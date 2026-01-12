Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen

Hétfőn délelőtt a hóesésben is dolgoztak a munkások
Fotó: Haáz Vince
Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.
Az év első napjaiban, a havazás és az éjszakai fagyok nyomán gombamód megszaporodtak a gödrök Marosvásárhelyen főbb sugárútjain: sok kátyú alakult ki a Pandúrok-sétányon, valamint a volt November 7. (hivatalosan 1989. december 22.) negyedben is.
Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta,
Hétfőn délben több helyen dolgoztak a munkások, és amennyiben nem érkezik újabb, jelentős havazás, az elkövetkező napokon is folytatják az úthibák kijavítását. Tavasszal hagyományos aszfaltozást is végeznek majd a problémás helyeken.
Gödör gödör hátán Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Az egyik útszakasz, ahol méretes gödrök tátonganak az aszfaltburkolaton a volt November 7. lakónegyedben található, ahol pár éve fejezték be a nagy lélegzetvételű aszfaltozási munkálatokat. A sajtószóvivő elmondta, a munkálat garanciája a tavaly lejárt, így a kivitelező már nem vonható felelősségre az úthibákért.
Hideg kátyúzással tömik a gödröket
Fotó: Haáz Vince
