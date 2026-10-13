Hömpölyög a szemétbotrány – ki fizeti ki a másfél millió lejes pénzbírságot?

Fotó: Haáz Vince
Saját szemétszolgáltató cég létrehozásában látja az időről-időre felerősödő szemétbotrány megoldását Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, akivel a napokban született bírósági döntésekről és a másfél millió lejes pénzbírságról is beszélgettünk.
Marosvásárhely idén tavasszal utcai szemétszolgáltató nélkül maradt, és direkt meghívásos alapon választotta ki a jelenlegi szolgáltatót, egy brassói céget. Erre a tárgyalásra nem hívták meg az egyetlen Maros megyei szemétszolgáltató céget, a Sylevyt.
Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.
Soós Zoltán városvezető szerint azért döntöttek így, mert olyan cégekkel akartak dolgozni, amelyekkel korábban nem volt jogi vitájuk. A cég bíróságon kérte a szerződés felbontását, emellett megtámadta az ötéves szerződés megkötésére elindított közbeszerzési eljárást is.
A Sylevy cég által kezdeményezett első per a direkt meghívásos alapon megszervezett tárgyalásra és az annak nyomán kötött szerződésre vonatkozott. A bíróság október 8-án kimondta, hogy
Az önkormányzatot 1 408 376 lejes pénzbírsággal sújtották, ami a szerződés értékének 5 százaléka, vagyis a törvény által előírt maximális mérték.
Soós Zoltán: fontos a saját szemétszolgáltató cég létrehozása
Fotó: Haáz Vince
A bíróság ugyanakkor úgy döntött, hogy a jelenlegi szerződés nem szűnik meg azonnal:
A döntés lehetővé teszi, hogy ne szakadjon meg az utcai takarítás, és télen legyen, aki megoldja a hóeltakarítást.
A marosvásárhelyi önkormányzat közben egy több évre érvényes közbeszerzést is elindított, amellyel az volt a célja, hogy az utcai takarítást és a hóeltakarítást öt évre biztosítsa. Ezt az eljárást a Sylevy és egy másik cég is megtámadta, és ebben az ügyben október 12-én született végleges döntés.
A két cég eredetileg a közbeszerzési óvásokat elbíráló tanácshoz, a CNSC-hez fordult, amely kimondta, hogy
Többek között nem tartja be a gépekre, berendezésekre és a személyzetre vonatkozó követelményeket, valamint a díjszabás meghatározásának és módosításának mechanizmusait.
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi városháza megfellebbezte a CNSC döntését, de október 12-én megszületett a bíróság végleges döntése, amely megerősítette a korábbi határozatot, és
Emellett kötelezte a marosvásárhelyi városházát 34 485 lejes perköltség kifizetésére.
Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy jelen pillanatban az utcák seprése, takarítása és az utcai kukák ürítése zavartalan, és március 15-ig biztosított.
és aki miatt direkt tárgyaláson kellett odaítélni az utcai takarítást. Kérdésünkre elmondta, hogy ez Călin Moldovan alpolgármester, aki felelt a köztisztaságért, amíg ezt el nem vették tőle.
Jövő év márciusáig marad a jelenlegi szolgáltató Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
„A város elindította az eljárást egy saját szemétszolgáltató cég létrehozására. Látjuk, hogy a vízszolgáltatás, a tömegközlekedés, a zöldövezetek karbantartása jól működik, ezeket a városhoz tartozó cégek végzik. A szaktanácsadó cég szerint
Mivel ezt az eljárást elindítottuk, lehetőségünk lesz jövő márciusban 12 hónapos rövid távú szerződést aláírni az utcák takarítására. Így a szolgáltatás folyamatossága biztosított lesz, és közben saját kézbe vesszük az utcai szemétszolgáltatást” – összegzett a Székelyhonnak Soós Zoltán.
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