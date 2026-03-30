Továbbra is el kell viselnünk a csapadékos időt, a hegyekben havazhat is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.

Az előrejelzés szerint Moldvában, Dobrudzsában, Munténia keleti és Olténia nyugati részében 40-50 kilométer/órás sebességű széllökésekre kell számítani hétfő reggeltől kedd reggelig – ismerteti az Agerpres.

Ugyanebben az időszakban az ország régióinak többségében esni fog az eső, helyenként négyzetméterenként 10-25 liter csapadék is előfordulhat.

A hegyekben az 1600 méter fölötti régióiban havazni fog.