Fizetős parkolás Nyárádszeredában is

Nyárádszereda főtere
Fotó: Haáz Vince
Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.
Míg öt évvel ezelőtt mindig volt szabad parkolóhely Nyárádszereda főterén, ez ma már nem így van. Vannak, akik használaton kívüli gépkocsikat tartanak ott, de az sem ritka, hogy a környező településekről jönnek be autóval, és otthagyva a járművet, bebuszoznak Marosvásárhelyre.
Azok pedig, akik ügyet intézni jönnek a főtérre, nem kapnak helyet. A parkolóhelyek hiánya külön nehézséget jelent szerdánként, amikor a kisvárosban a főtéren tartják a napi piacot.
Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy
és az elmúlt években egyre gyakrabban történt meg, hogy nem volt elég szabad parkolóhely a főtéren. Ezt szeretnék szabályozni, és ezért kell január 12-től fizetni a főtéri parkolásért.
Három automatát helyeztek ki. Készpénzzel és bankkártyával is lehet ezeknél fizetni
Fotó: Haáz Vince
Három parkolóautomatát szereltek fel, ahol bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni, ugyanakkor használható a TPARK-applikáció is. A havi és éves bérleteket meg lehet vásárolni munkaidőben a városháza pénztárában is.
Egy félórás parkolás 2 lejbe kerül,
az egyórás 3 lejbe,
az egész hónapos 30 lejbe,
míg az egész éves 150 lejbe.
Ha valaki applikáción keresztül vásárolja meg az éves bérletet, ki kell fizetnie a kezelési költséget is, így a bérlet ára 177 lej lesz.
A helyszínen őr figyeli majd a parkoló autókat és okostelefonnal ellenőrzi, hogy jogosan foglalják-e el a kijelölt helyet.
Aznap éjfélig 25 lejt kell törleszteni,
másnap már 50 lejt,
utána pedig a büntetést ráterhelik az autó adójára.
Ha valaki bérletet vált, és amikor szüksége van a parkolóhelyre, de mégsem talál a kétszázból egyet sem üresen, akkor azt jelezheti a városházán. De a polgármester szerint ilyen nem nagyon valószínű, mert ha azok, akik régi autóikkal foglalják el a helyeket, illetve azok, akik továbbutaznak, máshol hagyják a járműveiket, akkor mindenki számára lesz állomásozó.
Több táblát is kihelyeztek a tudnivalókkal
Fotó: Haáz Vince
A parkolóautomaták a közjegyzői iroda mellett, a polgármesteri hivatallal szemben, valamint a Csámborgó Vendéglő és a Ropharma gyógyszertár között vannak. Három parkolóhelyet tartanak fent a mozgássérülteknek, ezeket a jogosultak ingyen használhatják.
