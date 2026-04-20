Sok a munka, kevés az ember: hátráltatja a beruházásokat a létszámcsökkentés

Szép környezetben és biztonságosan lehet majd bringázni
Fotó: Haáz Vince
Bár még nem készült el, már sokan használják a Marosvásárhelyt és Marosszentgyörgyöt összekötő, a Maros partján haladó kerékpárutat. A beruházás uniós pénzből készül, de az érintett polgármester szerint ezután meggondolják, milyen pályázatot nyújtanak be.
A tavaszi napsütés egyre több marosvásárhelyit késztet arra, hogy elővegye kerékpárját: az elmúlt napokban többek bicikliztek Marosvásárhelyen a Víkendtelepen, a Maros-parton is. Itt két kerékpárutat is épít Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.
A Marosvásárhely tőszomszédságában fekvő Marosszentgyörgy önkormányzata az elmúlt időszakban két kerékpárút kiépítéséhez fogott hozzá.
Mint Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak részletezte, a pályázat célja az volt, hogy választ adjon a helyiek és a turisták jogos igényére, miszerint biztonságos helyen szeretnének kerékpározni.
Az öt kilométeres szakasz végállomása a Máriaffi-kastély, a nagyobb, 10 kilométeres kerékpárút érinti az Állomás utcát, áthalad a vasúton és ezen elérhető a közkedvelt sós strand és szabadidőközpont. A rövidebb útszakasz 2,2, a hosszabb 5 millió lejbe kerül, a kivitelezési határidő július vége.
Sokan használták ki a szép időt, és kerékpároztak
Mint a polgármester kiemelte, szeretnének kerékpárkölcsönzőt is létrehozni, hogy a turisták és a marosvásárhelyiek is el tudjanak bringázni a városból a Maros-parton keresztül az egyre népszerűbb Máriaffi-kastélyig, vagy a sós strandig. A két épülő bicikliút hasznára válik majd nemcsak a turistáknak, hanem az ingázóknak is, akik
A polgármester elmondta, most még autók és mezőgazdasági gépek is ráhajtanak a készülő kerékpárútra, de miután leaszfaltozzák, ezt megakadályozzák.
Július végéig készül el a két kerékpárút
Sófalvi Szabolcs egyúttal arról is beszélt, hogy jelenleg nagyon sok nyertes pályázatuk és beruházásuk van, amit egyre nehezebben tudnak kézben tartani, elsősorban emberhiány miatt. Mint kiemelte, bár a jogászokkal való egyeztetések után
de meg kell szüntetniük a be nem töltött állásokat. Erre a megszorításra már készültek, így az elmúlt időszakban a megüresedő állásokat nem töltötték be, ami azt is jelentette, hogy kevesebben tudtak a mindennapi feladatok mellett pályázatokkal, beruházásokkal is foglalkozni.
Ha elkészül, akkor az autók nem hajthatnak majd rá
Az elöljáró úgy fogalmazott,
mert a megszorítások nem tettek különbséget azon polgármesteri hivatalok között, ahol csak a mindennapi munkát végzik el, és azok között, ahol több uniós beruházás fut. Ez utóbbiakban sokkal több a munka, és a kisebb létszám túlterheléshez, kiégéshez vezet, ami negatívan hat a települések fejlődésére.
