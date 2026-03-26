Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Már előkészítették a helyszínt a ma esti meccs kivetítésére
Fotó: Haáz Vince
Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.
Különleges esemény helyszínévé változik csütörtök este a marosvásárhelyi vár: a város önkormányzata ingyenes szabadtéri közvetítést szervez a Törökország–Románia labdarúgó-mérkőzésre, amelyet 19 órától lehet majd közösségben végigszurkolni.
A mérkőzés a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének elődöntője, vagyis győzelem esetén a román válogatott fontos lépést tehet a vb-re való kijutás irányába. A mérkőzést óriáskivetítőn közvetítik, a belépés ingyenes.
Sorsdöntő megmérettetés vár csütörtök este a román labdarúgó-válogatottra Isztambulban: Mircea Lucescu együttese Törökország ellen lép pályára a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében.
szóljon hozzá!