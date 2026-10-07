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Teljesen kiégett egy személyautó Segesváron

• Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

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Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat a segesvári Aurel Vlaicu utcába. A lángok egy személygépkocsiban csaptak fel.

Székelyhon

2026. október 07., 16:372026. október 07., 16:37

A segesvári tűzoltók egy űzoltóautóval vonultak a helyszínre, lokalizálták és eloltották a tüzet.

Az érintett gépkocsi teljesen kiégett.

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• Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

A tűzesetben senki nem sérült meg – közli a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Marosszék Tűzeset Segesvár
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