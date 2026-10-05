Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt

Felborult egy hűtőkamion a 15-ös országúton, a Maros megyei Gödemesterháza térségében hétfőn reggel.

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A hússzállító jármű vezetője még a mentőegységek kiérkezése előtt kiszállt a kamionból.

A helyszínre a maroshévízi tűzoltóság két egysége vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval. A sofőrt a mentőszolgálat munkatársai megvizsgálták, de nem kért kórházi ellátást.

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A tűzoltók jelenleg is biztosítják a helyszínt, mivel a felborult kamion üzemanyagtartálya megrepedt – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.