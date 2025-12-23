Új tűzoltóállomás segíti a Felső-Maros menti közösség biztonságát

Az új létesítményt Maroskövesden, a Fő utca 91. szám alatt adták használatba
Hivatalosan is megnyitották kedden a dédai hivatásos tűzoltóság legújabb munkapontját Maroskövesden. A stratégiai fontosságú helyszínen felépült állomás nemcsak Déda község, hanem az egész térség számára garantálja a gyorsabb és hatékonyabb mentési beavatkozásokat.
Az új létesítményt a Fő utca 91. szám alatt adták használatba. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az új központ célja a beavatkozási idő csökkentése és a közbiztonság növelése a kistérségben. Hozzátették,
hozzájárulva a közösség biztonságának növeléséhez.
A tűzoltóság kiemelte, hogy a dédai hivatásos egység felállítása óta rengeteg munkájuk volt a térségben. A statisztikák önmagukért beszélnek:
Ez az adat igazolja a hivatásos jelenlét stratégiai fontosságát és az új, modernebb állomás szükségességét.
Az eseményen részt vett Barabási Antal-Szabolcs, Maros megye prefektusa, Călin-Ioan Handrea, a Maros megyei tűzoltóság főparancsnoka, Cadar Lucreția, Déda község polgármestere, valamint Tudor Paul, sürgősségi szakorvos, a Maros megyei UPU-SMURD munkatársa.
