Minden eltűnt gyermeket megtaláltak, négy felnőttet azonban még keresnek

Ha szükséges civileket is bevonnak az eltűnt személyek keresésébe
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
Keres még négy felnőttet a rendőrség Hargita megyében az idei eltűnéses esetek közül. Az év első öt hónapjában 32 bejelentést regisztráltak, a 11 eltűnt gyermeket mind megtalálták, a felnőttek közül azonban négyen továbbra sem kerültek elő.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság az év első öt hónapjában 32 eltűnéses esetet regisztrált, ezek közül tizenegy kiskorú – ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján Iordan Mircea-Ștefan, a Hargita megyei rendőrség parancsnoka. Hozzátette, a bejelentések többsége olyan személyekre vonatkozott, akik önként hagyták el lakóhelyüket.
A tizenegy eltűnt kiskorú között nyolc lány és két fiú szerepelt, közülük ketten gyermekvédelmi központból távoztak engedély nélkül. Három gyermek korábban is megszökött otthonról, esetükben visszatérő jelenségről van szó.
A rendőrség kiemelte egy nyolcéves gyermek esetét is Gyergyószentmiklósról, akinek eltűnését az édesapja mintegy két órával azután jelentette be, hogy észrevette fia hiányát.
A rendőrök, csendőrök, önkéntesek és nyomkövető kutyák bevonásával végzett keresésnek köszönhetően a gyermeket körülbelül négy órán belül élve és sértetlenül találták meg.
– hangsúlyozta Irimia Mădălina, a Hargita megyei rendőrség bűnügyi nyomozó szolgálatának irodavezetője.
A kiskorúak eltűnésének okairól elmondta, hogy a legtöbb esetben nem bűncselekmény áll a háttérben. Többségük egyszerűen elmegy szórakozni, és nem szól a szüleinek. Sokszor azért nem kérnek engedélyt, mert tudják, hogy nem kapnák meg – jegyezte meg.
Az eltűnt felnőttek kapcsán elhangzott, hogy a keresett négy felnőtt mind külföldön tűnt el. „A családok azért fordulnak hozzánk, mert hónapok vagy akár évek óta nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.
– magyarázta.
Mint mondta, a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében ellenőrzi ezeket az eseteket. Többször előfordult már, hogy
„A jogszabály lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk arról, az illető életben van és biztonságban, ugyanakkor ha nem akar kapcsolatot tartani a családjával, ezt tiszteletben kell tartanunk” – fogalmazott Irimia Mădălina.
A legtöbb ilyen eset Németországhoz, Hollandiához vagy Magyarországhoz köthető.
A rendőrség nyilvántartásában továbbra is szerepelnek régi eltűnéses esetek, köztük tizenkét felnőtt és négy kiskorú.
A megoldatlan ügyek között említették a székelykeresztúri kisfiú eltűnését is, aki 2025-ben tűnt el, miután a feltételezések szerint egy megáradt patakba esett. A rendőrök szerint hasonló körülmények között veszett nyoma a gyergyói gyermeknek is.
A nyilvántartásban szerepel továbbá egy székelyudvarhelyi ügy is:
Szóba került a csíkszeredai Andreea Simona Simon eltűnése is. A rendőrség hangsúlyozta, hogy bár eltelt húsz év az eltűnése óta, ez az ügy nem került az úgynevezett passzív nyilvántartásba, mivel továbbra is büntetőeljárás részét képezi. Az ügyet a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék melletti ügyészség felügyeli.
Irimia Mădălina arra is kitért, hogy az eltűnések általában húsz év elteltével kerülnek át az úgynevezett passzív nyilvántartásba, amennyiben nem kapcsolódnak emberölés vagy más súlyos bűncselekmény gyanújához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügyeket lezárják.
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