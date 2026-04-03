Régi fotókat vár a 170 éves Stefánia-óvoda

Fennállásának 170. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon, ehhez a különleges alkalomhoz a közösséget is bevonnák: régi fotókat keresnek a jubileumi kiállításhoz.

A Stefánia Napköziotthon kerek jubileumának alkalmából különleges fényképkiállítást terveznek – ehhez kérik a szülők, nagyszülők és volt „stefániások” segítségét.

A marosvásárhelyi intézmény vezetősége minden olyan régi felvételt vár, amely 2010 előtt készült, és amelyen az óvoda épülete, udvara, csoportszobái, vagy óvodai ünnepségek, kirándulások, hétköznapi pillanatok láthatók.

Hirdetés



A fotókat április 24-ig lehet eljuttatni az óvodába személyesen, vagy digitálisan a stefaniaphoto2026@gmail.com címre (minimum 600 DPI felbontásban). Fontos, hogy csak olyan képet küldjenek be, amelyen az illető maga is szerepel, vagy amelynek felhasználásához az érintettek hozzájárultak – a beküldött fotókat kizárólag a jubileumi rendezvényre használják fel.