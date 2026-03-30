Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Fotó: Maros megyei rendőrség

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

2026. március 30., 10:352026. március 30., 10:35

2026. március 30., 11:03

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal nagyszabású akció indult, amelyben jelentős számú rendőr vesz részt, együttműködésben több társszervvel. A keresésbe bekapcsolódtak a tűzoltók, a csendőrök, a hegyimentők, valamint a helyi közösség önkéntesei is.

A műveletek során különböző technikai eszközöket is bevetnek:

ATV-k, lánctalpas járművek, drónok és nyomkövető kutyák segítik a nehezen megközelíthető területek átfésülését.

A keresést kiterjesztett területen végzik, nemcsak az eltűnés helyszínén, hanem annak környékén is.

A kutatás az éjszaka folyamán sem állt le, a hatóságok folyamatos jelenléttel biztosítják, hogy minden lehetséges nyomot ellenőrizzenek.

A lakosság tájékoztatása érdekében Ro-Alert üzeneteket is kiküldtek,

és továbbra is kérik az emberek segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lányok hollétéől, értesítse a rendőrséget vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

Buta Rebeca-Alexandra 100-110 centiméter magas, körülbelül 20 kilogramm, barna szemű, fekete haját copfban viseli. Távozásakor egy felül fehér, alul piros ruhát viselt, valamint fehér zoknit és rózsaszín papucsot.

Forgaci Melisa-Ariana nagyjából 80-100 centiméter magas, fekete haját két copfban hordja, ugyanakkor eltűnésekor egy rozsaszín-fehér cumi is volt nála. Eltűnésekor piros blúzt, világos rózsaszín harisnyát és kék papucsot viselt.

2026. március 29., vasárnap

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

