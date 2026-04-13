Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

A közleményből az is kiderül, hogy a lövedéket eltávolítják a szakemberek a helyszínről. Elkezdték ugyanakkor a környék átvizsgálását, hogy megbizonyosodjanak, nincsenek ott tovább hasonlóan veszélyes tárgyak.