Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

Pénteken 12 órától koszorúzzák meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobrát a Vársétányon
Fotó: Haáz Vince
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.
A program péntek délelőtt 10 órakor kincsvadászattal indul az Mathias Corvinus Collegium (MCC) marosvásárhelyi helyszínén, 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, majd
Délután borkóstoló és felolvasás várja az érdeklődőket a Studium HUB-ban, 18 órakor gálaműsor kezdődik a Maros Művészegyüttes termében – közreműködik a Bekecs Táncszínház, a Szászcsávási Dalárda, Vajas Evelin és a Tokos Zenekar. Az estét 20 órától táncház zárja az Erdélyi Hagyományok Háza Bartók Béla termében, a Műhely banda és a Szászcsávási Dalárda zenéjére.
A rendezvényt az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Rákóczi Szövetség,
az EMKE Maros, a Maros Művészegyüttes, az MCC - Marosvásárhely,
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és a Studium Prospero Alapítvány közösen szervezi. A belépés ingyenes, de helyfoglalás szükséges.
