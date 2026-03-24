Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves, Maros megyei férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.
A fiatal férfi 2023-tól online alkalmazásokon keresztül tartotta a kapcsolatot egy akkor még kiskorú áldozattal. A gyanú szerint rávette a lányt, hogy magáról szexuális tartalmú képeket és videókat küldjön neki.
A megszerzett felvételeket a telefonján tárolta, emellett további
A nyomozás szerint a férfi 2023 és 2026 között zsarolta az áldozatot:azzal fenyegette, hogy nyilvánosságra hozza a már meglévő felvételeket, ha nem kap újabbakat – írja a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
A házkutatás során több bizonyítékot is lefoglaltak, majd március 24-én, kedden őrizetbe vették a gyanúsítottat. A Maros megyei törvényszék ezt követően elrendelte a férfi előzetes letartóztatását.
szóljon hozzá!