Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

Tisztújító közgyűléseken a városi szervezet kilenc körzetében megválasztották az elnököket, majd a küldöttek csütörtökön bizalmat szavaztak az újrázó Kovács Mihály Leventének, akit

ismét a városi szervezet elnökévé választottak.

Beszédében Kovács Mihály Levente az elmúlt öt év eredményeit értékelte, kiemelve a közösségépítés és az oktatási ügyek fontosságát, kitérve a tavaly újraalapított katolikus iskolára, ugyanakkor megemlítette a város oktatási intézményeinek megújulását is. Rámutatott arra is, hogy

és hatékonyabb, összehangoltabb munkát kialakítani a közösség érdekében.

A küldöttgyűlésen felszólalt Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke is, aki az együttműködés és a közösségépítés szerepét hangsúlyozta – írja az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének sajtóirodája

A felszólalók sorában volt Novák Levente, a megyei szervezet ügyvezető elnöke, Frunda Csenge és Kelemen Attila Márton városi tanácsos is.