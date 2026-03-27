Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

Hajnal Csilla

2026. március 27., 18:302026. március 27., 18:30

• Fotó: Haáz Vince

Az április 5-i évforduló különösen jelentős a város számára, hiszen éppen itt iktatták be Rákóczit Erdély fejedelmévé 1707-ben –

ez volt az utolsó erdélyi fejedelmi beiktatás, és az utolsó fejedelem által összehívott erdélyi országgyűlés is itt zajlott.
Idén húsvét miatt is, és a közös ünnepség miatt is hamarabb tisztelegnek a fejedelem emléke előtt. Az Erdélyi Hagyományok Háza, a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum és több partnerszervezet közösen vállalta fel a jelentős esemény megszervezését Marosvásárhelyen. A nap kincskereséssel indult a Mathias Corvinus Collegium helyszínén, ahol főként a fiatalok kapcsolódhattak be az ünneplésbe.

Délben a Vársétányon, a fejedelem mellszobránál gyűlt össze az emlékező közösség, ahol a Muzsikosz Zenekar ritmusaival kezdődött az ünnepség • Fotó: Haáz Vince

Ezt követően hálaadó szentmisét tartottak a Keresztelő Szent János plébániatemplomban – nem véletlenül éppen ott, ahol egykor maga Rákóczi is részt vett beiktatása utáni hálaadáson, és ahol egy jezsuita páter Te Deumot énekelt neki.

Délben a Vársétány alsó felén, a hajdani Rákóczi (ma Avram Iancu) utca közelében álló Rákóczi mellszobránál gyűlt össze az emlékező közösség, a katolikus iskola tanárai, diákjai, civil szervezetek képviselői, politikusok, hogy koszorúikkal fejet hajtsanak az egykori szabadságharcos előtt.

Nemzetformáló mítosszá nőtte ki magát

Az ünnepi beszédet Tamási Zsolt, a Római Katolikus Líceum igazgatója tartotta, aki hangsúlyozta: Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben. A város polgárai lépcsőt, utcát, hidat és iskolát is elneveztek róla – bár mára ezek közül már csak a lépcső és a közösségi tudatban az iskola viseli a fejedelem nevét.

Idézet
A fejedelem személye nemzetformáló mítosszá nőtte ki magát, akivel szemben nem lehet közömbösnek lenni.

Mert Rákóczi alakja nem pusztán a történelmi hősé, az államférfié, az íróé, hanem a nemzeti önazonosságunk egyik meghatározó példaképe is” – emelte ki Tamási Zsolt, aki szerint az évfordulók megünneplésének újra közösségi élménnyé kellene válnia, és nemcsak a katolikus iskola feladata lenne Rákócziról méltóképpen megemlékezni.

Tamási Zsolt ünnepi szavaiban kiemelte, hogy Rákóczi szabadságharca ihlette az 1848-as forradalmárokat, indulója a forradalom himnuszává vált, a költészet pedig máig elevenen tartja emlékét. Mélyen vallásos emberként küzdelmeiben mindig Istenre hagyatkozott – vallomásaiban maga írta, hogy egyedül az ő személye volt képes egyesíteni az azonosan gondolkodók szándékait.

Méltóképpen emlékeztek

Az ünnepség egyben emlékeztetett arra is, hogy Marosvásárhely milyen meghatározó szerepet játszott a szabadságharc történetében. Az 1707-es fejedelmi beiktatás fordulópontot jelentett: az osztrákok ekkor döbbentek rá, hogy Rákóczi állama sokkal erősebb, mint gondolták, és ettől kezdve jóval keményebb ellentámadással sújtották a kurucokat – hívta fel erre a figyelmet Tamási Zsolt.

A koszorúzáson az erdőszentgyörgyi Muzsikosz Zenekar zenéje és a katolikus iskola harmadikos diákjainak furulya-műsora adott keretet az ünnepségnek. Koszorút helyezett el Soós Zoltán konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében, valamint Csibi Attila Zoltán a Maros megyei RMDSZ képviseletében, Benedek Zsolt, a Rákóczi Szövetség nevében, az EMKE Maros megyei szervezetétől Benke József, az Erdélyi Hagyományok Háza képviseletében pedig Marton László hajtott fejet a fejedelem szoba előtt.

A koszorúzást követően délután borkóstoló és felolvasás (Studium HUB), történelmi előadás, valamint ünnepi gálaműsor következett a Maros Művészegyüttes termében. A napot táncház zárja az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székhelyén.

Tamási Zsolt, iskolaigazgató: Rákóczi személye jóval több egyszerű történelmi hősnél, alakja a magyar nemzeti önazonosság egyik meghatározó példaképévé nőtte ki magát • Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

2026. március 26., csütörtök

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

2026. március 26., csütörtök

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

2026. március 24., kedd

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

2026. március 24., kedd

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

