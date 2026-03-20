Makfalvi razzia: falopás gyanúja miatt hallgattak ki tizennyolc embert

Huszonhat házkutatást tartottak pénteken több helyszínen – köztük Makfalván – olyan személyeknél, akiket falopással gyanúsítottak. A hatósági akció célja a bűncselekmények dokumentálása, a bizonyítékok felkutatása és lefoglalása, valamint az érintettek felelősségre vonása.

Makfalván tizennyolc házkutatást hajtottak végre, amelyek során közel 46 köbméter különböző faanyagot, hét láncfűrészt és több fejszét foglaltak le. Elvittek ugyanakkor egy kisteherautót is, amelyet feltehetően a bűncselekmények elkövetéséhez használtak a gyanúsítottak.