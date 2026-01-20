Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye

Kilenc éves volt amikor eltűnt a csíkszeredai Andreea Simona Simon

Kilenc éves volt amikor eltűnt a csíkszeredai Andreea Simona Simon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Eltelt több mint húsz év, de nem zárják le Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét, a nyomozást folytatják. A büntetőeljárás részletei viszont nem váltak nyilvánossá még két évtized után sem. Az alig 9 éves kislány 2005-ben tűnt el Csíkszeredában.

Barabás Hajnal

2026. január 20., 13:112026. január 20., 13:11

2026. január 20., 13:202026. január 20., 13:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

2005. december 15-én, körülbelül 18 óra 30 perckor az akkor kilenc éves Andreea Simona Simon 100 lejjel indult el, hogy kenyeret vásároljon a lakóhelye közelében lévő üzletből.

A kiskorú ezt követően nem tért vissza a csíkszeredai lakóhelyére

– a hirdetést, amely a rendőrség honlapján az eltűnt személyek között szerepel 2015-ben frissítették, amikor új portrét készítettek számítógépes öregítő eljárással.

Hirdetés

Most, több mint 20 évvel a kislány eltűnését követően ismét rákérdeztünk a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészségétől, hogy

a két évtized letelte után mi a nyomozás eredménye, elévül-e az ügy, és a sajtó hozzáférhet-e a büntetőeljárás részleteihez.

Az intézmény a napokban küldött válaszában mindössze annyit közölt, az ügyben a büntetőeljárás a nyomozási osztályon van folyamatban,

az eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik minősített emberölés, valamint személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt.

Ugyanakkor több jogszabályt idézve hozzátették, hogy több információt nem közölhetnek az ügyről.

Az ügyészség által folytatott nyomozás anyaga ugyanis nem tanulmányozható a média számára.

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége 2009-ben vette át Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét • Fotó: Ministerul Public/Facebook Galéria

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége 2009-ben vette át Andreea Simona Simon eltűnésének ügyét

Fotó: Ministerul Public/Facebook

Ezt az alábbi jogszabályokkal támasztották alá:

  • például benne van a 2019-ből származó 197-es számú szakmai iránymutatásban, amelyet az Igazságügyi Tanács (Consiliul Superior al Magistraturii) fogadott el.

  • továbbá a büntetőeljárási törvénykönyv 285. cikkének 2-es bekezdése is előírja, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakasza nem nyilvános.

  • ugyanezt köti ki a 2022-ből származó 304-es számú törvény 66-os cikkének 3 -as bekezdése, amely arról szól, hogy az ügyészségek figyelembe kell vegyék a büntetőeljárás nem nyilvános voltát.

Ezt támasztják alá a 2001-ből származó 544-es számú törvény 12-es cikkének 1-es bekezdése e. és f. pontjai is. Ezek alapján, ha a nyilvánosság árthat a nyomozás sikerének vagy emberek biztonságának, akkor

az ilyen információ nem adható ki, illetve nem hozhatók nyilvánosságra olyan bírósági eljárással kapcsolatos adatok sem, amelyek sértenék az igazságos eljáráshoz való jogot vagy a felek jogos érdekeit.

A Székelyhon több alkalommal is cikkezett a csíkszeredai kislány esetéről, 2010-ben arról írtunk, hogy 2009-ben vette át a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége az esetet, és hogy egy rendőrt gyanúsítanak az ügyben.

Ugyanebben az évben arról írtunk, hogy a lány holttestét keresték, de mindhiába. Tíz évvel a történtek után, 2015-ben két alkalommal beszámoltunk a nyomozásról.

Legutóbb pedig egy rendőrségi sajtótájékoztatón esett szó az ügyről, tekintve, hogy Hargita megyében az egyik legrégebben eltűnt kiskorúról van szó.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Székelyhon

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Székely Sport

Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
Krónika

Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt

Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést

Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók

Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
2026. január 19., hétfő

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében

A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
2026. január 19., hétfő

Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz

Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
2026. január 19., hétfő

Felmérték az emberek viszonyulását az influenza elleni védőoltáshoz
2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban
2026. január 19., hétfő

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés

Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
2026. január 19., hétfő

Jó hírek a Sapientiáról: doktori iskola, új mesterképzések, folyamatos építkezés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!