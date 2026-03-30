Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

A műveletek során különböző technikai eszközöket is bevetnek:

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal nagyszabású akció indult, amelyben jelentős számú rendőr vesz részt, együttműködésben több társszervvel. A keresésbe bekapcsolódtak a tűzoltók, a csendőrök, a hegyimentők, valamint a helyi közösség önkéntesei is.

ATV-k, lánctalpas járművek, drónok és nyomkövető kutyák segítik a nehezen megközelíthető területek átfésülését.

A kutatás az éjszaka folyamán sem állt le, a hatóságok folyamatos jelenléttel biztosítják, hogy minden lehetséges nyomot ellenőrizzenek.

A keresést kiterjesztett területen végzik, nemcsak az eltűnés helyszínén, hanem annak környékén is.

A lakosság tájékoztatása érdekében Ro-Alert üzeneteket is kiküldtek,

és továbbra is kérik az emberek segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lányok hollétéől, értesítse a rendőrséget vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

Buta Rebeca-Alexandra 100-110 centiméter magas, körülbelül 20 kilogramm, barna szemű, fekete haját copfban viseli. Távozásakor egy felül fehér, alul piros ruhát viselt, valamint fehér zoknit és rózsaszín papucsot.

Forgaci Melisa-Ariana nagyjából 80-100 centiméter magas, fekete haját két copfban hordja, ugyanakkor eltűnésekor egy rozsaszín-fehér cumi is volt nála. Eltűnésekor piros blúzt, világos rózsaszín harisnyát és kék papucsot viselt.