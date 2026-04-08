Két esethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda reggel

A szászrégeni tűzoltókat hajnali 4 óra 30 perc körül riasztották a Görgényoroszfalu községhez tartozó Görgénysóaknára, ahol egy lakóház tetőterében keletkezett tűz. A helyszínre két tűzoltóautó és egy SMURD-egység érkezett. A lángok mintegy 100 négyzetméteren rongálták meg a tetőteret, a tüzet viszont sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt.

Nem sokkal később, 7 óra 40 perc körül Dicsőszentmártonban kellett közbelépniük a tűzoltóknak, miután egy irodában füst keletkezett, feltehetően egy elektromos készülék meghibásodása miatt. Az egységek kiszellőztették az épületet és megszüntették a füst okozta problémákat. Az eset során senki nem sérült meg.