Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

2026. március 22., 10:42

A marosvásárhelyi tűzoltóegységek nem sokkal éjfél után vonultak ki Székelykálra, ahol a falu bejáratánál egy személygépkocsi balesetezett.

A járműbe egy személy beszorult, a tűzoltók szabadították ki.