Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baleset Nyárádtőnél: mindkét sávon lezárták az utat

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két ember sérült meg szombaton este a Nyárádtő Ákosfalva felőli kijáratánál történt balesetben – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2025. december 20., 20:242025. december 20., 20:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A katasztrófavédelem közleményéből kiderült, hogy a mentés és helyszínelés idejére az út mindkét sávját lezárták a hatóságok.

Marosszék Baleset Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Számos ismert közéleti személyiség és politikus neve is feltűnik a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban
Korai góllal nyert, még reménykedhet a felsőházban a Kolozsvári CFR
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Székelyhon

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Székelyhon

Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Székely Sport

Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Számos ismert közéleti személyiség és politikus neve is feltűnik a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban
Krónika

Számos ismert közéleti személyiség és politikus neve is feltűnik a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban
Korai góllal nyert, még reménykedhet a felsőházban a Kolozsvári CFR
Székely Sport

Korai góllal nyert, még reménykedhet a felsőházban a Kolozsvári CFR
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 20., szombat

Új tanuszoda Szovátán – fotók

Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.

Új tanuszoda Szovátán – fotók
Új tanuszoda Szovátán – fotók
2025. december 20., szombat

Új tanuszoda Szovátán – fotók
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután

Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.

Bölcsődét avattak Gyulakután
Bölcsődét avattak Gyulakután
2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt

Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor

Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe

Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek

Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat

Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen

Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni

Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
2025. december 16., kedd

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
2025. december 16., kedd

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!