Makfalvi razzia: falopás gyanúja miatt hallgattak ki tizennyolc embert

Elkobozták a hivatalos iratok nélküli faanyagot
Fotó: Maros megyei rendőrség
Hatósági razziát hajtottak végre házkutatásokkal Makfalván és Segesvár környékén falopás bűncselekményének gyanúja miatt.
Huszonhat házkutatást tartottak pénteken több helyszínen – köztük Makfalván – olyan személyeknél, akiket falopással gyanúsítottak. A hatósági akció célja a bűncselekmények dokumentálása, a bizonyítékok felkutatása és lefoglalása, valamint az érintettek felelősségre vonása.
Makfalván tizennyolc házkutatást hajtottak végre, amelyek során közel 46 köbméter különböző faanyagot, hét láncfűrészt és több fejszét foglaltak le. Elvittek ugyanakkor egy kisteherautót is, amelyet feltehetően a bűncselekmények elkövetéséhez használtak a gyanúsítottak.
Makfalva községből 18 embert hallgattak ki, közülük ötöt őrizetbe vettek.
Segesvár környékén is házkutatásokat tartottak: nyolc embert állítottak elő, akik közül kettőt őrizetbe vettek. A nyomozás mindkét ügyben illegális fakivágás és falopás gyanúja miatt folytatódik.
Indoklás nélkül törölte a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi repülőtér kínálatából a Ciprusra induló járatot április 22. és szeptember 16. között – erősítette meg a Székelyhonnak Peti András, a repülőtér igazgatója.
Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.
A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.
Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.
Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.
Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.
Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.
Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.
Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.
