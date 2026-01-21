Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre

Szivattyúk segítségével biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.

A Görgény-folyón kedden a gát lefagyott, a víz pedig annyira hordalékossá vált, hogy jelenleg nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Emiatt sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Görgény-folyón, hogy biztosítsák az ivóvízellátást Szászrégen, valamint a környező települések számára.

A szivattyúk azóta is dolgoznak

Az Aquaserv vízszolgáltató munkatársai kedden a Maros megyei vízügyi hatósággal és a tűzoltósággal együtt dolgoztak azon, hogy a befagyott és hordalékos folyó ne akadályozza a vízellátást Szászrégenben és környékén – számolt be szerdán délben a helyzetről tartott sajtótájékoztatón Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente, valamint a Maros megyei vízügy és a tűzoltóság képviselői.

„A vízügynél dolgozó kollégák már hajnalban megérkeztek egy külön szivattyúállomással, és a tűzoltóság munkatársai is üzembe helyeztek egy másik szivattyút. Ezek jelenleg is működnek, így