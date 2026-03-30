Az üzemanyagkrízis további mérsékeléséről egyeztetnek a koalíciós partnerek

Az üzemanyag árának emelkedését fékező újabb intézkedésekről tárgyalnak hétfőn a Victoria-palotában a koalíciós pártok képviselői – értesült az Agerpres politikai forrásokból.
A tervek szerint 13 órakor kezdődő ülésen a miniszterelnök-helyettesek és az illetékes miniszterek vesznek részt,
Hétfő reggel Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével tartottak egy munkaülést, amelyen ismertették az üzemanyag árának emelkedését fékezni hivatott intézkedésekkel kapcsolatos számadatokat és a lehetséges forgatókönyveket.
Az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedések haladéktalan elfogadására szólította fel a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert vasárnap Sorin Grindeanu.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter vasárnap azt nyilatkozta, hogy
Rámutatott arra is, hogy az üzemanyagárak elmúlt időszakbeli emelkedésével az állam többletbevételhez jutott, és a PSD ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a pénzt fordítsák vissza a lakosságnak különféle támogatási rendszerek révén.
A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.
Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.
Tavaly 31 ezerre volt tehető a betöltetlen állások száma Romániában a statisztikák szerint, ami ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint hétfő reggel 10 órától kedd reggel 10 óráig a szél erősödése, mérsékelt csapadék, a hegyekben pedig havazás és hóréteg kialakulása várható.
Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.
79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.
A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.
A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt vasárnap 17 óra 16 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
