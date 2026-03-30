Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Továbbra is el kell viselnünk a csapadékos időt, a hegyekben havazhat is

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Székelyhon

2026. március 30., 11:242026. március 30., 11:24

2026. március 30., 12:452026. március 30., 12:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az előrejelzés szerint Moldvában, Dobrudzsában, Munténia keleti és Olténia nyugati részében 40-50 kilométer/órás sebességű széllökésekre kell számítani hétfő reggeltől kedd reggelig – ismerteti az Agerpres.

Ugyanebben az időszakban az ország régióinak többségében esni fog az eső, helyenként négyzetméterenként 10-25 liter csapadék is előfordulhat.

A hegyekben az 1600 méter fölötti régióiban havazni fog.

korábban írtuk

Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban
Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 30., hétfő

Az üzemanyagkrízis további mérsékeléséről egyeztetnek a koalíciós partnerek

Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Kamion és személyautó ütközött – öten életüket vesztették

Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Meghalt Nádasdy Ádám

79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Szinte mindenki elégedetlen azzal ahogy a kormány kezelte az üzemanyagválságot

A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Antal Lóránt: vannak energiahordozóink, de nem mi döntünk az árakról

A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.

2026. március 30., hétfő

2026. március 29., vasárnap

Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát

A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt vasárnap 17 óra 16 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Üzemanyagárak: ez a két intézkedés hozhat valós csökkenést a szakminiszter szerint

Az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedések haladéktalan elfogadására szólította fel a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert vasárnap Sorin Grindeanu.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Árvízveszély: másodfokú készültség Hargita és Kovászna megyében is

Négy megyében másodfokú (narancssárga jelzésű), 12 megye folyóvizeire elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

XIV. Leó pápa virágvasárnapon: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok – mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

2026. március 29., vasárnap

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!