A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

A fejlesztéseknek következményei vannak: drágább lesz az ivóvíz Maros megyében
Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.
Jelentős áremelés volt január elsejétől a ivóvíz-szolgáltatónál is Maros megyében. Az Aquaserv egy kis közleményben közölte tavaly decemberben, hogy emeli az árakat, de a beharangozott tíz százalékos emelés jóval nagyobbra sikeredett.
Mint az Aquaserv sajtószóvivője, Nicu Tomuletiu a Székelyhon érdeklődésére elmondta, az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Maros megyében, nagyrészt európai uniós pályázatokból. A vissza nem térítendő támogatások szerződésében szerepel, hogy
Ennek tükrében minden évben áremelés történik, de nemcsak Maros megyében, hanem az ország minden megyéjében, ahol európai uniós pénzalapokból fejlesztik a hálózatot. A szerződés alapján idénre az ivóvíz árának 10 százalékos, a szennyvíztisztítás értékének 7,5 százalékos, az esővízkezelés díjának 2,76 százalékos emelkedése volt előirányozva.
Infografika: Csáki Ferencz
Talán nyilvánvaló, mégis érdemes megjegyezni, hogy a vízszolgáltató nem magáért az esővízért számol fel díjat, hanem az elvezetéséért és kezeléséért.
A reálértékű emelésekhez hozzáadódik a 2024. október vége óta felhalmozódott infláció, valamint a díjemelésre alkalmazandó ÁFA mértéke, vagyis még 11 százalék – tudtuk meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy
Az uniós pénzek elnyerésekor vállaltak értelmében míg 2024-ben 12,42 százalékos emelést kellett életbe ültetni, tavaly 1,37 százalékost, idén, mint korábban írtuk, tíz százalékost, jövőre pedig két százalékost. Jelentős emelésre 2028-ban számíthatunk, mert a szerződés akkora 28 százalékos drágítást ír elő. Mindezekre még rájön az évi infláció.
A Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) legfrissebb jegyzéke szerint országosan Vasluiban a legdrágább egy köbméter ivóvíz (13,68 lej), a legolcsóbb pedig a Temes megyei kis szolgáltatónál, az Aquatorontalnál, ahol csupán 5,28 lej.
De itt fontos megjegyezni, hogy a Harviz legutóbb 2024 január elején emelte az árakat. A Kovászna megyében szolgáltató Hydrokov jelenleg a tavaly májusban megemelt árakon szolgáltat, az ivóvíz köbmétere 9,60 lej.
A gyergyócsomafalvi víz- és csatornázási közszolgálat is bejelentette, hogy február elejétől emeli a szolgáltatása díjat. Eszerint az ivóvizet 3,74 lejről 4,8 lejre emelik, ehhez hozzáadódik a 11 százalékos áfa, így a lakosság 5,33 lejt fog fizetni köbméterenként.
