Szinte mindenki elégedetlen azzal ahogy a kormány kezelte az üzemanyagválságot

A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.
A megkérdezettek alig 8 százaléka válaszolta azt, hogy elégedett a kormány fellépésével, 3 százaléknak nincs véleménye erről – ismerteti az Agerpres.
A válaszadók 44 százaléka nagy, 37 százaléka nagyon nagy mértékben megérezte ezt. 11 százalék kicsinek, 5 százalék nagyon kicsinek érezte a hatást, 3 százalék nem válaszolt a kérdésre.
A megkérdezettek 36 százaléka úgy véli, hogy a kormánynak csökkentenie kellett volna az üzemanyag áfáját és jövedéki adóját, 25 százalék elegendőnek tartaná az áfa csökkentését, 22 százalék szerint pedig a jövedéki adó csökkentését szorgalmazná. 13 százalék szerint hagyni kell a piacot szabadon működni, 4 százaléknak nincs véleménye erről.
A CURS felmérése március 23. és 27. között készült 1517 fős mintán, ±2,5 százalékos hibahatárral.
