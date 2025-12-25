Hétvégi program szerint közlekednek az autóbuszok az ünnepek alatt

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok december 25–28. között Marosvásárhelyen, Szilveszter napján pedig este hétkor indul az utolsó járat.

Változik a tömegközlekedés programja Marosvásárhelyen az ünnepi időszakban – közölte a polgármesteri hivatal.

December 25–28. között vasárnapi menetrend szerint közlekednek a járatok.

December 29-én, 30-án és 31-én a megszokott menetrend szerint, azonban

december 31-én az utolsó járatok 19 órakor indulnak a városban.

Január 1–4. között vasárnapi menetrend szerint indulnak a buszok, illetve január elsején az első járatok 13 órakor indulnak el.

A polgármesteri hivatal továbbá azt is közölte, hogy az ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje nem változik. A szolgáltatás a megszokott menetrend szerint történik, változtatások nélkül.