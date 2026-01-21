Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre

Szivattyúkkal biztosítják a nyersvizet
Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság
Szivattyúk segítségével biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.
A Görgény-folyón kedden a gát lefagyott, a víz pedig annyira hordalékossá vált, hogy jelenleg nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Emiatt sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Görgény-folyón, hogy biztosítsák az ivóvízellátást Szászrégen, valamint a környező települések számára.
Az Aquaserv vízszolgáltató munkatársai kedden a Maros megyei vízügyi hatósággal és a tűzoltósággal együtt dolgoztak azon, hogy a befagyott és hordalékos folyó ne akadályozza a vízellátást Szászrégenben és környékén – számolt be szerdán délben a helyzetről tartott sajtótájékoztatón Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente, valamint a Maros megyei vízügy és a tűzoltóság képviselői.
„A vízügynél dolgozó kollégák már hajnalban megérkeztek egy külön szivattyúállomással, és a tűzoltóság munkatársai is üzembe helyeztek egy másik szivattyút. Ezek jelenleg is működnek, így
A szolgáltatás folyamatos, a szászrégeni lakosság ivóvízellátása egy pillanatra sem állt le” – nyilatkozta Sipos Levente.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy van-e más alternatíva hasonló helyzetekre, azaz hogyan lehet biztosítani az ivóvízellátást, ha a vízüzem ismét nehéz helyzetbe kerül. A forrás elegendő vízmennyiséget biztosít, ám
A Görgény-patak esetében azonban a jég mindig kockázatot jelent – magyarázta Sipos Levente.
Sipos Levente, az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Az igazgató két lehetséges megoldást vázolt fel a jövőre nézve:
az egyik, hogy alternatív vízforrásokat találjanak a kritikus helyzetekre,
a másik pedig egy hosszútávú, regionális megoldás lehetne: a vízüzemeket köztes vízgyűjtők révén összekapcsolják. Így ha egy berendezésnél probléma merülne fel, a másik részlegesen támogatni tudná a működést, ami sürgősségi helyzetekben jelentős biztonságot nyújtana.
Sipos Levente hozzátette, már léteznek tanulmányok a témában, és a finanszírozási lehetőségeket is vizsgálják.
Sajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok képviselői a Görgény-folyón keletkezett helyzetről
Fotó: Haáz Vince
Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.
