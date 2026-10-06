Andoki életfilozófia, könyvbemutatók és koncertek is lesznek a Kultfeszten

Október 10-11. között ismét lesz alternatív kulturális fesztiválja Marosvásárhelynek, érkezik a Kultfeszt hetedik kiadása. A Kultúrpalotában előadások, könyvbemutatók, borkostóló és egész napos kézműves vásár is várja az érdeklődőket.

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Az idei rendezvény középpontjában a családi és párkapcsolati kommunikáció, valamint a konfliktuskezelés áll. Október 10-én a kisteremben az Anya olvas csoport beszélget Amanda Peters Áfonyaszedők című könyvéről, majd Abel Nilson Olivares Guzman perui kézműves tart előadást és bemutatót az andoki életfilozófiáról, spanyol tolmáccsal.

A nagyteremben Durica Katarina Üveghattyú című könyvét mutatják be, Kozma Vízkeleti Dániel pedig a párkapcsolatokról beszél a közönségnek. Este Vámos Attila borkóstolója, Párkányi Kolos bűvészműsora, majd Pál Petra és Cári Tibor kétzongorás audiovizuális estje következik.

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Október 11-én, pénteken a nagyteremben 17 órától a gyermekek játékáról szóló előadás, 18-tól a ReadÉrc olvasócsoport kibeszélője, 19:15-től Cári Tibor és a Flow.Strings koncertje várja a közönséget, utóbbi kettő ingyenesen. 20:30-tól Poór István Márton Áron-filmjét vetítik, külön, 25 lejes beugróval.

A kisteremben 18 órától a Trio Spiritozo ad ingyenes kamarakoncertet az Örmény Kultúra Napjai keretében. A pedagógusok 17 és 19 óra között regisztrálhatnak a nagyterem előcsarnokában.

A fesztivál előadásaira belépő szükséges – a helyszínen is megvehető – kivéve a kézműves vásárt.