Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Fotó: Maros megyei rendőrség
Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.
2026. március 30., 10:35
2026. március 30., 11:03
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal nagyszabású akció indult, amelyben jelentős számú rendőr vesz részt, együttműködésben több társszervvel. A keresésbe bekapcsolódtak a tűzoltók, a csendőrök, a hegyimentők, valamint a helyi közösség önkéntesei is.
A műveletek során különböző technikai eszközöket is bevetnek:
A keresést kiterjesztett területen végzik, nemcsak az eltűnés helyszínén, hanem annak környékén is.
A kutatás az éjszaka folyamán sem állt le, a hatóságok folyamatos jelenléttel biztosítják, hogy minden lehetséges nyomot ellenőrizzenek.
és továbbra is kérik az emberek segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lányok hollétéől, értesítse a rendőrséget vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
Buta Rebeca-Alexandra 100-110 centiméter magas, körülbelül 20 kilogramm, barna szemű, fekete haját copfban viseli. Távozásakor egy felül fehér, alul piros ruhát viselt, valamint fehér zoknit és rózsaszín papucsot.
Forgaci Melisa-Ariana nagyjából 80-100 centiméter magas, fekete haját két copfban hordja, ugyanakkor eltűnésekor egy rozsaszín-fehér cumi is volt nála. Eltűnésekor piros blúzt, világos rózsaszín harisnyát és kék papucsot viselt.
Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.
