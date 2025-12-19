Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.
A szászrégeni rendőrség bűnügyi nyomozói hivatalból indítottak eljárást, miután december 2-án egy közösségi oldalon megjelent bejegyzés alatt fenyegető, sértő és rágalmazó tartalmú kommenteket tett közzé valaki. A hozzászólásokhoz
– számolt be az esetről a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
A hatóságok azonosították az elkövetőt, egy 42 éves szászrégeni férfit. Az ügyben összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrség december 19-én 24 órára őrizetbe vette az érintettet.
Ezt követően az ügyész 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el vele szemben.
Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, antiszemita eszmék, nézetek vagy tanok nyilvános népszerűsítésének gyanúja miatt, a szászrégeni bíróság melletti ügyészség felügyelete alatt.
