Kamion és személyautó ütközött – öten életüket vesztették

Fotó: Kolozs megyei tűzoltóság
Öt személy életét vesztette hétfő reggel egy Kolozs megyében történt közúti balesetben.
2026. március 30., 11:052026. március 30., 11:05
2026. március 30., 11:062026. március 30., 11:06
A Kolozs megyei rendőrség szerint a baleset az 1F jelzésű országúton történt, Magyarszentpál településen – ismerteti az Agerpres.
Az első információk szerint egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, és
A Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint több mentőegységet és tűzoltóegységet vezényeltek a helyszínre, és egy SMURD-helikoptert is bevetettek.
– közölték.
A helyszínelés idejére az utat mindkét menetirányban lezárta a rendőrség.
