Meghalt Nádasdy Ádám

A halálhírt Török András ismertette a család kérésére, bejegyzését Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész is megosztotta.

Nádasdy Ádám az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja és a Magvető Kiadó szerzője volt.

Ritkán használt prózaírói álneve: Graff Miklós volt.

A kutatás és oktatás mellett a Magyar Narancs nyelvi ismeretterjesztő cikksorozatának, a Modern Talkingnak is szerzője; a 100. rész 2007 márciusában jelent meg. 2003 novemberében a Mindentudás Egyetemén tartott előadást Miért változik a nyelv? címmel. Kálmán Lászlóval együtt szerkesztője volt a Klubrádió Szószátyár című műsorának – írja róla a Wikipédia.

Nádasdy Ádámot férje, Patczai Márk, lányai Nóra és Vilma, unokái Ábel, Olga, Noémi, Ágnes, Konrád és Matild valamint kollégái, tanítványai, tisztelői gyászolják – olvasható még Török András bejegyzésében.