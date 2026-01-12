Fizetős parkolás Nyárádszeredában is

Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.

Simon Virág 2026. január 12., 18:272026. január 12., 18:27

Míg öt évvel ezelőtt mindig volt szabad parkolóhely Nyárádszereda főterén, ez ma már nem így van. Vannak, akik használaton kívüli gépkocsikat tartanak ott, de az sem ritka, hogy a környező településekről jönnek be autóval, és otthagyva a járművet, bebuszoznak Marosvásárhelyre. Hirdetés Azok pedig, akik ügyet intézni jönnek a főtérre, nem kapnak helyet. A parkolóhelyek hiánya külön nehézséget jelent szerdánként, amikor a kisvárosban a főtéren tartják a napi piacot. Több az autó, mint az ember Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy

a 3200–3500 lakosú városban négyezer személygépkocsi van bejegyezve,

és az elmúlt években egyre gyakrabban történt meg, hogy nem volt elég szabad parkolóhely a főtéren. Ezt szeretnék szabályozni, és ezért kell január 12-től fizetni a főtéri parkolásért.

Három automatát helyeztek ki. Készpénzzel és bankkártyával is lehet ezeknél fizetni Fotó: Haáz Vince

Három parkolóautomatát szereltek fel, ahol bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni, ugyanakkor használható a TPARK-applikáció is. A havi és éves bérleteket meg lehet vásárolni munkaidőben a városháza pénztárában is. Egy félórás parkolás 2 lejbe kerül,

az egyórás 3 lejbe,

az egész hónapos 30 lejbe,

míg az egész éves 150 lejbe. Ha valaki applikáción keresztül vásárolja meg az éves bérletet, ki kell fizetnie a kezelési költséget is, így a bérlet ára 177 lej lesz. Érdemes bérletet váltani A helyszínen őr figyeli majd a parkoló autókat és okostelefonnal ellenőrzi, hogy jogosan foglalják-e el a kijelölt helyet.

Amennyiben a gépkocsivezető elfelejtette vagy elmulasztotta kifizetni a parkolási díjat, büntetést kap.

Aznap éjfélig 25 lejt kell törleszteni,

másnap már 50 lejt,

utána pedig a büntetést ráterhelik az autó adójára. Ha valaki bérletet vált, és amikor szüksége van a parkolóhelyre, de mégsem talál a kétszázból egyet sem üresen, akkor azt jelezheti a városházán. De a polgármester szerint ilyen nem nagyon valószínű, mert ha azok, akik régi autóikkal foglalják el a helyeket, illetve azok, akik továbbutaznak, máshol hagyják a járműveiket, akkor mindenki számára lesz állomásozó.

Több táblát is kihelyeztek a tudnivalókkal Fotó: Haáz Vince