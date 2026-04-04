Közel 7500 romániai gyerek mindkét szülője külföldön dolgozott

A múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak nyilván Romániában, akinek mindkét szülője külföldön dolgozott. Számuk 656-tal csökkent végéhez képest – derül ki az országos gyermekjogvédelmi hatóság (ANPDCA) szombaton közzétett adataiból.
Ugyanakkor a 2024 december végi 54 798-ról 50 364-re csökkent 2025 december végére azoknak a gyerekeknek a száma, akinek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozott.
A mindkét szülőjét nélkülöző 7418 gyermek közül
– ismerteti az Agerpres.
Az ANPDCA adatai szerint az egyik szülőt nélkülöző 37 212 gyerek közül 35 677-en éltek rokonoknál, a többiről a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott, azaz hivatásos nevelőszülőknél, nevelőotthonokban vagy más családoknál/személyeknél helyezték el őket.
Közülük 5052-et rokonok gondozásában hagytak.
Az állami gyermekvédelmi rendszerben összesen 1791 olyan kiskorút gondoztak 2025. december 31-én, akiknek külföldön dolgoztak a szülei, közülük 304-et hivatásos nevelőszülőnél, 318-at otthonokban, 1055-öt rokonoknál, 114-et pedig más családoknál vagy személyeknél helyeztek el a hatóságok.
