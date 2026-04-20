Sok a munka, kevés az ember: hátráltatja a beruházásokat a létszámcsökkentés

Szép környezetben és biztonságosan lehet majd bringázni • Fotó: Haáz Vince

Szép környezetben és biztonságosan lehet majd bringázni

Fotó: Haáz Vince

Bár még nem készült el, már sokan használják a Marosvásárhelyt és Marosszentgyörgyöt összekötő, a Maros partján haladó kerékpárutat. A beruházás uniós pénzből készül, de az érintett polgármester szerint ezután meggondolják, milyen pályázatot nyújtanak be.

Simon Virág

2026. április 20., 12:112026. április 20., 12:11

A tavaszi napsütés egyre több marosvásárhelyit késztet arra, hogy elővegye kerékpárját: az elmúlt napokban többek bicikliztek Marosvásárhelyen a Víkendtelepen, a Maros-parton is. Itt két kerékpárutat is épít Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

Európai uniós pénzalapokból készülnek

A Marosvásárhely tőszomszédságában fekvő Marosszentgyörgy önkormányzata az elmúlt időszakban két kerékpárút kiépítéséhez fogott hozzá.

Mint Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak részletezte, a pályázat célja az volt, hogy választ adjon a helyiek és a turisták jogos igényére, miszerint biztonságos helyen szeretnének kerékpározni.

Mindkét kerékpárút Marosvásárhely határától indul, és a Maros-parton halad.

Az öt kilométeres szakasz végállomása a Máriaffi-kastély, a nagyobb, 10 kilométeres kerékpárút érinti az Állomás utcát, áthalad a vasúton és ezen elérhető a közkedvelt sós strand és szabadidőközpont. A rövidebb útszakasz 2,2, a hosszabb 5 millió lejbe kerül, a kivitelezési határidő július vége.

Sokan használták ki a szép időt, és kerékpároztak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sokan használták ki a szép időt, és kerékpároztak

Fotó: Haáz Vince

Mint a polgármester kiemelte, szeretnének kerékpárkölcsönzőt is létrehozni, hogy a turisták és a marosvásárhelyiek is el tudjanak bringázni a városból a Maros-parton keresztül az egyre népszerűbb Máriaffi-kastélyig, vagy a sós strandig. A két épülő bicikliút hasznára válik majd nemcsak a turistáknak, hanem az ingázóknak is, akik

kisebb kerülővel, de biztonságosan tudnak bejutni a településről Marosvásárhelyre, és onnan haza.

A polgármester elmondta, most még autók és mezőgazdasági gépek is ráhajtanak a készülő kerékpárútra, de miután leaszfaltozzák, ezt megakadályozzák.

Július végéig készül el a két kerékpárút • Fotó: Haáz Vince Galéria

Július végéig készül el a két kerékpárút

Fotó: Haáz Vince

A létszámcsökkentés akadályozza a fejlődést

Sófalvi Szabolcs egyúttal arról is beszélt, hogy jelenleg nagyon sok nyertes pályázatuk és beruházásuk van, amit egyre nehezebben tudnak kézben tartani, elsősorban emberhiány miatt. Mint kiemelte, bár a jogászokkal való egyeztetések után

nem kényszerülnek a Bolojan-féle törvény által előírt létszámcsökkentésre,

de meg kell szüntetniük a be nem töltött állásokat. Erre a megszorításra már készültek, így az elmúlt időszakban a megüresedő állásokat nem töltötték be, ami azt is jelentette, hogy kevesebben tudtak a mindennapi feladatok mellett pályázatokkal, beruházásokkal is foglalkozni.

Ha elkészül, akkor az autók nem hajthatnak majd rá • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ha elkészül, akkor az autók nem hajthatnak majd rá

Fotó: Haáz Vince

Az elöljáró úgy fogalmazott,

ezután kétszer is meggondolják, mielőtt újabb pályázatot nyújtanának be,

mert a megszorítások nem tettek különbséget azon polgármesteri hivatalok között, ahol csak a mindennapi munkát végzik el, és azok között, ahol több uniós beruházás fut. Ez utóbbiakban sokkal több a munka, és a kisebb létszám túlterheléshez, kiégéshez vezet, ami negatívan hat a települések fejlődésére.

Marosszék Közlekedés Marosszentgyörgy
2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

Háztűzben vesztette életét egy férfi
Háztűzben vesztette életét egy férfi
2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi
2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott
2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve
2026. április 19., vasárnap

Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?

A Maros megyei kistérségek erősségeit, látványosságait, különleges helyeit és szokásait mérik fel az elkövetkező időszakban magyarországi szakértők. Év végéig derül ki, hogy mivel lehet a turistákat Maros megye különböző régióiba csalogatni.

Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?
Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?
2026. április 19., vasárnap

Turisztikai stratégia: milyen értékei vannak a kistérségeknek Maros megyében?
2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait
2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen
2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek
Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek
2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek
2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

Digitális tudatosságról szülőknek
Digitális tudatosságról szülőknek
2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek
2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon
Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon
2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon
2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán
Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán
2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán
