Közel 7500 romániai gyerek mindkét szülője külföldön dolgozott

A múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak nyilván Romániában, akinek mindkét szülője külföldön dolgozott. Számuk 656-tal csökkent végéhez képest – derül ki az országos gyermekjogvédelmi hatóság (ANPDCA) szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. április 04., 17:47

Ugyanakkor a 2024 december végi 54 798-ról 50 364-re csökkent 2025 december végére azoknak a gyerekeknek a száma, akinek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozott. A mindkét szülőjét nélkülöző 7418 gyermek közül

6830-at rokonok gondoztak, a többieket vagy hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban, vagy más családoknál, személyeknél helyezték el a hatóságok

– ismerteti az Agerpres.

Az ANPDCA adatai szerint az egyik szülőt nélkülöző 37 212 gyerek közül 35 677-en éltek rokonoknál, a többiről a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott, azaz hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban vagy más családoknál/személyeknél helyezték el őket.

Ugyanakkor a múlt év végén 5734 olyan egyszülős gyermek szerepelt a nyilvántartásban, akinek a szülője munkát vállalt külföldön.