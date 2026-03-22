A közel ötszáz éves Marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttese hosszú évtizedek után kapott méltó külsőt és korszerű belsőt – egy egész közösség meghatározó intézményének újjászületéseként.
A Református Kollégium eredeti címere is visszakerült a homlokzatra az öregdiákoknak köszönhetően
Fotó: Haáz Vince
A Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak otthont adó épületegyüttes három, különböző korszakokban emelt szárnyból áll, amelyek telekkönyvi rendezése komoly jogi és adminisztratív nehézségeket okozott, hisz
Ezért a református egyháznak történeti dokumentumokkal, korabeli újságcikkekkel és iratokkal kellett bizonyítania tulajdonjogát, mielőtt a felújítás egyáltalán szóba kerülhetett. Hosszú ideig a Református Kollégium volt Marosvásárhely egyetlen magyar iskolája, ezért nem meglepő, hogy az akkori városvezetés részéről tapasztalt ellenállás tovább nehezítette a folyamatot: a tervek kétszer is érvényességüket vesztették, mielőtt a harmadik változatot végül jóváhagyták.
A vásárhelyi magyarság meghatározó tere a Refinek és a Bolyai iskolának otthont adó épületegyüttes
Fotó: Haáz Vince
A felújítási munkálatok 2019-ben indulhattak el, és a Covid-járvány időszaka arra az egyre legalább jó volt, hogy kedvezett a kivitelezésnek, mivel nem zavarta meg az oktatást – mesélte a Székelyhonnak Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. A felújítás négy és fél éven át zajlott, és összesen 8,5 millió euróba került, ami az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül valósult meg a magyar kormány által nyújtott támogatással. A teljes
is finanszírozták. A helyi polgármesteri hivatal a projekt végső szakaszában csatlakozott, okostáblákkal és új oktatási felszerelésekkel járulva hozzá – részletezte Benedek Zsolt a felújítás anyagi vonzatát.
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója mesélt a felújítás időszakáról
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette, a felújítás kezdetén a marosvásárhelyi magyar közösség körében vegyes fogadtatásra talált a projekt: sokan kifogásolták, hogy a kivitelezést nem helyi cégek végzik, mások az építési munkálatok látványát – a lebontott burkolatokat, a cserélt lépcsőket – kritizálták, figyelmen kívül hagyva, hogy ezek az elemek műszakilag tönkrementek és balesetveszélyesek voltak. Ahogy azonban
Megtudtuk, az épület A típusú, vagyis a legmagasabb műemlék besorolása különleges kihívást jelentett: minden részletet a 20. század eleji fényképek alapján kellett visszaállítani az eredeti állapotába.
Fotó: Haáz Vince
A kommunizmus idején végrehajtott kényszerváltoztatásokat – az ablakoktól a homlokzatig – visszabontották, és a régi stílusnak megfelelően újraalkották. Az utólag sárgára festett homlokzat homokszínű lett, a komor barna ajtók és fekete falburkolat zöld színt kaptak, tűzálló festékkel lefestve, a falak hófehérek lettek. A munkálatokhoz nem csak kőművesekre, hanem
Az épület homlokzatára visszakerült a Református Kollégium neve és a visszaszerzett eredeti címer is – nem kevés hatósági egyeztetés után. „Ezzel volt is gondunk, mert amikor megjelent a felirat a homlokzaton, az akkori Maros megyei prefektus, Mara Togănel feljelentett és felszólított minket, hogy ugyanakkora betűkkel legyen kiírva románul is az iskola neve.
– fejtette ki az iskolavezető.
Különleges mérnöki beavatkozást igényelt az egyik legrégebbi, több mint kétszáz éves szárny, amely eredetileg kollégium volt, és amelynek a kommunista időkben alap nélkül ráépített osztálytermei az épület statikai hasadását okozták. Az alapozási munkálatok nélkül a falak ketté nyíltak volna, így „össze kellett szőni” a két épületfalat, hogy stabillá váljon – magyarázta Benedek Zsolt.
Fotó: Haáz Vince
Tanterem-hiány miatt az elemisek sokáig a volt városi hatos iskolában tanultak, de két éve megnyitotta kapuit a Horea utcai új iskolaépület is, amelyet szintén a magyar kormány támogatásából épített fel a református egyház. Ma
– részletezte az iskolavezető, aki még ennél is büszkébb azonban a Református Kollégium bölcsődéjére, ahol ma már négy csoportban zajlik foglalkozás a város legmodernebb bölcsődei körülményei között.
A felújítás tervezésekor az iskola igazgatója és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetője személyesen végigjárta az összes termet a szakértői csapattal, hogy a pedagógiai szempontok is érvényesüljenek. Az eredmény: minden tanteremben internet-hozzáférés – wifin és hálózaton egyaránt –, kivetítő és okostábla áll a tanárok rendelkezésére. Az intézmény valóban a
A megújult épület ma nemcsak iskolaként, hanem a marosvásárhelyi magyarság közösségi tereként is működik. A város egyik legszebb iskolai dísztermét számos kulturális esemény helyszíneként veszik igénybe a vásárhelyiek, de cserkészek, sportolók foglalkozásait, pedagógus-továbbképzéseket egyaránt tartanak az iskola falai között.
Fotó: Haáz Vince
Az intézményben bölcsődétől posztliceális oktatásig közel 800 diák tanul, és az iskolaigazgató büszkén vallja:
A megújult patinás épület ad egy bolyais vagy refis öntudatot: a diákok nem csak egy iskolába, hanem ők a Bolyaiba vagy a Refibe járnak, a régi örökséget pedig most új köntösben viszik tovább.
Fotó: Haáz Vince
„Összeszőtt” iskolafalak. Mérnöki beavatkozást igényelt az egyik legrégebbi, több mint kétszáz éves szárny
Fotó: Haáz Vince
A felújítás négy és fél éven át zajlott, a magyar állam 8,5 millió eurót fordított a munkálatokra
Fotó: Haáz Vince
A régi sárgás színt világos homokszínűre cserélték
Fotó: Haáz Vince
Nemrég a román királyi család utódai is meglátogatták az iskolát, a díszteremben fogadta őket a közösség
Fotó: Haáz Vince
