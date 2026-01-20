Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye

Kilenc éves volt amikor eltűnt a csíkszeredai Andreea Simona Simon

Eltelt több mint húsz év, de nem zárják le Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét, a nyomozást folytatják. A büntetőeljárás részletei viszont nem váltak nyilvánossá még két évtized után sem. Az alig 9 éves kislány 2005-ben tűnt el Csíkszeredában.

Barabás Hajnal 2026. január 20., 13:112026. január 20., 13:11 2026. január 20., 13:202026. január 20., 13:20

2005. december 15-én, körülbelül 18 óra 30 perckor az akkor kilenc éves Andreea Simona Simon 100 lejjel indult el, hogy kenyeret vásároljon a lakóhelye közelében lévő üzletből.

A kiskorú ezt követően nem tért vissza a csíkszeredai lakóhelyére

– a hirdetést, amely a rendőrség honlapján az eltűnt személyek között szerepel 2015-ben frissítették, amikor új portrét készítettek számítógépes öregítő eljárással. Hirdetés Most, több mint 20 évvel a kislány eltűnését követően ismét rákérdeztünk a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészségétől, hogy

a két évtized letelte után mi a nyomozás eredménye, elévül-e az ügy, és a sajtó hozzáférhet-e a büntetőeljárás részleteihez.

Az intézmény a napokban küldött válaszában mindössze annyit közölt, az ügyben a büntetőeljárás a nyomozási osztályon van folyamatban,

az eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik minősített emberölés, valamint személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt.

Ugyanakkor több jogszabályt idézve hozzátették, hogy több információt nem közölhetnek az ügyről. Az ügyészség által folytatott nyomozás anyaga ugyanis nem tanulmányozható a média számára.

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége 2009-ben vette át Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét Fotó: Ministerul Public/Facebook

Ezt az alábbi jogszabályokkal támasztották alá: például benne van a 2019-ből származó 197-es számú szakmai iránymutatásban, amelyet az Igazságügyi Tanács (Consiliul Superior al Magistraturii) fogadott el.

továbbá a büntetőeljárási törvénykönyv 285. cikkének 2-es bekezdése is előírja, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakasza nem nyilvános.

ugyanezt köti ki a 2022-ből származó 304-es számú törvény 66-os cikkének 3 -as bekezdése, amely arról szól, hogy az ügyészségek figyelembe kell vegyék a büntetőeljárás nem nyilvános voltát. Ezt támasztják alá a 2001-ből származó 544-es számú törvény 12-es cikkének 1-es bekezdése e. és f. pontjai is. Ezek alapján, ha a nyilvánosság árthat a nyomozás sikerének vagy emberek biztonságának, akkor

az ilyen információ nem adható ki, illetve nem hozhatók nyilvánosságra olyan bírósági eljárással kapcsolatos adatok sem, amelyek sértenék az igazságos eljáráshoz való jogot vagy a felek jogos érdekeit.