Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.

Székelyhon

2025. december 19., 21:342025. december 19., 21:34

A szászrégeni rendőrség bűnügyi nyomozói hivatalból indítottak eljárást, miután december 2-án egy közösségi oldalon megjelent bejegyzés alatt fenyegető, sértő és rágalmazó tartalmú kommenteket tett közzé valaki. A hozzászólásokhoz

egy horogkeresztet ábrázoló fotót csatolt, valamint erőszakos jellegű üzenetet tett közzé

– számolt be az esetről a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

A hatóságok azonosították az elkövetőt, egy 42 éves szászrégeni férfit. Az ügyben összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrség december 19-én 24 órára őrizetbe vette az érintettet.

Ezt követően az ügyész 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el vele szemben.

Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, antiszemita eszmék, nézetek vagy tanok nyilvános népszerűsítésének gyanúja miatt, a szászrégeni bíróság melletti ügyészség felügyelete alatt.

Marosszék Rendőrség
