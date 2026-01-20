Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye

Kilenc éves volt amikor eltűnt a csíkszeredai Andreea Simona Simon
Eltelt több mint húsz év, de nem zárják le Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét, a nyomozást folytatják. A büntetőeljárás részletei viszont nem váltak nyilvánossá még két évtized után sem. Az alig 9 éves kislány 2005-ben tűnt el Csíkszeredában.
2026. január 20., 13:112026. január 20., 13:11
2026. január 20., 13:202026. január 20., 13:20
2005. december 15-én, körülbelül 18 óra 30 perckor az akkor kilenc éves Andreea Simona Simon 100 lejjel indult el, hogy kenyeret vásároljon a lakóhelye közelében lévő üzletből.
– a hirdetést, amely a rendőrség honlapján az eltűnt személyek között szerepel 2015-ben frissítették, amikor új portrét készítettek számítógépes öregítő eljárással.
Most, több mint 20 évvel a kislány eltűnését követően ismét rákérdeztünk a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészségétől, hogy
Az intézmény a napokban küldött válaszában mindössze annyit közölt, az ügyben a büntetőeljárás a nyomozási osztályon van folyamatban,
Ugyanakkor több jogszabályt idézve hozzátették, hogy több információt nem közölhetnek az ügyről.
Az ügyészség által folytatott nyomozás anyaga ugyanis nem tanulmányozható a média számára.
A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége 2009-ben vette át Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét
Fotó: Ministerul Public/Facebook
Ezt az alábbi jogszabályokkal támasztották alá:
például benne van a 2019-ből származó 197-es számú szakmai iránymutatásban, amelyet az Igazságügyi Tanács (Consiliul Superior al Magistraturii) fogadott el.
továbbá a büntetőeljárási törvénykönyv 285. cikkének 2-es bekezdése is előírja, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakasza nem nyilvános.
ugyanezt köti ki a 2022-ből származó 304-es számú törvény 66-os cikkének 3 -as bekezdése, amely arról szól, hogy az ügyészségek figyelembe kell vegyék a büntetőeljárás nem nyilvános voltát.
Ezt támasztják alá a 2001-ből származó 544-es számú törvény 12-es cikkének 1-es bekezdése e. és f. pontjai is. Ezek alapján, ha a nyilvánosság árthat a nyomozás sikerének vagy emberek biztonságának, akkor
A Székelyhon több alkalommal is cikkezett a csíkszeredai kislány esetéről, 2010-ben arról írtunk, hogy 2009-ben vette át a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége az esetet, és hogy egy rendőrt gyanúsítanak az ügyben.
Ugyanebben az évben arról írtunk, hogy a lány holttestét keresték, de mindhiába. Tíz évvel a történtek után, 2015-ben két alkalommal beszámoltunk a nyomozásról.
Legutóbb pedig egy rendőrségi sajtótájékoztatón esett szó az ügyről, tekintve, hogy Hargita megyében az egyik legrégebben eltűnt kiskorúról van szó.
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
szóljon hozzá!