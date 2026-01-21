Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

A fejlesztéseknek következményei vannak: drágább lesz az ivóvíz Maros megyében

A fejlesztéseknek következményei vannak: drágább lesz az ivóvíz Maros megyében

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.

Simon Virág

2026. január 21., 07:572026. január 21., 07:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős áremelés volt január elsejétől a ivóvíz-szolgáltatónál is Maros megyében. Az Aquaserv egy kis közleményben közölte tavaly decemberben, hogy emeli az árakat, de a beharangozott tíz százalékos emelés jóval nagyobbra sikeredett.

Szolgáltató: kötelesek emelni

Mint az Aquaserv sajtószóvivője, Nicu Tomuletiu a Székelyhon érdeklődésére elmondta, az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Maros megyében, nagyrészt európai uniós pályázatokból. A vissza nem térítendő támogatások szerződésében szerepel, hogy

az Aquaserv köteles rendszeresen emelni a szolgáltatás árán, hogy törleszteni tudja az önrészt.

Ennek tükrében minden évben áremelés történik, de nemcsak Maros megyében, hanem az ország minden megyéjében, ahol európai uniós pénzalapokból fejlesztik a hálózatot. A szerződés alapján idénre az ivóvíz árának 10 százalékos, a szennyvíztisztítás értékének 7,5 százalékos, az esővízkezelés díjának 2,76 százalékos emelkedése volt előirányozva.

Infografika: Csáki Ferencz Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Talán nyilvánvaló, mégis érdemes megjegyezni, hogy a vízszolgáltató nem magáért az esővízért számol fel díjat, hanem az elvezetéséért és kezeléséért.

A reálértékű emelésekhez hozzáadódik a 2024. október vége óta felhalmozódott infláció, valamint a díjemelésre alkalmazandó ÁFA mértéke, vagyis még 11 százalék – tudtuk meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy

az eddigi 8,16 lej helyett januártól egy köbméter ivóvízért 10,09 lejt fogunk fizetni, míg a szennyvízért 8,65 lejt (eddig 7,16 lej volt), az esővíz kezeléséért pedig 1,34 lejt, köbméterenként.

Az uniós pénzek elnyerésekor vállaltak értelmében míg 2024-ben 12,42 százalékos emelést kellett életbe ültetni, tavaly 1,37 százalékost, idén, mint korábban írtuk, tíz százalékost, jövőre pedig két százalékost. Jelentős emelésre 2028-ban számíthatunk, mert a szerződés akkora 28 százalékos drágítást ír elő. Mindezekre még rájön az évi infláció.

Országos szinten hol állunk?

A Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) legfrissebb jegyzéke szerint országosan Vasluiban a legdrágább egy köbméter ivóvíz (13,68 lej), a legolcsóbb pedig a Temes megyei kis szolgáltatónál, az Aquatorontalnál, ahol csupán 5,28 lej.

Az egyik legolcsóbb az ivóvíz köbméterenkénti ára a Hargita megyei Harviznél is, az országos jegyzék szerint 6,50 lej/m³.

De itt fontos megjegyezni, hogy a Harviz legutóbb 2024 január elején emelte az árakat. A Kovászna megyében szolgáltató Hydrokov jelenleg a tavaly májusban megemelt árakon szolgáltat, az ivóvíz köbmétere 9,60 lej.

Hirdetés

A gyergyócsomafalvi víz- és csatornázási közszolgálat is bejelentette, hogy február elejétől emeli a szolgáltatása díjat. Eszerint az ivóvizet 3,74 lejről 4,8 lejre emelik, ehhez hozzáadódik a 11 százalékos áfa, így a lakosság 5,33 lejt fog fizetni köbméterenként.

korábban írtuk

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Székelyhon

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Székelyhon

Húsz év után sem évül el Andreea Simona Simon eltűnésének ügye
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Székely Sport

Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Krónika

Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Székely Sport

Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült

Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Gáznyomás-szabályozó állomás gyulladt ki Oláhkocsárdon, egy személy megsérült
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet

Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Törik a jeget, szivattyúkkal próbálják biztosítani az ivóvizet
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát

Jelentős kulturális eseményt jelentettek be hétfő délután Marosvásárhelyen: Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lép színpadra január 25-én 18 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
2026. január 20., kedd

Kossuth-díjas zongoraművésszel ünneplik Marosvásárhelyen a magyar kultúrát
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében

Ivóvíz nélkül maradtak Szászrégen és a környékbeli nagyközségek háztartásai, miután a Görgény folyó vize részben befagyott, és annyira hordalékossá vált, hogy nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra.

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 20., kedd

Több tízezer háztartás maradt ivóvíz nélkül Maros megyében
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen

Ötórás műtét során kapott új szívet egy 19 éves, Beszterce-Naszód megyei fiatal a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetben (IUBCvT). Ez volt 2026 első szívátültetése Romániában.

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen

Hosszabb távú gyalogosforgalmi korlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen a Park Hotel mögötti parkolóház építése miatt: a munkálatok idején több utcában ideiglenesen módosul a közlekedés rendje.

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
2026. január 19., hétfő

Változások a belvárosi gyalogos közlekedésben Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt

Bár egyelőre nincsenek sorok a pénztárak előtt, a marosvásárhelyiek az előző évekhez hasonló ütemben törlesztik a helyi adókat és illetékeket. Egy hét alatt hat és fél millió lejt fizettek be.

 

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 19., hétfő

Négyezerszázan több mint hatmillió lejt fizettek be egy hét alatt
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen

Egy időben riasztották a tűzoltókat Nagyernyében és Marosvásárhelyen, két különböző tűzeset miatt.

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két tűzeset történt egy időben Nagyernyében és Marosvásárhelyen
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott

Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
2026. január 18., vasárnap

Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!