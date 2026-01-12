Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is

Nyárádszereda főtere • Fotó: Haáz Vince

Nyárádszereda főtere

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.

Simon Virág

2026. január 12., 18:272026. január 12., 18:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Míg öt évvel ezelőtt mindig volt szabad parkolóhely Nyárádszereda főterén, ez ma már nem így van. Vannak, akik használaton kívüli gépkocsikat tartanak ott, de az sem ritka, hogy a környező településekről jönnek be autóval, és otthagyva a járművet, bebuszoznak Marosvásárhelyre.

Hirdetés

Azok pedig, akik ügyet intézni jönnek a főtérre, nem kapnak helyet. A parkolóhelyek hiánya külön nehézséget jelent szerdánként, amikor a kisvárosban a főtéren tartják a napi piacot.

Több az autó, mint az ember

Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy

a 3200–3500 lakosú városban négyezer személygépkocsi van bejegyezve,

és az elmúlt években egyre gyakrabban történt meg, hogy nem volt elég szabad parkolóhely a főtéren. Ezt szeretnék szabályozni, és ezért kell január 12-től fizetni a főtéri parkolásért.

Három automatát helyeztek ki. Készpénzzel és bankkártyával is lehet ezeknél fizetni • Fotó: Haáz Vince Galéria

Három automatát helyeztek ki. Készpénzzel és bankkártyával is lehet ezeknél fizetni

Fotó: Haáz Vince

Három parkolóautomatát szereltek fel, ahol bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni, ugyanakkor használható a TPARK-applikáció is. A havi és éves bérleteket meg lehet vásárolni munkaidőben a városháza pénztárában is.

  • Egy félórás parkolás 2 lejbe kerül,

  • az egyórás 3 lejbe,

  • az egész hónapos 30 lejbe,

  • míg az egész éves 150 lejbe.

Ha valaki applikáción keresztül vásárolja meg az éves bérletet, ki kell fizetnie a kezelési költséget is, így a bérlet ára 177 lej lesz.

Érdemes bérletet váltani

A helyszínen őr figyeli majd a parkoló autókat és okostelefonnal ellenőrzi, hogy jogosan foglalják-e el a kijelölt helyet.

Amennyiben a gépkocsivezető elfelejtette vagy elmulasztotta kifizetni a parkolási díjat, büntetést kap.

  • Aznap éjfélig 25 lejt kell törleszteni,

  • másnap már 50 lejt,

  • utána pedig a büntetést ráterhelik az autó adójára.

Ha valaki bérletet vált, és amikor szüksége van a parkolóhelyre, de mégsem talál a kétszázból egyet sem üresen, akkor azt jelezheti a városházán. De a polgármester szerint ilyen nem nagyon valószínű, mert ha azok, akik régi autóikkal foglalják el a helyeket, illetve azok, akik továbbutaznak, máshol hagyják a járműveiket, akkor mindenki számára lesz állomásozó.

Több táblát is kihelyeztek a tudnivalókkal • Fotó: Haáz Vince Galéria

Több táblát is kihelyeztek a tudnivalókkal

Fotó: Haáz Vince

A parkolóautomaták a közjegyzői iroda mellett, a polgármesteri hivatallal szemben, valamint a Csámborgó Vendéglő és a Ropharma gyógyszertár között vannak. Három parkolóhelyet tartanak fent a mozgássérülteknek, ezeket a jogosultak ingyen használhatják.

Marosszék Közlekedés Nyárádszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Székelyhon

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Székelyhon

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Székely Sport

Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Krónika

Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Székely Sport

Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak Maros megyében az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz Maros megyében
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen

Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást

Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
2026. január 10., szombat

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak

Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
2026. január 10., szombat

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak
2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban

A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában

Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!