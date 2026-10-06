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Raj­tunk is múlik, hogy a szabadság reménye tovább éljen – az aradi tizenhármakra emlékeztek Marosvásárhelyen Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen. Simon Virág 2026. október 06., 18:452026. október 06., 18:45

Kevesen voltak a megemlékezésen Fotó: Haáz Vince

Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.

Simon Virág 2026. október 06., 18:452026. október 06., 18:45

A napsütéses keddi délután ellenére nem népesült be a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékműve előtti tér október 6-án: kevés marosvásárhelyi vett részt az aradi vértanúk megemlékezésén. Az idei megemlékezést a marosvásárhelyi RMDSZ szervezte, mottójaként Damjanich János szavait választották: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Kovács Mihály Levente alpolgármester Fotó: Haáz Vince

Mi a szabadság ára? Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke köszöntő beszédében kitért arra, hogy az aradi tizenhármak tudták, mi lehet a szabadság ára, és előre elfogadták ezt az árat. Nekünk ma nem kell azt az áldozatot vállalnunk, amelyet ők vállaltak. Hirdetés

Mi arra a kérdésre kell választ adjunk, hogy mit jelent számunka a szabadság?

Akkor is ragaszkodunk hozzá, ha ennek ára van? Amikor könnyebb volna hallgatni, kényelmesebb volna félrenézni?

Kedden Marosvásárhelyen is megemlékeztek az aradi vértanúkra Fotó: Haáz Vince

„A szabadságharc tragikus sorsú hőseinek öröksége ma is érvényes:

egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni is érte.

Aradon el akarták temetni a szabadság reményét. Mi ma itt vagyunk. Emlékezünk. És rajtunk is múlik, hogy ez a remény tovább éljen.”

Percze László konzul Fotó: Haáz Vince

Tisztelgés és kiállás Percze László konzul gróf Vécsey Károly utolsó szavait idézte „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” Emlékeztetett:

a hősök, akikre ma emlékezünk, különböző származású és hátterű, de egyformán magyar szívű férfiak voltak.

Forradalmárok, akikre az áhított szabadság helyett halál, a virágzó jövő helyett pedig bitófa és golyó várt.

„De gondolatainkban még ott van az a sok ezer magyar hős katona, akik a szabadságharc nagy ütközeteiben vesztették az életüket.

Fotó: Haáz Vince

És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Marosvásárhely városa is fontos részese volt a forradalom és szabadságharc eseményének, az itteni ifjak az első hívó szóra mentek a hazáért küzdeni.

A mai megemlékezés tisztelgés és kiállás.

Tisztelgés őseink előtt, akik nem torpantak meg 1848-ban, hanem nekifogtak és sikerre vitték a magyar szabadság ügyét. Kiállás emlékezetük mellett, hogy az egész magyar nemzet szabadságáért vállalták a legsúlyosabb büntetést is.” Az utolsó levél A megemlékezésen Leiningen-Westerburg Károly feleségéhez, Lizához intézett utolsó sorait Tollas Gábor színművész olvasta fel.

Fotó: Haáz Vince

A levelet az aradi várbörtönben írta, kivégzése előtti éjszaka és egy református lelkész juttatta el családjához.

Ebben többek között családja iráni szeretetéről, a túlvilágban vetett reményéről ír, de nem rejti el az elválás miatti fájdalmát sem. Az eseményen Lokodi Eszter és Péter Edina Renáta népdalokat énekelt, majd a jelenlevő politikusok megkoszorúzták az emlékművet, a jelenlevők közül többen egy-egy szál virágot helyeztek a talapzatára.