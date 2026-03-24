Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Nagyjából harminc árnyi hulladék és körülbelül négyszáz négyzetméternyi száraz növényzet lángol Marosludason. A tűz terjedését az erős szél is fokozza, ami jelentősen megnehezíti a beavatkozást.

A helyszínre a marosludasi tűzoltók mellett a dicsőszentmártoni egység is kivonult, két tűzoltókocsival, emellett három tartálykocsi, egy markológép és az önkéntes tűzoltók is részt vesznek az oltásban.

A tűzoltók a lángok továbbterjedésének megakadályozásán és a teljes eloltáson dolgoznak – írják.