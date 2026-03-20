Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.

A beruházás a Ion Heliade Rădulescu és a Raktár utca közötti szakaszt érinti, és előreláthatóan április 20-ig tart, az időjárási viszonyok függvényében. A munkálatok ideje alatt a közlekedés nehézkesebb lesz, ezért arra kérik a járművezetőket, hogy kövessék az ideiglenes jelzéseket, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.

a 2B és a 6-os járatok a Felszabadulás utca irányába terelve közlekednek, útvonaluk az Ion Heliade Rădulescu utca és a Szabadság utca felé módosul.

A munkálatok idején több megálló kimarad, így nem állnak meg a Cukorgyár, a Transilvania üzletközpont, az Ambient és a Felszabadulás megállóknál. Visszaútban azonban a járatok a megszokott útvonalon közlekednek – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.