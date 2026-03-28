Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. március 28., 12:402026. március 28., 12:40

A közleményből kiderül, hogy egy földben talált lövedék miatt érkeztek a helyszínre a pirotechnikai szakemberek, ahol a vizsgálatok során további két aknagránátot találtak. Ezeket mostanra elszállították a helyszínről, hogy a későbbiekben ellenőrzött körülmények között semmisíthessék meg.

• Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem Galéria

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

• Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem Galéria

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

Marosszék Nyárádszereda
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. március 27., péntek

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben
Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben
2026. március 27., péntek

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé
Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé
2026. március 27., péntek

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé
2026. március 26., csütörtök

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen
Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen
2026. március 26., csütörtök

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen
2026. március 26., csütörtök

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente
Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente
2026. március 26., csütörtök

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente
2026. március 26., csütörtök

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál
Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál
2026. március 26., csütörtök

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál
2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen
Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen
2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen
2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét
Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét
2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét
2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot
Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot
2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot
2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen
Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen
2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen
