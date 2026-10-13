Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?

Saját szemétszolgáltató cég létrehozásában látja az időről-időre felerősödő szemétbotrány megoldását Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, akivel a napokban született bírósági döntésekről és a másfél millió lejes pénzbírságról is beszélgettünk.

Simon Virág 2026. október 13., 13:572026. október 13., 13:57

A bíróság október 8-án kimondta, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal törvényt sértett a Brai-Catával június 5-én kötött köztisztasági szerződéssel.

Az önkormányzatot 1 408 376 lejes bírsággal sújtották, ami a szerződés értékének 5 százaléka és a törvény szerinti maximális mérték.

A jelenlegi szolgáltató új szerződésig, de legkésőbb 2027. március 15-ig folytathatja a munkát, így az utcai takarítás és hóeltakarítás nem szakad meg.

Október 12-én véglegesen megsemmisítették az ötéves közbeszerzési eljárást, és a városházát 34 485 lejes perköltség kifizetésére kötelezték.

Soós Zoltán szerint a város saját szemétszolgáltató céget hozna létre, amely a szaktanácsadó szerint várhatóan 2028 elejétől működhet. Marosvásárhely idén tavasszal utcai szemétszolgáltató nélkül maradt, és direkt meghívásos alapon választotta ki a jelenlegi szolgáltatót, egy brassói céget. Erre a tárgyalásra nem hívták meg az egyetlen Maros megyei szemétszolgáltató céget, a Sylevyt. korábban írtuk Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk. Soós Zoltán városvezető szerint azért döntöttek így, mert olyan cégekkel akartak dolgozni, amelyekkel korábban nem volt jogi vitájuk. A cég bíróságon kérte a szerződés felbontását, emellett megtámadta az ötéves szerződés megkötésére elindított közbeszerzési eljárást is. Pénzbírságot is kell fizetnie a városnak A Sylevy cég által kezdeményezett első per a direkt meghívásos alapon megszervezett tárgyalásra és az annak nyomán kötött szerződésre vonatkozott. A bíróság október 8-án kimondta, hogy

a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal törvényt sértett, amikor június 5-én szerződést kötött a Brai-Cata céggel az utcai köztisztasági szolgáltatások ellátására.

Az önkormányzatot 1 408 376 lejes pénzbírsággal sújtották, ami a szerződés értékének 5 százaléka, vagyis a törvény által előírt maximális mérték.

Soós Zoltán: fontos a saját szemétszolgáltató cég létrehozása Fotó: Haáz Vince

A bíróság ugyanakkor úgy döntött, hogy a jelenlegi szerződés nem szűnik meg azonnal:

a cég folytathatja a szolgáltatást egy új szerződés megkötéséig, de legkésőbb 2027. március 15-ig.

A döntés lehetővé teszi, hogy ne szakadjon meg az utcai takarítás, és télen legyen, aki megoldja a hóeltakarítást. A közbeszerzés nem törvényes A marosvásárhelyi önkormányzat közben egy több évre érvényes közbeszerzést is elindított, amellyel az volt a célja, hogy az utcai takarítást és a hóeltakarítást öt évre biztosítsa. Ezt az eljárást a Sylevy és egy másik cég is megtámadta, és ebben az ügyben október 12-én született végleges döntés. Hirdetés A két cég eredetileg a közbeszerzési óvásokat elbíráló tanácshoz, a CNSC-hez fordult, amely kimondta, hogy

a városháza által kiírt közbeszerzés szabálytalan.

Többek között nem tartja be a gépekre, berendezésekre és a személyzetre vonatkozó követelményeket, valamint a díjszabás meghatározásának és módosításának mechanizmusait.

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi városháza megfellebbezte a CNSC döntését, de október 12-én megszületett a bíróság végleges döntése, amely megerősítette a korábbi határozatot, és

kimondta a közbeszerzési eljárás megsemmisítését.

Emellett kötelezte a marosvásárhelyi városházát 34 485 lejes perköltség kifizetésére. Mit lép a város? Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy jelen pillanatban az utcák seprése, takarítása és az utcai kukák ürítése zavartalan, és március 15-ig biztosított.

A bíróság által kirótt, csaknem másfél millió lejes büntetést annak a városházai szakigazgatóságnak és felelősének kell kifizetnie, aki nem indította el időben a közbeszerzést,

és aki miatt direkt tárgyaláson kellett odaítélni az utcai takarítást. Kérdésünkre elmondta, hogy ez Călin Moldovan alpolgármester, aki felelt a köztisztaságért, amíg ezt el nem vették tőle.

Jövő év márciusáig marad a jelenlegi szolgáltató Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

„A város elindította az eljárást egy saját szemétszolgáltató cég létrehozására. Látjuk, hogy a vízszolgáltatás, a tömegközlekedés, a zöldövezetek karbantartása jól működik, ezeket a városhoz tartozó cégek végzik. A szaktanácsadó cég szerint

jövő májusig jöhet létre a saját cégünk, és újabb nyolc hónapra van szükség az engedélyek beszerzésére, ami azt jelenti, hogy 2028 elejétől működhet majd.