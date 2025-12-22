Betlehemessel hangolódtak az ünnepre Nyárádszeredában

A kis Jézus megszületett, örvendjünk! címmel szerveztek hétfőn délután ünnepre hangoló eseményt Nyárádszerdában. A kisdiákok betlehemest adtak elő, majd a közönséggel együtt népi énekeket tanultak és csuhéból angyalt készítettek.

Hagyományteremtő szándékkal szerveztek immár második alkalommal népdaléneklést Nyárádszeredában a Király presszóban. Novemberben a gyerekek a kukoricahántással ismerkedtek és az egybegyűltek arról meséltek, hogy régen milyenek voltak a téli délutánok, amikor népdalokat énekeltek és közösen dolgoztak az asszonyok. Hétfőn a karácsonyi ünnepkör került a hagyományőrző alkalom középpontjába.

Mint Bocskay Eszter tanítónőtől megtudtuk, a Deák Farkas Általános Iskola harmadikosai – azaz a Kistücsök csoport – a Szováta melletti Illyésmezőből gyűjtött hagyományos betlehemest adtak elő. Ezt a Székely kapuk – Zöld Kapuk programba kapcsolódva tanulták meg.

Hirdetés

Az eseményen egy kis ismertető is elhangzott a karácsonyi ünnepkör szokásairól, majd népdalokat tanultak, énekeltek az egybegyűltek. Orbán Veronka jobbágytelki szalmadíszkészítő irányításával csuhéangyalok is készültek, akárcsak régen.

Bocskay Eszter a Székelyhonnak elmondta, jövőben is szeretnék folytatni a népdaltanulást, ezért februárban farsangi szokásokat elevenítenek fel és ehhez kapcsolódó énekeket tanulnak meg.