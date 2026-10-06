Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten

Fotó: Haáz Vince
Október 10-11. között ismét lesz alternatív kulturális fesztiválja Marosvásárhelynek, érkezik a Kultfeszt hetedik kiadása. A Kultúrpalotában előadások, könyvbemutatók, borkostóló és egész napos kézműves vásár is várja az érdeklődőket.
Az idei rendezvény középpontjában a családi és párkapcsolati kommunikáció, valamint a konfliktuskezelés áll. Október 10-én a kisteremben az Anya olvas csoport beszélget Amanda Peters Áfonyaszedők című könyvéről, majd Abel Nilson Olivares Guzman perui kézműves tart előadást és bemutatót az andoki életfilozófiáról, spanyol tolmáccsal.
A nagyteremben Durica Katarina Üveghattyú című könyvét mutatják be, Kozma Vízkeleti Dániel pedig a párkapcsolatokról beszél a közönségnek. Este Vámos Attila borkóstolója, Párkányi Kolos bűvészműsora, majd Pál Petra és Cári Tibor kétzongorás audiovizuális estje következik.
Október 11-én, pénteken a nagyteremben 17 órától a gyermekek játékáról szóló előadás, 18-tól a ReadÉrc olvasócsoport kibeszélője, 19:15-től Cári Tibor és a Flow.Strings koncertje várja a közönséget, utóbbi kettő ingyenesen. 20:30-tól Poór István Márton Áron-filmjét vetítik, külön, 25 lejes beugróval.
A kisteremben 18 órától a Trio Spiritozo ad ingyenes kamarakoncertet az Örmény Kultúra Napjai keretében. A pedagógusok 17 és 19 óra között regisztrálhatnak a nagyterem előcsarnokában.
A fesztivál előadásaira belépő szükséges – a helyszínen is megvehető – kivéve a kézműves vásárt.
Egyre alacsonyabbak az éjszakai hőmérsékletek, amely veszélyezteti a hajléktalanok életét. A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága a közösség összefogására kéri a lakosságot.
Egy közösség akkor marad erős, ha vannak, akik felelősséget vállalnak és készek tenni érte – hangoztatta Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, kedden a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.
Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.
Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyről, miután a bíróság felfüggesztette az erre vonatkozó helyi döntéseket. Kovács Mihály Levente alpolgármestertől megtudtuk, a döntést megóvják és egy újabb határozattal készülnek.
Felborult egy hűtőkamion a 15-ös országúton, a Maros megyei Gödemesterháza térségében hétfőn reggel.
Átfogó rendőrségi ellenőrzést tartottak vasárnap a 15-ös országút teljes hosszában. Ennek csak a Maros megyei szakaszán több mint 300 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 17 jogosítványt vontak be a négyórás akció során.
Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.
A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.
Tűz ütött ki egy lakóházban szombaton a Maros megyei Székelybóson.
Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.
szóljon hozzá!