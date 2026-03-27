Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.
2026. március 27., 18:302026. március 27., 18:30
2026. március 27., 18:312026. március 27., 18:31
Fotó: Haáz Vince
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.
2026. március 27., 18:302026. március 27., 18:30
2026. március 27., 18:312026. március 27., 18:31
Az április 5-i évforduló különösen jelentős a város számára, hiszen éppen itt iktatták be Rákóczit Erdély fejedelmévé 1707-ben –
Idén húsvét miatt is, és a közös ünnepség miatt is hamarabb tisztelegnek a fejedelem emléke előtt. Az Erdélyi Hagyományok Háza, a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum és több partnerszervezet közösen vállalta fel a jelentős esemény megszervezését Marosvásárhelyen. A nap kincskereséssel indult a Mathias Corvinus Collegium helyszínén, ahol főként a fiatalok kapcsolódhattak be az ünneplésbe.
Délben a Vársétányon, a fejedelem mellszobránál gyűlt össze az emlékező közösség, ahol a Muzsikosz Zenekar ritmusaival kezdődött az ünnepség
Fotó: Haáz Vince
Ezt követően hálaadó szentmisét tartottak a Keresztelő Szent János plébániatemplomban – nem véletlenül éppen ott, ahol egykor maga Rákóczi is részt vett beiktatása utáni hálaadáson, és ahol egy jezsuita páter Te Deumot énekelt neki.
Fotó: Haáz Vince
Délben a Vársétány alsó felén, a hajdani Rákóczi (ma Avram Iancu) utca közelében álló Rákóczi mellszobránál gyűlt össze az emlékező közösség, a katolikus iskola tanárai, diákjai, civil szervezetek képviselői, politikusok, hogy koszorúikkal fejet hajtsanak az egykori szabadságharcos előtt.
Az ünnepi beszédet Tamási Zsolt, a Római Katolikus Líceum igazgatója tartotta, aki hangsúlyozta: Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben. A város polgárai lépcsőt, utcát, hidat és iskolát is elneveztek róla – bár mára ezek közül már csak a lépcső és a közösségi tudatban az iskola viseli a fejedelem nevét.
Mert Rákóczi alakja nem pusztán a történelmi hősé, az államférfié, az íróé, hanem a nemzeti önazonosságunk egyik meghatározó példaképe is” – emelte ki Tamási Zsolt, aki szerint az évfordulók megünneplésének újra közösségi élménnyé kellene válnia, és nemcsak a katolikus iskola feladata lenne Rákócziról méltóképpen megemlékezni.
Fotó: Haáz Vince
Tamási Zsolt ünnepi szavaiban kiemelte, hogy Rákóczi szabadságharca ihlette az 1848-as forradalmárokat, indulója a forradalom himnuszává vált, a költészet pedig máig elevenen tartja emlékét. Mélyen vallásos emberként küzdelmeiben mindig Istenre hagyatkozott – vallomásaiban maga írta, hogy egyedül az ő személye volt képes egyesíteni az azonosan gondolkodók szándékait.
Fotó: Haáz Vince
Az ünnepség egyben emlékeztetett arra is, hogy Marosvásárhely milyen meghatározó szerepet játszott a szabadságharc történetében. Az 1707-es fejedelmi beiktatás fordulópontot jelentett: az osztrákok ekkor döbbentek rá, hogy Rákóczi állama sokkal erősebb, mint gondolták, és ettől kezdve jóval keményebb ellentámadással sújtották a kurucokat – hívta fel erre a figyelmet Tamási Zsolt.
Fotó: Haáz Vince
A koszorúzáson az erdőszentgyörgyi Muzsikosz Zenekar zenéje és a katolikus iskola harmadikos diákjainak furulya-műsora adott keretet az ünnepségnek. Koszorút helyezett el Soós Zoltán konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nevében, valamint Csibi Attila Zoltán a Maros megyei RMDSZ képviseletében, Benedek Zsolt, a Rákóczi Szövetség nevében, az EMKE Maros megyei szervezetétől Benke József, az Erdélyi Hagyományok Háza képviseletében pedig Marton László hajtott fejet a fejedelem szoba előtt.
Fotó: Haáz Vince
A koszorúzást követően délután borkóstoló és felolvasás (Studium HUB), történelmi előadás, valamint ünnepi gálaműsor következett a Maros Művészegyüttes termében. A napot táncház zárja az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székhelyén.
Tamási Zsolt, iskolaigazgató: Rákóczi személye jóval több egyszerű történelmi hősnél, alakja a magyar nemzeti önazonosság egyik meghatározó példaképévé nőtte ki magát
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
