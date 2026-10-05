Felborult egy hússzállító teherautó, biztosítani kell a helyszínt

Fotó: Hargita Megyei tűzoltóság
Felborult egy hűtőkamion a 15-ös országúton, a Maros megyei Gödemesterháza térségében hétfőn reggel.
2026. október 05., 09:202026. október 05., 09:20
2026. október 05., 09:222026. október 05., 09:22
A hússzállító jármű vezetője még a mentőegységek kiérkezése előtt kiszállt a kamionból.
A helyszínre a maroshévízi tűzoltóság két egysége vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval. A sofőrt a mentőszolgálat munkatársai megvizsgálták, de nem kért kórházi ellátást.
A tűzoltók jelenleg is biztosítják a helyszínt, mivel a felborult kamion üzemanyagtartálya megrepedt – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Átfogó rendőrségi ellenőrzést tartottak vasárnap a 15-ös országút teljes hosszában. Ennek csak a Maros megyei szakaszán több mint 300 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 17 jogosítványt vontak be a négyórás akció során.
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A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.
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Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.
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