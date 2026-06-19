Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál

Innen is jól lehet majd látni a zenészeket. Archív
Fotó: Haáz Vince
Hatvan zenész koncertezik június 26-án, pénteken Szovátán a Medve-tó strandjának megnyitóján. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei este fél nyolckor lépnek a stégre strandidényre hangolva.
2026. június 19., 14:492026. június 19., 14:49
2026. június 19., 15:222026. június 19., 15:22
A marosvásárhelyi filharmónia zenészei korábban Segesváron a várban is zenéltek, de a marosvásárhelyi városnapokon is rendszeresen fellépnek a várban. Idén a Medve-tó stégjén fognak koncertezni pénteken.
A rendhagyó eseményről pénteken számoltak be a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A kezdeményező, Junona Egyesület képviselői elmondták, szeretik a rendhagyó alkalmakat és látták, hogy nagy sikere volt a filharmóniának Bécsben és Berlinben is, ezért szerették volna tágítani a lehetőségeket és rukkoltak elő a standidényt megnyitó koncerttel.
Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke úgy értékelte, hogy rendkívüli helyszínen rendkívüli élmény várja a zenekedvelőket a Medve-tó stégjén. A Filharmónia neve garancia a magas művészi színvonalra. Felemelgette, hogy
a helybéliek és turisták nagy örömére.
A filharmónia igazgatója, György Levente arról beszélt, hogy nagy öröm számukra, hogy hatvan zenésszel és szólistákkal ki tudnak telepedni egy rendhagyó helyszínre, a közkedvelt Medve-tóhoz. A filharmóniának nincs erre infrastruktúrája, így a támogatók teszik lehetővé, hogy szabadtéri helyszíneken koncertezzenek.
Remus Grama karnaggyal úgy válogatták össze a szinte kétórás programot, hogy mindenki találjon ismerős és kedves zeneművet, dallamot. A főpróba csütörtökön lesz a Kultúrpalota nagytermében, az idényzáró koncerten.
Ami a gyakorlati tudnivalókat illeti: a Medve-tó strandja a megszokott időben, délelőtt tíz órakor nyit és délután hat órakor zár. A zenészek délután négy óra körül kezdenek próbálni, azelőtt a kijelölt helyen felállítják a székeket, a koncert pedig este fél nyolckor kezdődik, megtekintése ingyenes.
Látni, hallani lehet a zenészeket a strand fennmaradó részéről, de a tó előtti teraszról, sétányról is. A hangosítás és a fények is biztosítva lesznek, így minden adott, hogy egy rendhagyó és érdekes koncertet lássunk, hallgassunk június 26-án, pénteken Szovátán.
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