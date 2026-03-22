Ötszáz éves örökség új fényben: nemcsak iskolaépület, hanem közösségi hely is A közel ötszáz éves Marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttese hosszú évtizedek után kapott méltó külsőt és korszerű belsőt – egy egész közösség meghatározó intézményének újjászületéseként. Hajnal Csilla 2026. március 22., 17:03

A Református Kollégium eredeti címere is visszakerült a homlokzatra az öregdiákoknak köszönhetően Fotó: Haáz Vince

A közel ötszáz éves Marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttese hosszú évtizedek után kapott méltó külsőt és korszerű belsőt – egy egész közösség meghatározó intézményének újjászületéseként.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak otthont adó épületegyüttes három, különböző korszakokban emelt szárnyból áll, amelyek telekkönyvi rendezése komoly jogi és adminisztratív nehézségeket okozott, hisz

voltak korszakok, amikor nem tartották fontosnak az épületek telekelését.

Ezért a református egyháznak történeti dokumentumokkal, korabeli újságcikkekkel és iratokkal kellett bizonyítania tulajdonjogát, mielőtt a felújítás egyáltalán szóba kerülhetett. Hosszú ideig a Református Kollégium volt Marosvásárhely egyetlen magyar iskolája, ezért nem meglepő, hogy az akkori városvezetés részéről tapasztalt ellenállás tovább nehezítette a folyamatot: a tervek kétszer is érvényességüket vesztették, mielőtt a harmadik változatot végül jóváhagyták.

A vásárhelyi magyarság meghatározó tere a Refinek és a Bolyai iskolának otthont adó épületegyüttes Fotó: Haáz Vince

A magyar államnak köszönhetően újult meg az épület A felújítási munkálatok 2019-ben indulhattak el, és a Covid-járvány időszaka arra az egyre legalább jó volt, hogy kedvezett a kivitelezésnek, mivel nem zavarta meg az oktatást – mesélte a Székelyhonnak Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. A felújítás négy és fél éven át zajlott, és összesen 8,5 millió euróba került, ami az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül valósult meg a magyar kormány által nyújtott támogatással. A teljes

belső és külső felújítást, a tetőcserét és villanyhálózat megújítását, valamint a teljes bútorzatot

is finanszírozták. A helyi polgármesteri hivatal a projekt végső szakaszában csatlakozott, okostáblákkal és új oktatási felszerelésekkel járulva hozzá – részletezte Benedek Zsolt a felújítás anyagi vonzatát.

Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója mesélt a felújítás időszakáról Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, a felújítás kezdetén a marosvásárhelyi magyar közösség körében vegyes fogadtatásra talált a projekt: sokan kifogásolták, hogy a kivitelezést nem helyi cégek végzik, mások az építési munkálatok látványát – a lebontott burkolatokat, a cserélt lépcsőket – kritizálták, figyelmen kívül hagyva, hogy ezek az elemek műszakilag tönkrementek és balesetveszélyesek voltak. Ahogy azonban

egyre szebb arcát mutatta az épület, a kezdeti szkepticizmus elismeréssé változott.

A huszadik század eleji arcát kapta vissza Megtudtuk, az épület A típusú, vagyis a legmagasabb műemlék besorolása különleges kihívást jelentett: minden részletet a 20. század eleji fényképek alapján kellett visszaállítani az eredeti állapotába.

A kommunizmus idején végrehajtott kényszerváltoztatásokat – az ablakoktól a homlokzatig – visszabontották, és a régi stílusnak megfelelően újraalkották. Az utólag sárgára festett homlokzat homokszínű lett, a komor barna ajtók és fekete falburkolat zöld színt kaptak, tűzálló festékkel lefestve, a falak hófehérek lettek. A munkálatokhoz nem csak kőművesekre, hanem

szakképzett műemlékvédelmi szakemberekre is szükség volt.

Az épület homlokzatára visszakerült a Református Kollégium neve és a visszaszerzett eredeti címer is – nem kevés hatósági egyeztetés után. „Ezzel volt is gondunk, mert amikor megjelent a felirat a homlokzaton, az akkori Maros megyei prefektus, Mara Togănel feljelentett és felszólított minket, hogy ugyanakkora betűkkel legyen kiírva románul is az iskola neve.

A bukaresti műemlékvédőktől kaptunk segítséget, akik jelezték a prefektusnak, hogy nem lehet felírni románul is azt, mert műemlék épület lévén, úgy kell legyen, ahogy volt az eredeti homlokzat”

– fejtette ki az iskolavezető. Különleges mérnöki beavatkozást igényelt az egyik legrégebbi, több mint kétszáz éves szárny, amely eredetileg kollégium volt, és amelynek a kommunista időkben alap nélkül ráépített osztálytermei az épület statikai hasadását okozták. Az alapozási munkálatok nélkül a falak ketté nyíltak volna, így „össze kellett szőni" a két épületfalat, hogy stabillá váljon – magyarázta Benedek Zsolt.

Tanterem-hiány miatt az elemisek sokáig a volt városi hatos iskolában tanultak, de két éve megnyitotta kapuit a Horea utcai új iskolaépület is, amelyet szintén a magyar kormány támogatásából épített fel a református egyház. Ma

a kis refisek mellett a kis bolyaisok is itt tanulnak

– részletezte az iskolavezető, aki még ennél is büszkébb azonban a Református Kollégium bölcsődéjére, ahol ma már négy csoportban zajlik foglalkozás a város legmodernebb bölcsődei körülményei között. Közösségi tér és élő intézmény A felújítás tervezésekor az iskola igazgatója és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetője személyesen végigjárta az összes termet a szakértői csapattal, hogy a pedagógiai szempontok is érvényesüljenek. Az eredmény: minden tanteremben internet-hozzáférés – wifin és hálózaton egyaránt –, kivetítő és okostábla áll a tanárok rendelkezésére. Az intézmény valóban a

21. század igényeihez igazodó oktatási környezetet kínál egy történelmi épületben.

A megújult épület ma nemcsak iskolaként, hanem a marosvásárhelyi magyarság közösségi tereként is működik. A város egyik legszebb iskolai dísztermét számos kulturális esemény helyszíneként veszik igénybe a vásárhelyiek, de cserkészek, sportolók foglalkozásait, pedagógus-továbbképzéseket egyaránt tartanak az iskola falai között.

Az intézményben bölcsődétől posztliceális oktatásig közel 800 diák tanul, és az iskolaigazgató büszkén vallja:

hiába az országszerte tapasztalható gyereklétszám-csökkenés, ők semmit nem éreznek ebből.

A megújult patinás épület ad egy bolyais vagy refis öntudatot: a diákok nem csak egy iskolába, hanem ők a Bolyaiba vagy a Refibe járnak, a régi örökséget pedig most új köntösben viszik tovább.

„Összeszőtt” iskolafalak. Mérnöki beavatkozást igényelt az egyik legrégebbi, több mint kétszáz éves szárny Fotó: Haáz Vince

A felújítás négy és fél éven át zajlott, a magyar állam 8,5 millió eurót fordított a munkálatokra Fotó: Haáz Vince

A régi sárgás színt világos homokszínűre cserélték Fotó: Haáz Vince

Nemrég a román királyi család utódai is meglátogatták az iskolát, a díszteremben fogadta őket a közösség Fotó: Haáz Vince

