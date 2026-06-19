Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál

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A marosvásárhelyi filharmónia zenészei korábban Segesváron a várban is zenéltek, de a marosvásárhelyi városnapokon is rendszeresen fellépnek a várban. Idén a Medve-tó stégjén fognak koncertezni pénteken.

A rendhagyó eseményről pénteken számoltak be a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A kezdeményező, Junona Egyesület képviselői elmondták, szeretik a rendhagyó alkalmakat és látták, hogy nagy sikere volt a filharmóniának Bécsben és Berlinben is, ezért szerették volna tágítani a lehetőségeket és rukkoltak elő a standidényt megnyitó koncerttel.

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Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke úgy értékelte, hogy rendkívüli helyszínen rendkívüli élmény várja a zenekedvelőket a Medve-tó stégjén. A Filharmónia neve garancia a magas művészi színvonalra. Felemelgette, hogy