Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Raj­tunk is múlik, hogy a szabadság reménye tovább éljen – az aradi tizenhármakra emlékeztek Marosvásárhelyen

Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.

Simon Virág

2026. október 06., 18:452026. október 06., 18:45

Kevesen voltak a megemlékezésen • Fotó: Haáz Vince

Kevesen voltak a megemlékezésen

Fotó: Haáz Vince

Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.

Simon Virág

2026. október 06., 18:452026. október 06., 18:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A napsütéses keddi délután ellenére nem népesült be a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékműve előtti tér október 6-án: kevés marosvásárhelyi vett részt az aradi vértanúk megemlékezésén. Az idei megemlékezést a marosvásárhelyi RMDSZ szervezte, mottójaként Damjanich János szavait választották: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Kovács Mihály Levente alpolgármester • Fotó: Haáz Vince

Kovács Mihály Levente alpolgármester

Fotó: Haáz Vince

Mi a szabadság ára?

Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke köszöntő beszédében kitért arra, hogy az aradi tizenhármak tudták, mi lehet a szabadság ára, és előre elfogadták ezt az árat. Nekünk ma nem kell azt az áldozatot vállalnunk, amelyet ők vállaltak.

Hirdetés
Mi arra a kérdésre kell választ adjunk, hogy mit jelent számunka a szabadság?

Akkor is ragaszkodunk hozzá, ha ennek ára van? Amikor könnyebb volna hallgatni, kényelmesebb volna félrenézni?

Kedden Marosvásárhelyen is megemlékeztek az aradi vértanúkra • Fotó: Haáz Vince

Kedden Marosvásárhelyen is megemlékeztek az aradi vértanúkra

Fotó: Haáz Vince

„A szabadságharc tragikus sorsú hőseinek öröksége ma is érvényes:

Idézet
egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni is érte.

Aradon el akarták temetni a szabadság reményét. Mi ma itt vagyunk. Emlékezünk. És rajtunk is múlik, hogy ez a remény tovább éljen.”

Percze László konzul • Fotó: Haáz Vince

Percze László konzul

Fotó: Haáz Vince

Tisztelgés és kiállás

Percze László konzul gróf Vécsey Károly utolsó szavait idézte „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” Emlékeztetett:

a hősök, akikre ma emlékezünk, különböző származású és hátterű, de egyformán magyar szívű férfiak voltak.

Forradalmárok, akikre az áhított szabadság helyett halál, a virágzó jövő helyett pedig bitófa és golyó várt.
„De gondolatainkban még ott van az a sok ezer magyar hős katona, akik a szabadságharc nagy ütközeteiben vesztették az életüket.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Marosvásárhely városa is fontos részese volt a forradalom és szabadságharc eseményének, az itteni ifjak az első hívó szóra mentek a hazáért küzdeni.

Idézet
A mai megemlékezés tisztelgés és kiállás.

Tisztelgés őseink előtt, akik nem torpantak meg 1848-ban, hanem nekifogtak és sikerre vitték a magyar szabadság ügyét. Kiállás emlékezetük mellett, hogy az egész magyar nemzet szabadságáért vállalták a legsúlyosabb büntetést is.”

Az utolsó levél

A megemlékezésen Leiningen-Westerburg Károly feleségéhez, Lizához intézett utolsó sorait Tollas Gábor színművész olvasta fel.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A levelet az aradi várbörtönben írta, kivégzése előtti éjszaka és egy református lelkész juttatta el családjához.

Ebben többek között családja iráni szeretetéről, a túlvilágban vetett reményéről ír, de nem rejti el az elválás miatti fájdalmát sem.

Az eseményen Lokodi Eszter és Péter Edina Renáta népdalokat énekelt, majd a jelenlevő politikusok megkoszorúzták az emlékművet, a jelenlevők közül többen egy-egy szál virágot helyeztek a talapzatára.

Több koszorút elhelyeztek • Fotó: Haáz Vince

Több koszorút elhelyeztek

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely Megemlékezés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után – versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Székelyhon

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Székely Sport

Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Krónika

Döntött a magyar kormány a Határtalanul! programról
Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Székely Sport

Visszavágott a magyar válogatott, idegenben győzte le az ukránokat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 06., kedd

Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten

Október 10-11. között ismét lesz alternatív kulturális fesztiválja Marosvásárhelynek, érkezik a Kultfeszt hetedik kiadása. A Kultúrpalotában előadások, könyvbemutatók, borkostóló és egész napos kézműves vásár is várja az érdeklődőket.

Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten
Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten
2026. október 06., kedd

Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei

Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.

Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei
Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei
2026. október 05., hétfő

Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei
2026. október 05., hétfő

A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását

Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyről, miután a bíróság felfüggesztette az erre vonatkozó helyi döntéseket. Kovács Mihály Levente alpolgármestertől megtudtuk, a döntést megóvják és egy újabb határozattal készülnek.

A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását
A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását
2026. október 05., hétfő

A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását
2026. október 05., hétfő

Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt

Felborult egy hűtőkamion a 15-ös országúton, a Maros megyei Gödemesterháza térségében hétfőn reggel.

Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
2026. október 05., hétfő

Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Több mint 300 bírságot szabtak ki a 15-ös országút Maros megyei szakaszán

Átfogó rendőrségi ellenőrzést tartottak vasárnap a 15-ös országút teljes hosszában. Ennek csak a Maros megyei szakaszán több mint 300 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 17 jogosítványt vontak be a négyórás akció során.

Több mint 300 bírságot szabtak ki a 15-ös országút Maros megyei szakaszán
Több mint 300 bírságot szabtak ki a 15-ös országút Maros megyei szakaszán
2026. október 05., hétfő

Több mint 300 bírságot szabtak ki a 15-ös országút Maros megyei szakaszán
2026. október 03., szombat

A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek

Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.

A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek
A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek
2026. október 03., szombat

A tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek
2026. október 03., szombat

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben

A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
2026. október 03., szombat

A biztonságos motorozásra figyelmeztettek Szászrégenben
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve

Tűz ütött ki egy lakóházban szombaton a Maros megyei Székelybóson.

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
2026. október 03., szombat

Lakóház gyulladt ki Székelybóson, egy férfi füstmérgezést szenvedett – frissítve
2026. október 03., szombat

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt

Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
2026. október 03., szombat

Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt
2026. október 03., szombat

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon

Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
2026. október 03., szombat

Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!