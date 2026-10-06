Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.
Kevesen voltak a megemlékezésen
Fotó: Haáz Vince
Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.
A napsütéses keddi délután ellenére nem népesült be a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékműve előtti tér október 6-án: kevés marosvásárhelyi vett részt az aradi vértanúk megemlékezésén. Az idei megemlékezést a marosvásárhelyi RMDSZ szervezte, mottójaként Damjanich János szavait választották: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Kovács Mihály Levente alpolgármester
Fotó: Haáz Vince
Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke köszöntő beszédében kitért arra, hogy az aradi tizenhármak tudták, mi lehet a szabadság ára, és előre elfogadták ezt az árat. Nekünk ma nem kell azt az áldozatot vállalnunk, amelyet ők vállaltak.
Akkor is ragaszkodunk hozzá, ha ennek ára van? Amikor könnyebb volna hallgatni, kényelmesebb volna félrenézni?
Kedden Marosvásárhelyen is megemlékeztek az aradi vértanúkra
Fotó: Haáz Vince
„A szabadságharc tragikus sorsú hőseinek öröksége ma is érvényes:
Aradon el akarták temetni a szabadság reményét. Mi ma itt vagyunk. Emlékezünk. És rajtunk is múlik, hogy ez a remény tovább éljen.”
Percze László konzul
Fotó: Haáz Vince
Percze László konzul gróf Vécsey Károly utolsó szavait idézte „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” Emlékeztetett:
Forradalmárok, akikre az áhított szabadság helyett halál, a virágzó jövő helyett pedig bitófa és golyó várt.
„De gondolatainkban még ott van az a sok ezer magyar hős katona, akik a szabadságharc nagy ütközeteiben vesztették az életüket.
Fotó: Haáz Vince
És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Marosvásárhely városa is fontos részese volt a forradalom és szabadságharc eseményének, az itteni ifjak az első hívó szóra mentek a hazáért küzdeni.
Tisztelgés őseink előtt, akik nem torpantak meg 1848-ban, hanem nekifogtak és sikerre vitték a magyar szabadság ügyét. Kiállás emlékezetük mellett, hogy az egész magyar nemzet szabadságáért vállalták a legsúlyosabb büntetést is.”
A megemlékezésen Leiningen-Westerburg Károly feleségéhez, Lizához intézett utolsó sorait Tollas Gábor színművész olvasta fel.
Fotó: Haáz Vince
Ebben többek között családja iráni szeretetéről, a túlvilágban vetett reményéről ír, de nem rejti el az elválás miatti fájdalmát sem.
Az eseményen Lokodi Eszter és Péter Edina Renáta népdalokat énekelt, majd a jelenlevő politikusok megkoszorúzták az emlékművet, a jelenlevők közül többen egy-egy szál virágot helyeztek a talapzatára.
Több koszorút elhelyeztek
Fotó: Haáz Vince
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