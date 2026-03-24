Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves, Maros megyei férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

Székelyhon

2026. március 24., 16:192026. március 24., 16:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fiatal férfi 2023-tól online alkalmazásokon keresztül tartotta a kapcsolatot egy akkor még kiskorú áldozattal. A gyanú szerint rávette a lányt, hogy magáról szexuális tartalmú képeket és videókat küldjön neki.

A megszerzett felvételeket a telefonján tárolta, emellett további

mintegy 450, kiskorúakat ábrázoló pornográf tartalmat is találtak nála.

A nyomozás szerint a férfi 2023 és 2026 között zsarolta az áldozatot:azzal fenyegette, hogy nyilvánosságra hozza a már meglévő felvételeket, ha nem kap újabbakat – írja a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Hirdetés

A házkutatás során több bizonyítékot is lefoglaltak, majd március 24-én, kedden őrizetbe vették a gyanúsítottat. A Maros megyei törvényszék ezt követően elrendelte a férfi előzetes letartóztatását.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

Hirdetés
Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

Hirdetés
Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

Hirdetés
Négy autó ütközött Marosvásárhelyen – egy sávon halad a forgalom

Közúti baleset történt vasárnap kora délután Marosvásárhelyen. A Dózsa György úton négy személygépkocsi ütközött össze.

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhelyen, az alkalmazottak és vendégek kimenekültek

Tűz ütött ki egy koronkai vendéglátóhely konyhájában szombaton este. Személyi sérülés nem történt.

Állandó bevetésen: öt tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltókat szombaton

Két újabb Maros megyei helyszínről is azt jelentik, hogy kigyulladt a száraz növényzet, ezzel pedig ötre nőtt a szombati napon Maros megyéből jelentett tarlótüzek száma.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!