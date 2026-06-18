Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek

Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.

Barabás Hajnal 2026. június 18., 19:152026. június 18., 19:15

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság az év első öt hónapjában 32 eltűnéses esetet regisztrált, ezek közül tizenegy kiskorú – ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján Iordan Mircea-Ștefan, a Hargita megyei rendőrség parancsnoka. Hozzátette, a bejelentések többsége olyan személyekre vonatkozott, akik önként hagyták el lakóhelyüket. Hirdetés A tizenegy eltűnt kiskorú között nyolc lány és két fiú szerepelt, közülük ketten gyermekvédelmi központból távoztak engedély nélkül. Három gyermek korábban is megszökött otthonról, esetükben visszatérő jelenségről van szó.

Az idei bejelentések nyomán 28 személyt sikerült felkutatni, köztük valamennyi eltűnt gyermeket. Négy felnőttet továbbra is keresnek.

A rendőrség kiemelte egy nyolcéves gyermek esetét is Gyergyószentmiklósról, akinek eltűnését az édesapja mintegy két órával azután jelentette be, hogy észrevette fia hiányát. A rendőrök, csendőrök, önkéntesek és nyomkövető kutyák bevonásával végzett keresésnek köszönhetően a gyermeket körülbelül négy órán belül élve és sértetlenül találták meg.

Az ilyen ügyek felderítésére jelentős erőket mozgósítunk, a rendőrök mellett a csendőrség, a katasztrófavédelem, esetenként a hegyimentők és más társszervek is bekapcsolódnak a keresésbe”

– hangsúlyozta Irimia Mădălina, a Hargita megyei rendőrség bűnügyi nyomozó szolgálatának irodavezetője. A kiskorúak eltűnésének okairól elmondta, hogy a legtöbb esetben nem bűncselekmény áll a háttérben. Többségük egyszerűen elmegy szórakozni, és nem szól a szüleinek. Sokszor azért nem kérnek engedélyt, mert tudják, hogy nem kapnák meg – jegyezte meg. A felnőtteknek külföldön veszik nyomuk Az eltűnt felnőttek kapcsán elhangzott, hogy a keresett négy felnőtt mind külföldön tűnt el. „A családok azért fordulnak hozzánk, mert hónapok vagy akár évek óta nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.

Nem ritka, hogy valaki külföldre költözik dolgozni, majd egyszerűen megszakítja a kapcsolatot a családjával”

– magyarázta. Mint mondta, a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében ellenőrzi ezeket az eseteket. Többször előfordult már, hogy

az eltűntként keresett személyt sikerült megtalálni, ő azonban kifejezetten kérte, hogy tartózkodási helyét ne közöljék hozzátartozóival.

„A jogszabály lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk arról, az illető életben van és biztonságban, ugyanakkor ha nem akar kapcsolatot tartani a családjával, ezt tiszteletben kell tartanunk” – fogalmazott Irimia Mădălina. A legtöbb ilyen eset Németországhoz, Hollandiához vagy Magyarországhoz köthető. Vannak évtizedes megoldatlan ügyek is A rendőrség nyilvántartásában továbbra is szerepelnek régi eltűnéses esetek, köztük tizenkét felnőtt és négy kiskorú.

A legrégebbi, még aktív, kiskorút érintő eset 2002-ből származik: akkor tűnt el egy gyergyószentmiklósi fiú, akiről azóta sem került elő semmilyen használható nyom.

A megoldatlan ügyek között említették a székelykeresztúri kisfiú eltűnését is, aki 2025-ben tűnt el, miután a feltételezések szerint egy megáradt patakba esett. A rendőrök szerint hasonló körülmények között veszett nyoma a gyergyói gyermeknek is. A nyilvántartásban szerepel továbbá egy székelyudvarhelyi ügy is:

egy 16 éves fiatal több mint húsz éve hagyta el otthonát, és azóta sem lehet tudni semmit róla.