Az üzemanyagkrízis további mérsékeléséről egyeztetnek a koalíciós partnerek

Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.

A tervek szerint 13 órakor kezdődő ülésen a miniszterelnök-helyettesek és az illetékes miniszterek vesznek részt,

a PSD, az USR és az RMDSZ vezetői nem lesznek jelen.

Hétfő reggel Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével tartottak egy munkaülést, amelyen ismertették az üzemanyag árának emelkedését fékezni hivatott intézkedésekkel kapcsolatos számadatokat és a lehetséges forgatókönyveket. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter vasárnap azt nyilatkozta, hogy

valós üzemanyagár-csökkenést vagy az áfa, vagy a jövedéki adó mérséklésével lehet elérni.