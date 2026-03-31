Megosztja a romániaiakat az óraátállítás kérdése

A romániaiak közel fele megszüntetné az óraátállítást, míg valamivel több mint felük megtartaná a jelenlegi rendszert - derül ki az INSCOP Research március 2–6. között készült felméréséből.

A közvélemény-kutatás kedden közzétett adatai szerint

a megkérdezettek 45,6 százaléka úgy véli, hogy Romániának le kellene mondania a téli és nyári időszámítás közötti átállásról,

míg 51,4 százalék megtartaná a két időszámítást.

A válaszadók 3 százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni.

Az óraátállítás megszüntetését elsősorban a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazói, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a kis- és nagyvárosok lakói támogatják. A jelenlegi rendszert inkább a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, a 18–44 éves korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a vidéki lakosság tartaná meg.

A telefonos felmérés március 2. és 6. között készült, 1100 fős mintán, a hibahatár 3 százalék.