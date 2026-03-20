Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok március 20-tól, péntektől a marosvásárhelyi Băneasa utcában, ami forgalomkorlátozásokkal és tömegközlekedési változásokkal jár.

Székelyhon

2026. március 20., 08:512026. március 20., 08:51

A beruházás a Ion Heliade Rădulescu és a Raktár utca közötti szakaszt érinti, és előreláthatóan április 20-ig tart, az időjárási viszonyok függvényében. A munkálatok ideje alatt a közlekedés nehézkesebb lesz, ezért arra kérik a járművezetőket, hogy kövessék az ideiglenes jelzéseket, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.

A tömegközlekedésben is változások lépnek életbe:

a 2B és a 6-os járatok a Felszabadulás utca irányába terelve közlekednek, útvonaluk az Ion Heliade Rădulescu utca és a Szabadság utca felé módosul.

A munkálatok idején több megálló kimarad, így nem állnak meg a Cukorgyár, a Transilvania üzletközpont, az Ambient és a Felszabadulás megállóknál. Visszaútban azonban a járatok a megszokott útvonalon közlekednek – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Marosszék Marosvásárhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Tízmillió lejes támogatást kap a marosvásárhelyi repülőtér

A Maros megyei tanács megszavazta a tulajdonában lévő légikikötő idei, közel tízmillió lejes támogatását. A döntés célja a működés biztosítása és a turizmus fellendítése, különös tekintettel a március 29-én induló bázisnyitásra és az új járatokra.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 16., hétfő

