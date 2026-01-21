A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

A fejlesztéseknek következményei vannak: drágább lesz az ivóvíz Maros megyében

Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.

Simon Virág 2026. január 21., 07:572026. január 21., 07:57

Jelentős áremelés volt január elsejétől a ivóvíz-szolgáltatónál is Maros megyében. Az Aquaserv egy kis közleményben közölte tavaly decemberben, hogy emeli az árakat, de a beharangozott tíz százalékos emelés jóval nagyobbra sikeredett. Szolgáltató: kötelesek emelni Mint az Aquaserv sajtószóvivője, Nicu Tomuletiu a Székelyhon érdeklődésére elmondta, az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Maros megyében, nagyrészt európai uniós pályázatokból. A vissza nem térítendő támogatások szerződésében szerepel, hogy

az Aquaserv köteles rendszeresen emelni a szolgáltatás árán, hogy törleszteni tudja az önrészt.

Ennek tükrében minden évben áremelés történik, de nemcsak Maros megyében, hanem az ország minden megyéjében, ahol európai uniós pénzalapokból fejlesztik a hálózatot. A szerződés alapján idénre az ivóvíz árának 10 százalékos, a szennyvíztisztítás értékének 7,5 százalékos, az esővízkezelés díjának 2,76 százalékos emelkedése volt előirányozva.

Infografika: Csáki Ferencz

Talán nyilvánvaló, mégis érdemes megjegyezni, hogy a vízszolgáltató nem magáért az esővízért számol fel díjat, hanem az elvezetéséért és kezeléséért. A reálértékű emelésekhez hozzáadódik a 2024. október vége óta felhalmozódott infláció, valamint a díjemelésre alkalmazandó ÁFA mértéke, vagyis még 11 százalék – tudtuk meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy

az eddigi 8,16 lej helyett januártól egy köbméter ivóvízért 10,09 lejt fogunk fizetni, míg a szennyvízért 8,65 lejt (eddig 7,16 lej volt), az esővíz kezeléséért pedig 1,34 lejt, köbméterenként.

Az uniós pénzek elnyerésekor vállaltak értelmében míg 2024-ben 12,42 százalékos emelést kellett életbe ültetni, tavaly 1,37 százalékost, idén, mint korábban írtuk, tíz százalékost, jövőre pedig két százalékost. Jelentős emelésre 2028-ban számíthatunk, mert a szerződés akkora 28 százalékos drágítást ír elő. Mindezekre még rájön az évi infláció. Országos szinten hol állunk? A Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) legfrissebb jegyzéke szerint országosan Vasluiban a legdrágább egy köbméter ivóvíz (13,68 lej), a legolcsóbb pedig a Temes megyei kis szolgáltatónál, az Aquatorontalnál, ahol csupán 5,28 lej.

Az egyik legolcsóbb az ivóvíz köbméterenkénti ára a Hargita megyei Harviznél is, az országos jegyzék szerint 6,50 lej/m³.