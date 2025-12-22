Betlehemessel hangolódtak az ünnepre Nyárádszeredában

Fotó: Veress Tünde
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! címmel szerveztek hétfőn délután ünnepre hangoló eseményt Nyárádszerdában. A kisdiákok betlehemest adtak elő, majd a közönséggel együtt népi énekeket tanultak és csuhéból angyalt készítettek.
Hagyományteremtő szándékkal szerveztek immár második alkalommal népdaléneklést Nyárádszeredában a Király presszóban. Novemberben a gyerekek a kukoricahántással ismerkedtek és az egybegyűltek arról meséltek, hogy régen milyenek voltak a téli délutánok, amikor népdalokat énekeltek és közösen dolgoztak az asszonyok. Hétfőn a karácsonyi ünnepkör került a hagyományőrző alkalom középpontjába.
Mint Bocskay Eszter tanítónőtől megtudtuk, a Deák Farkas Általános Iskola harmadikosai – azaz a Kistücsök csoport – a Szováta melletti Illyésmezőből gyűjtött hagyományos betlehemest adtak elő. Ezt a Székely kapuk – Zöld Kapuk programba kapcsolódva tanulták meg.
Az eseményen egy kis ismertető is elhangzott a karácsonyi ünnepkör szokásairól, majd népdalokat tanultak, énekeltek az egybegyűltek. Orbán Veronka jobbágytelki szalmadíszkészítő irányításával csuhéangyalok is készültek, akárcsak régen.
Bocskay Eszter a Székelyhonnak elmondta, jövőben is szeretnék folytatni a népdaltanulást, ezért februárban farsangi szokásokat elevenítenek fel és ehhez kapcsolódó énekeket tanulnak meg.
Lakóház kapott lángra vasárnap este a Mezőzáh községhez tartozó Botadűlőn – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Többen megsérültek a járműben, amely vasárnap délután lesodródott a 15-ös országútról, majd felborult Csobotány közelében – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság új módszerekkel is próbálja elérni azokat, akik hivatásként vállalnák a nevelő szülői felelősséget: állásbörzén voltak, ahol sikerült is új kollégát találniuk, de még többre van szükség.
Két ember sérült meg szombaton este a Nyárádtő Ákosfalva felőli kijáratánál történt balesetben – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.
Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.
Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.
Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.
Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.
Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.
