Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható

Órákra felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást Marosvásárhelyen és Kelementelkén pénteken – adta hírül az Aquaserv vízszolgáltató.

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Marosvásárhelyen a Bărăgan, a Mező, a Zsil, a Kenyér, illetve az Ady Endre utca 1-21 valamint 2-10 számok között fog szünetelni a vízszolgáltatás. Emellett pedig Kelementelkét teljes egészében érinteni fogja a vízhiány.

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A szolgáltató figyelmeztet, hogy a normál ivóvíz-szolgáltatás helyreállítását követően