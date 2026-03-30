Szinte mindenki elégedetlen azzal ahogy a kormány kezelte az üzemanyagválságot

A romániaiak 89 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan a kormány az üzemanyagválságot kezelte – derül ki a CURS egy friss felméréséből.

2026. március 30., 08:33

A megkérdezettek alig 8 százaléka válaszolta azt, hogy elégedett a kormány fellépésével, 3 százaléknak nincs véleménye erről – ismerteti az Agerpres.

A közvélemény-kutatás eredményei szerint

a lakosság jelentős része közvetlenül megérezte az üzemanyagárak emelkedését.

A válaszadók 44 százaléka nagy, 37 százaléka nagyon nagy mértékben megérezte ezt. 11 százalék kicsinek, 5 százalék nagyon kicsinek érezte a hatást, 3 százalék nem válaszolt a kérdésre.

A megkérdezettek 36 százaléka úgy véli, hogy a kormánynak csökkentenie kellett volna az üzemanyag áfáját és jövedéki adóját, 25 százalék elegendőnek tartaná az áfa csökkentését, 22 százalék szerint pedig a jövedéki adó csökkentését szorgalmazná. 13 százalék szerint hagyni kell a piacot szabadon működni, 4 százaléknak nincs véleménye erről.

A CURS felmérése március 23. és 27. között készült 1517 fős mintán, ±2,5 százalékos hibahatárral.

Ezek is érdekelhetik

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
A technikai megbeszélés közben lett rosszul Mircea Lucescu
Látogatók kedvence lett, most turisztikai díjra esélyes a patinásan felújított válaszúti Bánffy-kastély
Újra betalált a Sepsi OSK fiatalja, kiütötte ellenfelét a román U18-as válogatott
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Székelyhon

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
Székelyhon

Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
A technikai megbeszélés közben lett rosszul Mircea Lucescu
Székely Sport

A technikai megbeszélés közben lett rosszul Mircea Lucescu
Látogatók kedvence lett, most turisztikai díjra esélyes a patinásan felújított válaszúti Bánffy-kastély
Krónika

Látogatók kedvence lett, most turisztikai díjra esélyes a patinásan felújított válaszúti Bánffy-kastély
Újra betalált a Sepsi OSK fiatalja, kiütötte ellenfelét a román U18-as válogatott
Székely Sport

Újra betalált a Sepsi OSK fiatalja, kiütötte ellenfelét a román U18-as válogatott
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Nőileg

Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
2026. március 30., hétfő

Meghalt Nádasdy Ádám

79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító.

2026. március 30., hétfő

Antal Lóránt: vannak energiahordozóink, de nem mi döntünk az árakról

A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.

2026. március 29., vasárnap

Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát

A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt vasárnap 17 óra 16 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. március 29., vasárnap

Üzemanyagárak: ez a két intézkedés hozhat valós csökkenést a szakminiszter szerint

Az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedések haladéktalan elfogadására szólította fel a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert vasárnap Sorin Grindeanu.

2026. március 29., vasárnap

Árvízveszély: másodfokú készültség Hargita és Kovászna megyében is

Négy megyében másodfokú (narancssárga jelzésű), 12 megye folyóvizeire elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

2026. március 29., vasárnap

Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.

2026. március 29., vasárnap

XIV. Leó pápa virágvasárnapon: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok – mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

2026. március 29., vasárnap

Havazást is jósolnak Hargita megyében

Jelentős mennyiségű csapadék várható, a hegyekben pedig több centiméternyi hó fog esni, ugyanakkor több folyó is megáradhat a hétfőn délutánig érvényes riasztás szerint – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

2026. március 29., vasárnap

Heten kerültek kórházba egy frontális ütközés nyomán Kolozs megyében

Hét ember sérült meg egy közlekedési balesetben szombaton késő este a Kolozs megyei Aranyosegerbegyen (Viișoara).

2026. március 29., vasárnap

Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat

Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredában vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

