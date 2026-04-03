Régi fotókat vár a 170 éves Stefánia-óvoda

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fennállásának 170. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon, ehhez a különleges alkalomhoz a közösséget is bevonnák: régi fotókat keresnek a jubileumi kiállításhoz.

Hajnal Csilla

2026. április 03., 14:262026. április 03., 14:26

A Stefánia Napköziotthon kerek jubileumának alkalmából különleges fényképkiállítást terveznek – ehhez kérik a szülők, nagyszülők és volt „stefániások” segítségét.

A marosvásárhelyi intézmény vezetősége minden olyan régi felvételt vár, amely 2010 előtt készült, és amelyen az óvoda épülete, udvara, csoportszobái, vagy óvodai ünnepségek, kirándulások, hétköznapi pillanatok láthatók.

Hirdetés

A fotókat április 24-ig lehet eljuttatni az óvodába személyesen, vagy digitálisan a stefaniaphoto2026@gmail.com címre (minimum 600 DPI felbontásban). Fontos, hogy csak olyan képet küldjenek be, amelyen az illető maga is szerepel, vagy amelynek felhasználásához az érintettek hozzájárultak – a beküldött fotókat kizárólag a jubileumi rendezvényre használják fel.

Marosszék Marosvásárhely
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 04., szombat

Négy személy sérült meg egy balesetben Fehéregyházán

Négy személyt szállítottak kórházba egy balesetet követően, amely szombaton reggel történt Fehéregyházán.

2026. április 04., szombat

Hirdetés
2026. április 03., péntek

Viasz, minta, összetartozás – tojásíró kaláka a Gecse utcai gyülekezetben

Gyerekzsivaj, viaszos kesicék és két pelyhes kiscsibe – nagycsütörtökön a régi hagyományok jegyében, közösen írták meg húsvéti tojásaikat a marosvásárhelyi Gecse utcai református gyülekezet tagjai.

2026. április 03., péntek

Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.

2026. április 03., péntek

Forrás: polgármester az egyik őrizetbe vett gyanúsított az áramlopási ügyben

A Maros megyei Uzdiszentpéter polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi akció során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség.

2026. április 03., péntek

Hirdetés
2026. április 03., péntek

Három férfit vettek őrizetbe áramlopás gyanújával – frissítve

Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön.

2026. április 03., péntek

Eldurvult konfliktus nagycsütörtök este: fegyvert használtak a rendőrök, a sérült fiatalt helikopterrel vitték kórházba

Rendőröket riasztottak egy összetűzéshez csütörtök este a Maros megyei Felsőrépán, de nemhogy csillapodott volna a helyzet, hanem még inkább eldurvult.

2026. április 03., péntek

2026. április 02., csütörtök

Visszatértek a gólyák Sáromberkére, hozzá is fogtak a családalapításhoz

A hosszú és kihívásokkal teli út után a gólyák egy része visszatért országunkba. A sáromberki, webkamerával megfigyelt két fészek sem maradt üresen – derült ki a gólyákat megörökítő felvételekről, amelyeket a Milvus Csoport tette közzé.

2026. április 02., csütörtök

Hirdetés
2026. március 31., kedd

Dicsőszentmártoni kislányok ügye: gyermekvédelmi ellenőrzést kezdeményezett a rendőrség

A Maros megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósághoz fordult a rendőrség annak a két dicsőszentmártoni kislánynak az ügyében, akiket az eltűnésük után egy nappal találtak meg.

2026. március 31., kedd

Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat

Megnyílt a húsvéti termelői vásár Marosvásárhely főterén, ahol helyi finomságokat, kézműves portékákat, horgolt nyuszikat és díszített tojásokat kínálnak. A vásár csütörtök estig várja a látogatókat naponta 10 és 19 óra között.

2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség kedden Marosvásárhelyen, egy oktatási intézményhez tartozó műhelyben, ahol a helyiség füsttel telt meg.

2026. március 31., kedd

Hirdetés
