Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

A közleményből kiderül, hogy egy földben talált lövedék miatt érkeztek a helyszínre a pirotechnikai szakemberek, ahol a vizsgálatok során további két aknagránátot találtak. Ezeket mostanra elszállították a helyszínről, hogy a későbbiekben ellenőrzött körülmények között semmisíthessék meg.