Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre

Szivattyúkkal biztosítják a nyersvizet • Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság

Szivattyúkkal biztosítják a nyersvizet

Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság

Szivattyúk segítségével biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.

Hajnal Csilla

2026. január 21., 17:162026. január 21., 17:16

A Görgény-folyón kedden a gát lefagyott, a víz pedig annyira hordalékossá vált, hogy jelenleg nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Emiatt sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Görgény-folyón, hogy biztosítsák az ivóvízellátást Szászrégen, valamint a környező települések számára.

A szivattyúk azóta is dolgoznak

Az Aquaserv vízszolgáltató munkatársai kedden a Maros megyei vízügyi hatósággal és a tűzoltósággal együtt dolgoztak azon, hogy a befagyott és hordalékos folyó ne akadályozza a vízellátást Szászrégenben és környékén – számolt be szerdán délben a helyzetről tartott sajtótájékoztatón Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente, valamint a Maros megyei vízügy és a tűzoltóság képviselői.

„A vízügynél dolgozó kollégák már hajnalban megérkeztek egy külön szivattyúállomással, és a tűzoltóság munkatársai is üzembe helyeztek egy másik szivattyút. Ezek jelenleg is működnek, így

Idézet
a nyersvíz közvetlenül a vízüzembe jut, kikerülve a jeget.

A szolgáltatás folyamatos, a szászrégeni lakosság ivóvízellátása egy pillanatra sem állt le” – nyilatkozta Sipos Levente.

Köztes vízgyűjtők összekapcsolása jelentene alternatív megoldást

Jogosan merül fel a kérdés, hogy van-e más alternatíva hasonló helyzetekre, azaz hogyan lehet biztosítani az ivóvízellátást, ha a vízüzem ismét nehéz helyzetbe kerül. A forrás elegendő vízmennyiséget biztosít, ám

a Görgény-patak gyors folyású, és fagyás esetén „eltér a viselkedése” a Maros-folyótól, ahol a jég alatt a víz tovább folyik.

A Görgény-patak esetében azonban a jég mindig kockázatot jelent – magyarázta Sipos Levente.

Sipos Levente, az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatója • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sipos Levente, az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatója

Fotó: Haáz Vince

Az igazgató két lehetséges megoldást vázolt fel a jövőre nézve:

  • az egyik, hogy alternatív vízforrásokat találjanak a kritikus helyzetekre,

  • a másik pedig egy hosszútávú, regionális megoldás lehetne: a vízüzemeket köztes vízgyűjtők révén összekapcsolják. Így ha egy berendezésnél probléma merülne fel, a másik részlegesen támogatni tudná a működést, ami sürgősségi helyzetekben jelentős biztonságot nyújtana.

Sipos Levente hozzátette, már léteznek tanulmányok a témában, és a finanszírozási lehetőségeket is vizsgálják.

Sajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok képviselői a Görgény-folyón keletkezett helyzetről • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok képviselői a Görgény-folyón keletkezett helyzetről

Fotó: Haáz Vince

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet

Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

A rovat további cikkei

2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban

Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport

Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet

Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát

Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
