek között említették a székelykeresztúri kisfiú eltűnését is, aki 2025-ben tűnt el, miután a feltételezések szerint egy megáradt patakba esett. A rendőrök szerint hasonló körülmények között veszett nyoma a gyergyói gyermeknek is.

A nyilvántartásban szerepel továbbá egy székelyudvarhelyi ügy is:

egy 16 éves fiatal több mint húsz éve hagyta el otthonát, és azóta sem lehet tudni semmit róla.

Szóba került a csíkszeredai Andreea Simona Simon eltűnése is. A rendőrség hangsúlyozta, hogy bár eltelt húsz év az eltűnése óta, ez az ügy nem került az úgynevezett passzív nyilvántartásba, mivel továbbra is büntetőeljárás részét képezi. Az ügyet a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék melletti ügyészség felügyeli.

Irimia Mădălina arra is kitért, hogy az eltűnések általában húsz év elteltével kerülnek át az úgynevezett passzív nyilvántartásba, amennyiben nem kapcsolódnak emberölés vagy más súlyos bűncselekmény gyanújához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügyeket lezárják.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Megvannak a 3. Liga osztályozós párosításai, három csapat játék nélkül jutott fel
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Székelyhon

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Székelyhon

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
Székely Sport

Régi rivalizálás, nagy tét: Hargita–Kovászna megyék történelmi párharcai az osztályozón
Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Krónika

Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Megvannak a 3. Liga osztályozós párosításai, három csapat játék nélkül jutott fel
Székely Sport

Megvannak a 3. Liga osztályozós párosításai, három csapat játék nélkül jutott fel
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 18., csütörtök

Medvét láttak Szécsenyben

Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak csütörtökön este.

Medvét láttak Szécsenyben
Medvét láttak Szécsenyben
2026. június 18., csütörtök

Medvét láttak Szécsenyben
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját egy hét múlva indul az előrendelés

Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját egy hét múlva indul az előrendelés
Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját egy hét múlva indul az előrendelés
2026. június 18., csütörtök

Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját egy hét múlva indul az előrendelés
2026. június 18., csütörtök

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
2026. június 18., csütörtök

Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
2026. június 18., csütörtök

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere

Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt büntetőeljárást indított Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester ellen. Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
2026. június 18., csütörtök

Korrupció gyanúja miatt került hatósági felügyelet alá Bukarest főpolgármestere
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért

Közösen kérte Románia és Szlovákia az Európai Bizottságtól a barnamedvék szigorú védelmi szabályainak felülvizsgálatát. A két ország szerint a növekvő állomány egyre nagyobb terhet ró a helyi közösségekre, a gazdákra és a közbiztonságra.

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
2026. június 18., csütörtök

Románia és Szlovákia közösen lépne fel a medvék védettségének módosításáért
2026. június 18., csütörtök

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep

Bár a marosvásárhelyi Víkendtelep hivatalos megnyitóját pénteken 17 órakor tartják, a strandolni vágyókat már reggel 9 órától fogadják.

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
2026. június 18., csütörtök

Már péntek reggeltől várja a strandolni vágyókat a Marosvásárhelyi Víkendtelep
2026. június 18., csütörtök

Már Szentegyházán is van lehetőség CT-vizsgálatok elvégzésére

CT-készüléket kapott a Szentegyházi Egészségügyi Központ, ami lehetőséget teremt a településen élőknek, hogy elvégeztessék ezeket a vizsgálatokat. Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere valóra vált álomnak nevezte az orvosi eszköz beüzemelését.

Már Szentegyházán is van lehetőség CT-vizsgálatok elvégzésére
Már Szentegyházán is van lehetőség CT-vizsgálatok elvégzésére
2026. június 18., csütörtök

Már Szentegyházán is van lehetőség CT-vizsgálatok elvégzésére
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Lezuhant a magasból és életét vesztette az A3-as sztráda építésén dolgozó egyik munkás

Életét vesztette egy 64 éves külföldi munkás, miután 12 méter magasból lezuhant, miközben az A3-as autópálya építésén dolgozott a Szeben megyei Felek (Avrig) közelében.

Lezuhant a magasból és életét vesztette az A3-as sztráda építésén dolgozó egyik munkás
Lezuhant a magasból és életét vesztette az A3-as sztráda építésén dolgozó egyik munkás
2026. június 18., csütörtök

Lezuhant a magasból és életét vesztette az A3-as sztráda építésén dolgozó egyik munkás
2026. június 18., csütörtök

Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy 5,313 milliárd lej összértékű állami támogatási programot feldolgozóipari beruházásokra, amely a termelési kapacitások fejlesztését és a reálgazdasági befektetések ösztönzését célozza.

Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak
Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak
2026. június 18., csütörtök

Több mint 5 milliárd lejnyi támogatást ad a kormány a feldolgozóiparnak
2026. június 18., csütörtök

Kevesebb irat kell a kiskorúakkal utazóknak a határon

Már nem kell papíralapon bemutatni az erkölcsi bizonyítványt azoknak a felnőtteknek, akik kiskorúval utaznak külföldre. Az adatokat a határrendészek elektronikusan ellenőrzik.

Kevesebb irat kell a kiskorúakkal utazóknak a határon
Kevesebb irat kell a kiskorúakkal utazóknak a határon
2026. június 18., csütörtök

Kevesebb irat kell a kiskorúakkal utazóknak a határon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!