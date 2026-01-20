Soós Zoltán. Dolhai István és Péter Ferenc beszélt a január 25-ei eseményről
Fotó: Haáz Vince
Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Már hagyománnyá vált, hogy Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Maros Megyei Tanáccsal és Marosvásárhely városával partnerségben különleges kulturális eseményt szervez a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Idén is a Kultúrpalota ad otthont az ünnepi rendezvénynek: január 25-én, vasárnap 18 órától Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra 200 év magyar muzsikája című koncertjével – jelentették be hétfőn a Kultúrpalotában.
A Kultúrpalota Tükörtermében számoltak be a sajtónak a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett eseményről
Fotó: Haáz Vince
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke kifejtette, büszkeséggel tölti el, hogy a főkonzulátus évről évre Marosvásárhelyt választja az ünnepi hangverseny helyszínéül. Ez nemcsak rangot ad az eseménynek, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a Kultúrpalota híre jóval a megye határain túlra is eljusson. Mint fogalmazott,
„A kultúra közösséget épít, jövőt teremt és irányt mutat” – emelte ki a megyei tanács elnöke.
Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a megyei és városi elöljáróknak az együttműködésért és a nyitottságért. Hozzátette,
Mint megjegyezte, egy Balázs János kaliberű művész számára elengedhetetlen a megfelelő hangszer, a kettő találkozása pedig maradandó élményt ígér a közönségnek. A főkonzul hangsúlyozta: több mint tíz éve Marosvásárhelyen szervezik ezt az ünnepi eseményt, és a hagyományt, valamint az önkormányzatokkal kialakított kapcsolatot a jövőben is folytatni kívánják.
Dolhai István főkonzul: több mint tíz éve Marosvásárhelyen szervezik ezt az ünnepi eseményt
Fotó: Haáz Vince
Ezt erősítette az is, hogy hétfőn a Vándormozi keretében Marosvásárhelyen is bemutatták a Magyar menyegző című filmet közönségtalálkozóval egybekötve.
interaktív formában. Dolhai István kiemelte: a művész azonnal igent mondott a meghívásra, ami külön örömet jelentett a szervezők számára.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere megerősítette, szeretné, ha a főkonzulátus Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénye továbbra is a városban maradna. Reményét fejezte ki, hogy néhány éven belül akár egy közös székelyföldi ünnepséggé is kinőheti magát az esemény.
„Ha Székelyföld ilyen jelentős intézménnyel és Közép-Európa egyik legszebb, kiváló akusztikájú koncerttermével büszkélkedhet, akkor ünnepeljük együtt a magyar kultúrát ezen a jeles helyen” – fogalmazott a polgármester. Jegyeket a koncertre a Kultúrpalota jegypénztárában lehet vásárolni.
Fotó: Haáz Vince
Hétfőn Marosvásárhelyen a Magyar menyegző című filmre két teltházas vetítést is szerveztek. A film az erdélyi kulturális örökség egy különleges szeletét, a híres kalotaszegi esküvőket mutatja be. Soós Zoltán kiemelte, az alkotás létrejöttében Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza vezetője is jelentős szerepet vállalt. A marosvásárhelyi bemutatón pedig az alkotók mellett Törőcsik Franciska színművész is jelen volt.
