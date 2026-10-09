Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható

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Fotó: Orbán Orsolya
Órákra felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást Marosvásárhelyen és Kelementelkén pénteken – adta hírül az Aquaserv vízszolgáltató.
Az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt,
Marosvásárhelyen a Bărăgan, a Mező, a Zsil, a Kenyér, illetve az Ady Endre utca 1-21 valamint 2-10 számok között fog szünetelni a vízszolgáltatás. Emellett pedig Kelementelkét teljes egészében érinteni fogja a vízhiány.
A szolgáltató figyelmeztet, hogy a normál ivóvíz-szolgáltatás helyreállítását követően
Mivel ez a jelenség csak rövid ideig tart, javasolják, hogy a víz teljes kitisztulásáig azt kizárólag háztartási célokra használják azt. Az okozott kellemetlenségért a fogyasztók elnézését kérik, és köszönik a megértést.
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